Китай и Америка на пути конфронтации - будет ли большая война? - Neue Zurcher Zeitung

20:22 14.05.2020

12 мая 2020 г.

Михаэль Хаас и Никлас Масур | Neue Zürcher Zeitung



"США и Китай движутся к фазе повышенной угрозы войны. Хотя военный конфликт вовсе не является неизбежным, его вероятность следует воспринимать серьезнее, чем раньше", - пишут на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung исследователи Михаэль Хаас и Никлас Масур из Центра исследований безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха.



"Азиатско-тихоокеанский регион стоит на пороге решающего десятилетия. Уже сегодня здесь сталкиваются друг с другом американская и китайская модель миропорядка. (...) Пока это не является непосредственным началом гегемонистской борьбы на выбывание глобального масштаба. Однако в ближайшие годы ситуация в азиатско-тихоокеанском пространстве будет накладывать отпечаток на характер международных отношений далеко за пределами региона. Это коснется и Европы", - полагают авторы статьи.

"Потеряет ли Америка гегемонию в Восточной Азии, а Китай станет новой державой, определяющей миропорядок, или же США смогут сохранить свою господствующую позицию, невозможно надежно спрогнозировать на данный момент. Вызванные пандемией коронавируса экономические сдвиги могут дополнительно ограничить возможности США и ускорить потерю ими влияния. Однако нельзя утверждать, что и китайский президент Си Цзиньпин выйдет из кризиса "победителем", - отмечают исследователи.



"Вывод о том, что возможный переход гегемонии может стать причиной войны, был сделан давно, и в то же время он не теряет своей актуальности. Его можно найти уже в Истории Пелопонесской войны Фукидида (431-404 г. до н.э.). "Истинной причиной" этого подобного мировой войне переломного события там называется подъем Афин и страх спартанцев перед неуклонно крепнущим конкурентом".

"То, что вероятность конфликта между государствами, считающими себя стратегическими соперниками, сильно возрастает и такая ситуация становится причиной преобладающего числа межгосударственных войн, является неопровержимым фактом современной конфликтологии. Но известно также, что такое соперничество не обязательно приводит к войне. Однако военные конфликты и кризисы станут более вероятными и в отношениях между США и Китаем", - пишут Хаас и Масур.



"То, что вероятность войны в азиатско-тихоокеанском пространстве продолжит расти, обусловлено не только структурными сдвигами власти, но и конкретными политическими решениями. (...) В Китае уже на протяжении нескольких лет военный бюджет растет быстрее ВВП. Один этот факт не должен представлять угрозу. Больше беспокойства вызывает комбинация стремлений к модернизации и наращиванию вооружений с территориальным элементом "китайской мечты" Си Цзиньпина. Она предусматривает присоединение в ближайшие десятилетия "потерянных" территорий. Это намерение неразрешимо противоречит представлениям о миропорядке США и большинства стран тихоокеанского региона".



"То, что сейчас как в Вашингтоне, так и в Пекине преобладают националистические течения, пусть пока преимущественно в сфере торговой политики, и демонстрируют свою готовность к эскалации, также способствует обострению ситуации", - указывают исследователи.

"При этом с китайской стороны речь идет не только о растущих возможностях народно-освободительной армии. Большое значение имеет и прогрессирующие изменения в военном мышлении. Самоуверенная и порой агрессивная защита китайских территориальных притязаний находит свое отражение в стремлении не только взвинтить цену американского вмешательства, но и суметь быстро и максимально решительно одержать победу над армией США в регионе. (...) Соответствующую военную модернизацию планируется завершить по большей части к 2035 году ".



"Вопрос о том, как наилучшим образом противостоять этим китайским амбициям, по-прежнему вызывает в США оживленные споры даже после многолетних экспертных дебатов. Делать ставку на военные удары по целям внутри Китая проблематично в связи с большой опасностью эскалации. Это касается и идеи при необходимости справиться с китайской агрессией путем морской блокады. В последнее время больше аргументов высказывается в пользу идеи, ориентирующейся на оборону вдоль "первой островной цепи" (от Японии через Тайвань и Филиппины до Борнео). Но как эти дебаты в течение следующего десятилетия отразятся на развитии армии, во многом остается неясным", - говорится в статье.



"Впрочем, не стоит полностью исключать, что пандемия временно ослабит китайские амбиции. Однако в настоящий момент ситуация в западной части Тихого океана, кажется, развивается все же в обратном направлении. То, что Запад сейчас занят пандемией, Китай использует для того, чтобы усилить военное давление на Тайвань".

Чтобы избежать войны в тихоокеанском регионе, не в последнюю очередь необходимо осуществить переоценку сомнительных утверждений, в частности о том, что наличие ядерного оружия эффективно предотвращает военные конфликты между крупными державами. "Именно в отношениях между США и Китаем это представление оказывается слишком поверхностным в своей обманчивой простоте. Хотя ядерное оружие и остается высокоэффективным средством сдерживания, оно может предотвратить войну, лишь когда обе стороны убеждены, что и обычные военные действия с некоторой вероятностью могут постепенно перейти на ядерный уровень. В военном мышлении народно-освободительной армии такое убеждение едва ли заметно. Скорее имеет место обратное: военные теоретики Китая проявляют в сфере контроля за эскалацией прямо-таки поразительный для западного наблюдателя оптимизм. Они, кажется, не сомневаются всерьез в возможности ведения ограниченных, региональных конфликтов ниже ядерного порога. Одновременно и в американских дебатах о военных доктринах приходится констатировать маргинализацию ядерного фактора. (...) Вовсе не исключено, что обе державы случайно начнут войну, не подумав детально о ядерном факторе".



"В связи с этим и Европе стоит отказаться от другой опасной иллюзии, а именно от идеи, что войны между крупными державами принципиально и безвозвратно ушли в прошлое. "Случайная война" - лишь одна из возможностей. Мы не должны считать себя застрахованными и от тех войн, которые лица, принимающие политические решения, считают неизбежными, необходимыми и выгодными и поэтому ведут их осознанно. С одной стороны, в тихоокеанском пространстве Вашингтон настаивает на своем притязании продвигать собственные представления о миропорядке и иметь возможность поддерживать их в военном смысле. Одновременно и китайское руководство в последние десятилетия последовательно работало над тем, чтобы однажды суметь военным путем присоединить спорные территории", - указывают исследователи.

"Западные политики в большинстве своем по сей день не воспринимали всерьез вытекающие из этого последствия или же ставили их ниже экономических интересов. (...) "Не нужно рисовать ужасы", - таким долгое время был их девиз. (...) При этом на фоне "стратегии закрытых глаз и ушей" военный конфликт становится только более вероятным. Это лучше, чем когда-либо, должна осознать и Европа", - заключают авторы статьи.



Источник: Neue Zürcher Zeitung