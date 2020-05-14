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Трамп грозит Китаю полным разрывом отношений
20:40 14.05.2020

США могут полностью прекратить отношения с Китаем в связи с коронавирусом. Об этом предупредил американский лидер Дональд Трамп, его цитирует Fox Business.
В настоящее время администрация Трампа обдумывает пути возможного наказания или получения финансовой компенсации от КНР за ситуацию с COVID-19, пишет СМИ.

Ранее в Китае заявили, что готовы к санкционному ответу, если Вашингтон примет свои антипекинские ограничения. Напомним, конфликт двух держав разворачивается из-за заявлений США о том, что китайские чиновники "ответственны" за пандемию коронавируса. По данным The Global Times, Китай может ввести санкции против четырех американских должностных лиц и двух юридических. Так, включение в "черный" список грозит генпрокурору штата Миссури Эрику Шмитт, подавшему "коронавирусный" иск в суд на власти Китая. Ранее глава Белого дома США Дональд Трамп сказал о готовности ознакомиться с проектом закона о санкциях против Китая. Санкции становятся возможными, если КНР откажется сотрудничать с Америкой в рамках расследования о происхождении коронавируса.

Источник - rosbalt.ru
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