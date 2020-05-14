Кто первый отменит карантин в бывшем СССР?

00:57 15.05.2020

В начале недели многие постсоветские страны ослабили ограничения из-за COVID-19. Но до полного "выздоровления" повсюду еще далеко.



Наверное, это будут страны Балтии, хотя основания для этого есть у Азербайджана, Узбекистана и Грузии.



В начале текущей недели многие республики бывшего СССР ослабили карантинные меры, введенные из-за коронавируса. Впрочем, есть и исключения.



УКРАИНА



На Украине ряд ограничений снят с 11 мая. Отметим, что здесь решились немного ослабить ограничения при показателе ежедневном приросте заболевших примерно в 3%. В Киеве накануне тут же образовались автомобильные пробки - народ соскучился по быстрой езде, тем более что послаблений для передвижений на общественном транспорте пока нет.



Разрешена деятельность стоматологий, салонов красоты и парикмахерских, предприятий бытового обслуживания, небольших "промтоварных" магазинов, можно гулять по паркам, а за столиками уличных кафе сидеть вчетвером. Впрочем, все зависит еще и от решений властей региона, например, на Львовщине решили повременить.



Официально карантин действует до 22 мая, однако понятно, что все ограничительные меры и после этого сняты не будут. В частности, метро обещают открыть не ранее начала лета (хотя Кличко просит правительство разрешить это уже с 25 мая), ограничив число пассажиров в каждом вагоне. А премьер Денис Шмыгаль "пригрозил", что если что-то пойдет не так, то всех можно будет опять "посадить под замок".



В соседней Молдавии снятия каких-то ограничений можно ожидать с 15 мая - до этого дня формально действует режим ЧС. Впрочем, еще на прошлой неделе в Кишиневе разрешили выйти на работу бюджетникам, а всем прочим гулять по паркам. Работает общественный транспорт, а вот рынки и торговые центры закрыты.



ПРИБАЛТИКА



Литва первой из всех стран Балтики начала "реизолироваться". И для этого у нее есть причины: выздоровело почти две трети из числа всех заболевших, а ежедневный прирост - не более 1%. Здесь еще с конца апреля разрешена работа уличных кафе, а со следующего понедельника - и в помещениях тоже. С сегодняшнего дня Lufthansa начинает выполнять рейсы из Вильнюса во Франкфурт. Предполагается, что с конца мая откроются школы. Однако Минздрав просит переносить на попозже свадьбы, крестины и т. п., а уж если невтерпеж - ограничить число гостей самыми близкими.



В Латвии режим ЧС продлен до 9 июня, однако уже разрешены собрания численностью до 25 человек, открываются спортзалы и стадионы. Здесь, как и в Литве, две трети заболевших выздоровели.



Гораздо хуже с этим показателем в Эстонии - порядка 40% поправившихся. Но и здесь с 18 мая откроются спортклубы и бассейны, соревнования на открытом воздухе (без зрителей), и даже планируется возобновить футбольный чемпионат.



И, наконец, министры трех балтийских стран договорились об открытии границ между ними с 15 мая.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ



Первой из стран региона, где должны быть сняты все ограничения, "пообещал" стать Узбекистан - здесь излечились уже три четверти всех заболевших коронавирусом. В рамках эксперимента накануне в Ташкенте даже был открыт один ресторан, в котором должны были "обкатать" безопасный режим работы, однако сразу же его директору были предъявлены обвинения в неправомерной деятельности. А в Самарканде, после роста заболеваемости, вновь ужесточение режима: смогут работать только продуктовые магазины, аптеки и фермерские рынки.



Схожие показатели по доле выздоровевших в Киргизии. Но и здесь не торопятся свернуть ограничения. Лишь с 10 мая в столице отменили режим ЧП и комендантский час, введя "обычный" карантин: жителям рекомендуют покидать дома лишь в случае крайней необходимости - в аптеку или ближайший магазин. Приехать в Бишкек можно лишь по спецразрешению.



В Казахстане прекращено действие режима ЧП, однако карантин сохраняется. В трех крупнейших городах Казахстана - Нур-Султане, Алма-Ате и Шикменте уже работают предприятия промышленности и строительства, автосервис, служба доставки. Если все и дальше пойдет хорошо, с 18 мая разрешат свободно выходить из дома, гулять по паркам в компании не более трех человек, выезжать на дачи, а также в другие регионы. Отметим, что доля излечившихся здесь составляет порядка 25%.



Особая ситуация в Таджикистане. Здесь, кажется, все только начинается. В совсем еще недавно Covid-free республике всего за две недели зафиксировано 729 заболеваний, их число удваивается каждые три дня. Умер 21 больной. По словам главы миссии Всемирной организации здравоохранения Патрика О?Коннора, Таджикистану нужно готовиться к "худшему сценарию". Впрочем, и без того карантинные меры, которые ввели еще тогда, когда "коронавируса не было", в стране ужесточены.



Туркмения "ударила" по коронавирусу (которого здесь "нет") парадом и массовыми мероприятиями. Хотя "вражеские" СМИ сообщили о большом количестве свежих могил на кладбище Ашхабада и больных пневмонией в столичной больнице. Цифр по-прежнему никаких.



ЗАКАВКАЗЬЕ



Власти Армении ослабили карантин с 4 мая. включая открытие на воздухе кафе и ресторанов. Однако сегодня премьер Никол Пашинян заявил, что в республике каждый день фиксируется больше ста зараженных. Сам он замечает людей, гуляющих по Еревану, не соблюдая социальную дистанцию. Если так будет продолжаться дальше, то власти будут вынуждены опять выбрать путь ограничений, пригрозил Пашинян.



В Азербайджане вылечились почти две трети заболевших, однако дальнейшего ослабления карантинных мер, которые действуют до 31 мая, здесь не произошло. Уже идет вторая неделя, как разрешено работать всем объектам торговли, кроме крупных центров, парикмахерским и салонам красоты. Открываются кафе и рестораны, разрешено свободное передвижение людей, но последние два пункта - увы, пока не для Баку и крупных городов.



Режим ЧС в Грузии действует до 22 мая, но с понедельника объявлено о новых послаблениях. В частности, "открыли" Тбилиси; возобновляются все виды производства; разрешена работа всех магазинов кроме продающих одежду и обувь и торговых центров; будут работать рекреационные зоны; открываются автомойки и автосервисы. Покончить со всеми ограничениями в Грузии хотят к 6 июля. Отметим количество уже выздоровевших - примерно 55%.



Ну, а Белоруссия никаких ограничений не отменяет, поскольку их до сего дня и не было. Можно было бы даже сказать, что она их наоборот - вводит, но это было преувеличением, поскольку речь идет лишь о переносе двух матчей футбольного чемпионата в связи с подозрением наличия вируса у футболистов "Арсенала" и "Минска".



Александр Кривенков