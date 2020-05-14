КирВыборы-2020. Кто и что помешает избрать новый парламент с поименным списком, - Д.Подольская

13:17 14.05.2020

Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



На днях 14 депутатов Жогорку Кенеша инициировали пакет существенных поправок в избирательное законодательство.

Изменения касались партийных списков и уменьшения проходного порога на выборах.

Согласно недавно принятой норме, сняты ограничения на редакцию законов, регулирующих выборный процесс.

Нардепы предлагают узаконить поименное голосование за кандидатов в депутаты. Инициаторы считают, что таким образом у партийных лидеров не будет соблазна и возможности тасовать списки претендентов на мандаты, идя на поводу олигархов и спонсоров участников избирательной кампании. Кроме того, парламентарии выступают за снижение барьера с девяти до семи процентов.



Напомним, установленный порог в 9 процентов и сумма залога на выборах в Жогорку Кенеш вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку "кошелькам". В феврале, выступая в парламенте, президент страны Сооронбай Жээнбеков вновь затронул тему избирательного барьера и заявил, что, как показали дискуссии, партии к преодолению 9 процентов не готовы.



К барьеру!



Семь процентов - вариант, если не самый оптимальной, то достаточно приемлемый. Так считают эксперты.

По мнению политолога Медета Тюлегенова, оставлять 9 процентов было нельзя. В этом случае общество получило бы очередной партийный созыв состоятельных и полностью подконтрольных "Белому дому" нардепов.

"Как показали выборы в 2015 году, проходной балл смогли набрать шесть партий - СДПК, "Республика - Ата Журт", "Кыргызстан", "Онугуу-Прогресс", "Бир Бол" и "Ата Мекен". Вероятнее всего, на выборах-2020 партийная численность и качественный состав не сильно изменятся", - считает Медет Тюлегенов.

Придут те же люди, только под флагами других политических организаций.

Медет Тюлегенов

В то же время эксперт убежден, что вся возня вокруг избирательного порога не способствует партийному строительству. Если партия сильна, монолитна и пользуется реальной, а не купленной поддержкой электората, то она сможет без труда набрать необходимое для вхождения в Жогорку Кенеш число голосов.

"Но надо признать - преимущество низкого порога в том, что в парламент пройдет больше партий, а значит, будет расширена и представительность интересов избирателей", - подчеркнул Медет Тюлегенов.

С мнением, что в ЖК должно быть не менее шести-семи партий, причем не акционерных обществ, а именно политических организаций с понятной населению идеологией и программой, согласен и экс-депутат Омурбек Текебаев.

"Чем больше объединений будут представлять Жогорку Кенеш, тем устойчивее будет сама законодательная ветвь власти, а значит, больше шансов построить парламентскую республику", - отметил он, добавив, что неплохо было бы разрешить межпартийные блоки - для усиления партий, а порог и вовсе снизить до трех процентов.



Старо как мир



Политолог Эмиль Джураев полагает, что партийные тандемы, созданные перед выборами, недолговечны. Практика показывает: как только такой тандем попадает в Жогорку Кенеш, начинается дробление, разворачиваются подковерные игры против партийного и фракционного лидеров. От внутренних интриг трехпроцентный барьер - не страховка.



"Политик ассоциирует себя с партией только на период предвыборной кампании. Но как только Рубикон пройден, для него партия или блок превращаются в бремя. Он не понимает, почему должен следовать партийной линии, подчиняться "вождю". Он же вступил в это объединение не из идейных соображений, а просто купил себе место", - отметил Эмиль Джураев.

Подобных богатых, недовольных и амбициозных в каждой партии или партийном союзе - первая топ-десятка.

Эмиль Джураев

Политолог согласен с позицией своих отдельных коллег, что снижение барьера до 7 процентов не спасет ситуацию и партии не укрепит. Другое дело - открытые списки. Они помогут понять избирателю, за кого именно он голосует, а это повысит в дальнейшем ответственность депутата не только перед электоратом, но и перед партией, под знаменем которой он пришел в высший законодательный орган.

Преференциальное голосование демонстрирует не платежеспособность кандидата, а его умение продвигать реальные, а не бутафорские инициативы.

Кроме того, оно обеспечит представительство интересов учителей, врачей, экономистов, финансистов. Согласно некоторым исследованиям, в шестом созыве, если брать в процентном соотношении, из 120 депутатов 42 процента составляют бизнесмены, а 33 - бывшие чиновники. Аналогичная ситуация была и в пятом составе - 32 процента - представители бизнес-сообщества, 30 - экс-госслужащие различных уровней и рангов.



Вечный двигатель



С необходимостью снизить порог согласны почти все законотворцы. Расхождения лишь в цифрах. Одни выступают за 7 процентов, другие настаивают на пяти.

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А вот насчет преференциального голосования споры. Противники этой поправки склоняются к тому, что технически реализовать ее будет сложно, дорого, запутает избирателя и участковые комиссии.

Согласно проекту закона, на участках для голосования гражданину будет предложен список - партий, баллотирующихся в парламент, и внутри каждой политической организации - поименно претенденты на депутатский мандат. Получившие большинство голосов проходят в Жогорку Кенеш. Квоты - гендерная, молодежная и национальная остаются.

"Этот же документ бьет в первую очередь по ним самим. Их лишают возможности перекраивать списки. Конечно, на словах-то они будут говорить, что "за", что это прогрессивно и отвечает потребностям электората, но на деле начнут вести во фракциях подрывную работу среди своих нардепов, чтобы голосовали против", - убежден парламентарий Исхак Масалиев.

Инициатива поименного голосования не найдет поддержку среди депутатов. Против, прежде всего, выступят партийные лидеры.

Исхак Масалиев

С ним отчасти согласна и глава правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова. По ее словам, предложение о введении преференциального голосования очень актуально и нужно, однако надо быть реалистами. Правозащитница сомневается, что депутаты одобрят инициативу.

Учитывая коррективы, которые внес в повестку коронавирус, рассчитывать, что правительство пожертвует лишние миллионы сомов на организацию выборного процесса по открытым спискам, не приходится.

Но авторы уверены в успехе. В справке-обосновании говорится, что принятие проекта конституционного закона не приведет к социальным, экономическим, правовым, правозащитным, гендерным, экологическим, коррупционным последствиям, а также не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.



14 мая 2020