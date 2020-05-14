В КазАрмии опять много чего разворовали

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14:07 14.05.2020
Ряд коррупционных преступлений совместно с органами нацбезопасности выявили в сфере Министерства обороны, передает Platon.asia со ссылкой на zakon.kz.
Антикоррупционной службой совместно с органами национальной безопасности по Алматинской области выявлен ряд коррупционных преступлении в сфере Министерства обороны. Так, начато досудебное расследование в отношении заместителя начальника – начальника штаба РГУ "Отдел военной полиции Талдыкорганского гарнизона", по подозрению в получении взятки (215 тыс. тенге) за покровительство при осуществлении предпринимательской деятельности по предоставлению услуг питания в войсковых частях, - сообщил на брифинге следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
Он также напомнил, что аналогичное преступление расследуется в отношении командира РГУ "Войсковая часть №18404 Талдыкорганского гарнизона" МО РК, заместителя войсковой части по тылу и начальника продовольственной службы по подозрению в совершении коррупционного преступления.
Должностные лица подозреваются в получении взятки, в группе лиц по предварительному сговору неоднократно за покровительство при осуществлении предпринимательской деятельности по предоставлению услуг питания в войсковых частях, - заявил следователь.