Хунну предки монгольских народов

00:01 15.05.2020

Сегодня стало очень важным узнать, кто же лежал в могилах Хунну.



По последним данным Северные Хунну были монолитной восточноазиатской расой (монголоиды в широком смысле).



С монгольского ХYН - человек, ХYНYYД - люди. А, Хун - это лебедь. Тут разные звуки используются в значении человек и лебедь.



Даны сведения о совпадении гаплотипов древних хуннов из сектора С некрополя Эгийн-Гол (2 тыс.лет назад) с нашими современниками:

15-12-15-Х-13-29-24-10-11-13.



В работе Keyser-Tracqui et al. (2003) представлены гаплотипы костных останков, раскопанных в некрополе Эгийн-Гол (Монголия). Предполагается, что в некрополе около 2 тыс. лет назад хоронили знатных хуннов (сюнну). Шесть человек, погребенных в секторе С (46, 47, 50, 52, 53, 54), судя по совпадению Y-STR гаплотипов и анализу аутосомных микросателлитов, принадлежат к одному роду:

15-12-15-Х-Х-29-24-10-11-13

Гаплотип из погребения 50 был дополнительно исследован на биаллельный полиморфизм (SNP) в работе Petkovski (2006). Выяснилось, что он относится к парагруппе С (RPS4Y). Теперь можно уточнить, что эти 6 древних хуннов имели гаплогруппу С3*(хС3с).



Но самих Хунну в Бурятии было найдено 200 человек. Им провели обследование по мтДНК (материнская ДНК) оказалось, что буряты сохранили все гаплогруппы Хунну С, D, A4.



Надеюсь дальше будут проводится исследования их ДНК в открытом доступе.



Реконструкция Хунну европейскими и китайскими учеными.



Но, самое главное на каком языке разговаривали Хунну?



Есть три версии: прототюркский, протомонгольский, какой-то енисейский язык.



Есть явные доказательства монголоязычия Хунну.



Имена Шаньюев:



Тумань ум.209 (Тумэн монг. имя)



Модэ 209-174 (Мод, Модон - дерево монг.)



Лаошань 174-161 (Лаошан могн. тело, персона, самочувствие)



Гюньчень 161 - 126 (Гунзгий - глубокий монг.)



Ичисйе 126-114 (тюрк. пьющий)



Увэй 114-105 (Угый, Убэ монг. нет, отсутствие ) Угытэй - бедный



Ушилу 105-102 может быть монгольским, может быть тюркским. Если монгольское то не хватает впереди Г, если тюркское Уш (три) то окончание монгольское.



Гюйлиху 102-101 (Гуйлгэх - монг. бегущий)



Цзюйдтхэу 101-96 испорченное китайцами имя



Хулугу 96-85 (Хулагу монг. имя Вор) Хулагу внук Чингисхана



Хуаньди 85-68 испорченное китайцами имя



Хюйлюй-Цюанькюй 68-60 (Хул монг. масть лошади саврасый)



Уянь-Гюйди 60-58 (Уяань - выдержка, Гуйдэл - бег монг.)



Хуханье 58-31 (Хуухэн - девушка монг. либо Хух - синий монг.)



Фучжулэй 31-20 испорченное китайцами имя



Сусйе-жоди 20-12 испорченное китайцами имя



Гюйя-жоди 12-8 (Гое монг. красивый)



Учжулю-жоди (Нанчжи-ясы, Чжи) 8 г. до н. э. - 13 г. н. э.



Улэй-жоди (Хянь) 13-18 (улэ - оставшийся монг. Жолоо - бразды правления, Хянагч - наблюдатель)



Худурши Дао-гао-жоди (Юй) 18-46 (худурши - сующий монг.)



Удадихэу 46 (Удадахи - замедленный, последний)



Как мы видим у шаньюев в основном все имена переводятся лишь с монгольского языка.



Еще одна реконструкция Хунну.



Все Хунну являются азиатами. Смешение произошло позднее. Во времена войн с динлинами и юэджи. Изначально Хунну проигрывали Юэджи. Сами Юэджи выглядели ближе к кавказским народам. Были ветвью европеоидной расы, а возможно еще смешавшимися с каким-либо древним автохтонным населением, которое уже сейчас не встречается.



Возможно на буддийских тхангках (живопись) вполне мог сохраниться облик Динлин. Это лишь версия



Дзамбала - бурхан богаства.



Буддийская тханка (живопись) является очень древней и не была подтверждена сильным изменениям. Как мы видим Дзамбала не похож на азиата совсем. И он является богом богатства. Динлины как раз были оседлым населением и занимались торговлей. Были связующими Китая и Средней Азии. Поэтому их пытались захватить Хунну, Сяньби и др. монгольские племена.



Как ранее я написал у Хунну все имена Шаньюев переводятся лишь с монгольского. Так вот недавно я наткнулся на ульгэр (эпос, рассказ).









Ульгэршэн бурятских эпосов Бура Барнаков исполняет Эхирит - булагатский улигэр Нарин Хузун Гулдэмэй. У героя эпоса второе имя -НАШИН ХҮБҮҮН ШАНЬЮ-дэй.



На 13 секунде он поет Шаньюдай. Звук плохой, так как записывали в 20 веке. Но, все равно завораживает его пение.



Нашин -сокол, ХҮБҮҮН (мальчик, молодец, удалец, молодой человек), Шаньюй (титул в Хуннской империи). Вы можете воочию услышать в ульгэре как говорили Шаньюй.



Это еще одна копилка в монголоязычие Хунну, которое уже становится тяжелее игнорировать.