Таджикский сайт опубликовал видео массового захоронения погибших от COVID-19

00:14 15.05.2020

Таджикский сайт "Ахбор" опубликовал видео, снятое в одном из душанбинских кладбищ.



На записи автор показывает длинный ряд могил, которые покрыты полиэтиленом.



Показывая примерно 10 таких могил, автор говорит, что "этот ряд покрытых полиэтиленом могил очень длинный.



Они все скончались от коронавируса, но власти о них не говорят".



Автор также показывает группу людей, которые стоят в начале этого ряда могил.



Автор утверждает, что "они сейчас тут хоронят еще двух тел".



Автор утверждает, что снял это видео на кладбище Сариосие в столице Таджикистана.









Сайт "Ахбор" сообщает, что ему пока не удалось перепроверить видео.



Также сайт сообщает, что по адресу https://kvtj.info/ ведется список жертв коронавируса и пневмонии в Таджикистана и за четыре дня уже опубликованы более 200 имен.