Мосты... плывут. Потоп в Туркобласти Казахстана не прекращается

13:52 14.05.2020

ЧП в Туркестанской области: Затоплены села, смыты мосты, идет эвакуация



Вечером в среду, 13 мая, в Туркестанской области из-за выпадения обильных осадков и повышения уровня воды произошло подтопление десятков частных домов, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД Нурсултана Нурахметова.



Еще 31 житель эвакуирован в Шымкенте после подтопления



Так, в селе Екпинди Толебийского района в связи с повышением уровня воды в реке Каскасу произошло подтопление четырех частных домов и 15 дворовых территорий. А в селе Жогаргы размыло четыре автомобильных моста.



В микрорайоне Елтай Енбекшинского района Шымкента вода, поступающая по арычным каналам из Толебийского района, подтопила 60 дворовых территорий. Из данных домов спасателями, полицией и работниками местных исполнительных органов проводится эвакуация жителей в эвакопункты СШ № 120 и № 119 села Тогыс.



Силами спасателей и сотрудников местных исполнительных органов проводятся работы по откачке воды и механической очистке арыков. Организована работа оперативного штаба.









Как уточняет Otyrar.kz, в жилом массиве Елтай в эвакуационные пункты эвакуированы 150 жителей, около 150 жителей уехали к родственникам. Мобильная группа ДЧС с помощью громкоговорителей оповестила жителей населенного пункта об эвакуации.



"Уровень воды во дворах жилых домов составляет 20-50 сантиметров. В настоящее время уровень притока воды составляет 3-5 кубометров в секунду", - говорится в сообщении.









По информации издания, на место ЧП в Толебийском районе прибыла рабочая группа, созданная по инициативе акима района Бауыржана Омарбекова. Начаты работы по восстановлению мостов.



В ауле Султан Рабат, который находится на границе с Шымкентом, тоже много воды, дороги превратились в реки. Об этом сообщают очевидцы потопа. Аналогичная ситуация в Ленгере. В Казыгуртском районе затопило дома жителей аула Жигергенского сельского округа.