США упорно идут к самоуничтожению

00:49 15.05.2020

С учетом накопления ракетного потенциала упреждающего удара США по Китаю и малого подлетного времени американских ракет кратно вырастет вероятность начала ядерного конфликта из-за технического сбоя или неверной оценки действий противника. В данной ситуации времени на разъяснительный телефонный звонок у лидеров Китая и США просто уже не будет.



ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ



В рамках так называемой Индо-Тихоокеанской стратегии Соединенные Штаты направили свои усилия на развертывание новых видов оружия, включая ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



По мнению действующих и отставных американских военных, в настоящее время региональный баланс сил смещен в пользу Китая, и США, долгое время доминирующая военная сила в Азии, больше не могут быть уверены в победе в военном столкновении в водах у берегов КНР.



В США считают, что Пекин получил преимущество, не являясь участником Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), запрещавшего СССР (далее России) и США иметь баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 километров. По оценкам США и других западных стран, Китай развернул около двух тысяч таких ракет. Есть также мнение, что в большинстве категорий китайские ракеты конкурируют или даже превосходят аналоги в арсеналах Соединенных Штатов и их союзников.



В начале марта 2020 года в Конгрессе США состоялись слушания, посвященные бюджетному запросу в сфере обороны на 2021 финансовый год и в связи с рассмотрением кандидатов на должности высшего командного состава Вооруженных сил США. На них был изложен подход, с помощью которого Пентагон собирается вернуть лидерство в так называемой "войне на дальность" и сместить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе в свою пользу.



Важнейшую роль в решении этой стратегической задачи американское командование отводит Корпусу морской пехоты США. 5 марта в ходе доклада сенатскому комитету по вооруженным силам командующий Корпусом генерал Дэвид Бергер заявил, что относительно небольшие подразделения морской пехоты, вооруженные высокоточными ракетами, помогут Военно-морским силам США получить контроль над морями, особенно в западной части Тихого океана.



В преддверии конфликта данные подразделения будут рассредоточены в ключевых точках западной части Тихого океана и вдоль так называемой первой островной цепи. Первая островная цепь - это цепочка островов, идущая от Японского архипелага через Тайвань, Филиппины и далее к Борнео, охватывая прибрежные моря Китая.



Что касается оснащения этих подразделений морской пехоты, то Дэвид Бергер сказал следующее: "Ракета Tomahawk - это один из инструментов, который позволит нам сделать это. Это может быть ответом, это может быть первым шагом к долгосрочному ответу через пять, шесть, семь лет, но нам нужны дальнобойные высокоточные средства поражения для небольшого подразделения или группы небольших подразделений, которые могут с берега (или с корабля) держать военно-морские силы противника под угрозой". Таким образом, речь идет о развертывании на базе Корпуса морской пехоты США крылатых ракет Tomahawk наземного базирования.



Ракета Tomahawk относится к семейству американских многоцелевых высокоточных ракет средней дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. По информации компании-производителя Raytheon, дальность полета ракеты Tomahawk надводного (наземного) пуска составляет от 1250 до 2500 километров, этот показатель зависит от типа и веса боевой части ракеты.



В открытой печати сообщалось, что последняя модификация ракеты Tomahawk Block IV, поступающая на вооружение стратегических сил ВМС и ВВС США, за счет уменьшения расхода топлива имеет увеличенную дальность полета - до 3?4 тысяч километров.



Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, расторгнутый по инициативе США, прекратил свое действие 2 августа 2019 года. Следует заметить, что уже 18 августа Пентагон произвел первый испытательный запуск корабельной крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования с наземной подвижной пусковой установки, в ходе которого ракета точно поразила цель на расстоянии более 500 километров.



На 2021 финансовый год Корпус морской пехоты США запрашивает приобретение 48 крылатых ракет Tomahawk для использования в береговых ракетных комплексах противокорабельного назначения. На эти цели планируется выделить 125 миллионов долларов.



Кроме того, из открытых источников стало известно, что недавно американские морские пехотинцы успешно испытали крылатую ракету NSM (Naval Strike Missile), новое противокорабельное оружие меньшей дальности, с наземной пусковой установки и проведут еще одно испытание в июне 2020 года. Если это испытание будет успешным, то морские пехотинцы намерены заказать 36 таких ракет в 2022 финансовом году.



