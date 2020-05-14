Конец власти банкиров. Главная коллизия современной экономики, - Михаил Хазин

19:42 14.05.2020

Я довольно давно не писал об экономических основах американской политики, пришло время к этой теме вернуться. Тем более что Трамп с Пауэллом дали очередной повод. Но вначале, краткий пересказ предыдущих серий.



Спор Трампа и Пауэлла (руководителя ФРС, то есть, по сути, главного функционера "Западного" глобального проекта, наряду с руководителем МВФ) был посвящен учетной ставке. Пауэлл хотел ставку поднимать (и этот процесс даже начался), поскольку доходность капитала на сегодня отрицательная и это создало серьезные проблемы банкам. Трампу, который от бреттон-вудской модели отказывается и хочет вернуть производство в США ("Сделаем Америку снова великой!"), нужен внутренний спрос, который на фоне закредитованности домохозяйств, будет резко падать, если ставку поднимать. Соответственно, он потребовал ее снова опустить.

И выиграл. Но дальше начался следующий раунд кризиса, который потребовал резкой эмиссии. Он опять породил спор, кому достанутся деньги, государству или банкам. И опять выиграл Трамп, основной выкуп активов - у предприятий реального сектора. А проблемы (почему-то) не закончились. Что дальше и, кстати, а почему не закончились?



Начнем со второго вопроса. Американские домохозяйства тратят несколько больше, чем реально зарабатывают (см. "Воспоминания о будущем"), поэтому как только начинается кризис, резко проседает спрос. Его можно компенсировать тремя способами. Первый (рост коммерческого кредитования) уже не работает, поскольку банки не верят, что деньги вернутся. Остаются два варианта. Второй - прямая поддержка граждан (то есть резкое упрощение системы стимулирования спроса) и третий - эмиссионное кредитование малого и среднего бизнеса. Эмиссионное кредитование от коммерческого отличается тем, что банки в первом случае выступают просто как операторы, они не несут риски невозврата кредитов, они только их раздают, беря небольшую маржу.



Так вот, проблема не в том, что эти механизмы не могут компенсировать падение спроса (хотя в некоторых секторах экономики пока не смогли, что видно потому, что в США началась дефляция), а в том, что они разрушают сложный механизм стимулирования спроса. Поскольку они априори невозвратные, люди начинают совершать неадекватные покупки, а владельцы предприятий совершенно несклонны сохранять рабочие места (то есть спрос все равно падает), вместо этого они банкротят бизнесы и оставляют полученные деньги частично на личное потребление, а частично - как "подушку" на будущее, см. процитированную выше статью. Если все пойдет вверх, откроем новый бизнес, если нет - зачем разбрасываться деньгами?



В результате, попытки компенсировать недостатки механизма стимулирования спроса приводят к еще большему его разрушению. А там очень интересная картинка. Домохозяйства получают примерно 3 триллиона долларов в год. Эти деньги они тратят (покупки товаров, услуг, возврат кредитов), они поступают продавцам, которые их передают дальше по цепочке и так далее. И в результате, эти три триллиона двигаются шаг за шагом. Сами по себе 3 триллиона не так много (уже напечатали больше). Фокус в другом: если механизм продвижения денег начинает разрушаться, то компенсация нужна на каждом шаге!



Или, иначе, дать 3 триллиона домохозяйствам не выйдет, нужно будет дать еще столько же продавцам, и их поставщикам и так далее. Поскольку в условиях кризиса никто свои обязательства выполнять не будет, а будут максимально деньги "хомячить". Разумеется, на первом этапе кризиса нужно не три триллиона, а меньше, но мультипликатор все равно работает. Вот выдали и людям, и малым предприятиям, и банкам … И чем больше дают, тем хуже работает механизм, тем больше нужно денег на следующем шаге.

Трамп пытается вновь запустить механизм. А работал он с 1981 года на постоянном снижении ставки. Значит, что нужно? Нужно перестать раздавать и снова запустить снижение ставки. В отрицательную область. Пауэлл, к слову, совершенно не идиот и знает, что, с точки зрения, макроэкономической теории снижение ставки равносильно эмиссии денег. Проблема только в механизме: эмиссия - она монетарная, то есть увеличение денежной базы. А снижение ставки ведет к эмиссии кредитной. И то и другое увеличивает расширенную денежную массу, но вот структура ее совершенно различная, в первом случае кредитный мультипликатор низкий, во втором - высокий. Или, иначе, в первом случае денежная база много больше (в процентах от расширенной денежной массы), чем во втором.



Поскольку расширяют базу банки, то если мультипликатор высокий, то главные в экономике банки. А если низкий - то государство. То есть Трамп. И вот тут-то и есть главный спор. Кто будет главным, банкиры, которые правили многие десятилетия, или промышленники, которые сумели протащить своего представителя, Трампа, в президенты страны. Именно в этом главная коллизия современной экономики.



Ну и еще один аспект: если перестать печатать (как хочет Трамп), то крупные банки рухнут (поскольку в реальности у них в балансах все не очень хорошо, они еще и пытаются скрыть свои проблемы от общества под сурдинку кризиса; а Трамп пытается провести ревизию ФРС и вывести ситуацию на чистую воду). Так что для них это еще и вопрос жизни или смерти. Трампу на это наплевать - в США масса мелких банков, которые отлично смогут проводить денежные операции, а руководители крупных транснациональных банков его политические противники.



Именно это ключевой вопрос современности. И если банкиры проиграют (а пока проигрывают), то их власти в мире придет конец. Очень будет живенько!