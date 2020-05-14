На нефтяном рынке замечены признаки выздоровления

00:45 15.05.2020

Выход из карантина сдержал падение спроса



Мировой спрос на нефть во втором квартале этого года просядет не так сильно, как ожидалось, из-за более быстрого выхода стран из режима карантина, следует из майского прогноза Международного энергетического агентства (МЭА). По оценке его экспертов, реакция производителей нефти на падение цен оказалась более выраженной, чем это могло бы быть, что привело к сокращению поставок, в том числе и странами, не вошедшими в сделку ОПЕК+. Главным риском наметившейся стабилизации рынка нефти в МЭА считают повторную вспышку COVID-19.



На фоне поэтапного снятия странами антивирусных ограничений мировой спрос на нефть во втором квартале этого года снизится не так сильно, как ожидалось еще в апреле, тем не менее он все равно будет сразу на 19,9 млн баррелей в сутки (б/с) ниже уровня второго квартала прошлого года и составит 79,3 млн б/с, следует из майского прогноза МЭА. В том числе в апреле падение спроса составило 25,2 млн б/с к сопоставимому периоду, в мае оно сократится до 21,5 млн б/с, а в июне - до 13 млн б/с.



В итоге в целом по 2020 году в МЭА теперь ждут падения спроса на 8,6 млн б/с, а не на 9,3 млн б/с, как оценивалось месяцем ранее, до уровня 91,2 млн б/с.



Для сравнения: в ОПЕК накануне ухудшили свой прогноз мирового спроса на нефть и теперь ждут его сокращения в этом году на 9,07 млн б/с, до 91,1 млн б/с.



Основным риском для исполнения своего прогноза в МЭА считают возможное возобновление нарастания пандемии коронавируса. По оценке агентства, к концу мая под какими-либо ограничениями в мире будут находиться 2,8 млрд человек, в апреле это количество составляло 4 млрд человек.



Как добыча российской нефти без конденсата сократилась до 8,7 млн б/с



Некоторую поддержку мировым ценам оказало то, что в апреле предложение нефти странами, не являющимися участниками сделки ОПЕК+, сократилось на 3 млн б/с (в основном за счет США и Канады), к июню спад добычи может достигнуть 4 млн б/с и даже больше. Однако из-за увеличения поставок стран картеля в апреле к марту сразу на 2,38 млн б/с, до 30,73 млн б/с, в целом мировое предложение нефти выросло на 260 тыс. б/с, до 100,05 млн б/с. В итоге к апрелю прошлого года добыча ОПЕК выросла на 1 млн б/с, а вне ОПЕК - сократилась на 1,1 млн б/с. Спрос обеспечил в основном Китай - отгрузки нефти из Ирака, Саудовской Аравии, России и Бразилии были рекордными, указывают в МЭА. В РФ в апреле поставки составили 10,44 млн б/с против 10,4 млн б/с в марте (с учетом конденсата - 11,35 млн б/с).



Ожидается, что в мае предложение нефти сократится на рекордные 12 млн б/с, до 88 млн б/с.



Напомним, 1 мая вступило в действие соглашение ОПЕК+, предполагающее сокращение добычи нефти на 9,7 млн б/с сутки в мае-июне, на 7,7 млн б/с - во втором полугодии и на 5,8 млн б/с - далее до конца апреля 2022 года. В том числе Саудовская Аравия может сократить добычу в мае на 3,4 млн б/с, до 8,5 млн б/с, в июне эта страна собирается снизить добычу дополнительно на 1 млн б/с, что доведет размер сокращения до 4,4 млн б/с от уровня апреля. Россия снизит поставки на 1,9 млн б/с, до 8,5 млн б/с, ОАЭ - на 1,6 млн б/с, Кувейт и Ирак - на 1 млн б/с.



Впрочем, к концу этого года самым сильным будет спад не у участников сделки, а у США. Там по сравнению с концом 2019 года добыча снизится на 2,8 млн б/с. Для Саудовской Аравии спад составит 0,9 млн б/с, если дополнительное сокращение будет действовать только в июне, для России - 1,3 млн б/с. В среднем за год поставки стран, не входящих в картель, сократятся, по прогнозу МЭА, на 3,3 млн б/с, в том числе в США - на 1,1 млн б/с. Для сравнения: в ОПЕК ожидают чуть большего сжатия их предложения нефти - на 3,5 млн б/с.



Татьяна Едовина