Ракета NSM разработана норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace и представляет собой противокорабельную ракету, способную поражать цели на расстоянии от 185 до 555 километров. В настоящее время она устанавливается на борту LCS (кораблей прибрежной зоны) типа Freedom и Independence ВМС США. Производство ракеты для нужд США поручено компании Raytheon.



Таким образом, в данном случае речь идет о возможном принятии на вооружение Корпусом морской пехоты США подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса в рамках системы Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS), оснащенного противокорабельными ракетами NSM. В системе NMESIS в качестве транспортно-пусковой установки для противокорабельных ракет используется трех - или четырехосный грузовик.



Однако ряд американских стратегов обоснованно полагают, что морская пехота, оснащенная ракетными комплексами наземного базирования, будет уязвима для ударов Народно-освободительной армии Китая. Поэтому Пентагон будет делать упор и на развертывание авиационной версии противокорабельной ракеты большого радиуса действия AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) производства компании Lockheed Martin.



Первые партии данных ракет уже поступают для оснащения палубных истребителей ВМС США F/A-18 и сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Согласно американским бюджетным документам, данный процесс идет в ответ на "срочную оперативную потребность" Индо-Тихоокеанского командования США.



Ракета AGM-158C LRASM несет 450-килограммовую боеголовку. По открытым данным, она способна поражать цели на дальности до 930 километров. Согласно бюджетному запросу на 2021 финансовый год, минобороны США планирует выделить 224 миллиона долларов для заказа 53 таких ракет. К 2025 году ВМС и ВВС США рассчитывают иметь на вооружении более 400 таких ракет морского и авиационного базирования.



Надо констатировать, что планы США по развертыванию ракетного потенциала средней и меньшей дальности вокруг Китая резко накаляют обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению одного из экспертов вашингтонского Центра стратегических и бюджетных оценок Росса Бэббиджа, "американцы решительно возвращаются", и "к 2024 или к 2025 году для НОАК существует серьезный риск того, что их военные разработки устареют".



Теперь посмотрим, как к складывающейся ситуации относится Китай. Пекин со своей стороны четко проводит различие между своим ракетным арсеналом и планируемым американским развертыванием ракет средней и меньшей дальности.



Китай делает упор на тот факт, что его ракеты расположены на его территории, и китайские ракеты меньшей и средней дальности не могут достичь материковой части Соединенных Штатов. А США, отмечает Пекин, энергично продвигают вперед развертывание своих войск.



С учетом того, что в последние несколько месяцев военная стратегия США в отношении Китая явно обрисовалась даже в открытых источниках, не стоит думать, что данный подход Вашингтона останется без ответа со стороны Пекина.



В связи с этим уместно вспомнить недавнюю публикацию в китайском англоязычном издании Global Times, которое является структурным подразделением газеты "Жэньминь жибао" - главного печатного органа компартии Китая. Главный редактор Global Times Ху Сицзинь высказался о необходимости для КНР в короткие сроки произвести 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-41 ("Дунфэн-41") и развернуть более тысячи ядерных боеголовок для сдерживания США.



Следует заметить, что МБР DF-41 имеет дальность полета 12?14 тысяч километров. Боевая часть ракеты включает 6?10 раздельных ядерных боевых блоков, которые могут маневрировать в полете. Для пуска ракеты могут использоваться различные платформы: мобильная пусковая установка на колесном шасси, шахта, а также железнодорожная подвижная платформа. По мнению американских экспертов, DF-41 способна преодолеть существующую ПРО США и их союзников.



Так военно-политическое руководство КНР устами главного редактора Global Times озвучило возможный межконтинентальный ракетно-ядерный ответ на планы Вашингтона по развертыванию ракет меньшей и средней дальности в Азии. Таким образом, новое ракетное развертывание безопасности Соединенным Штатам не добавит. Наоборот, данная ситуация ведет к резкому повышению напряженности в регионе и потенциальному ядерному конфликту.



Уровень безопасности материковой части США упадет в разы, т.к. с учетом накопления ракетного потенциала американского упреждающего удара по Китаю и малого подлетного времени американских ракет кратно вырастет вероятность начала ядерного конфликта из-за технического сбоя или неверной оценки действий противника. В данной ситуации времени на разъяснительный телефонный звонок у лидеров Китая и США просто уже не будет.