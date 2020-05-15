Коронавирус в Китае не додушили. Заболел северо-восток страны

08:07 15.05.2020

После введения новых ограничительных мер в китайском городе Ухане, где были зафиксированы новые случаи заражения COVID-19, власти КНР возобновили режим самоизоляции в Цзилине - втором по величине городе одноименной провинции на северо-востоке страны. Было также приостановлено транспортное сообщение с городом. По официальной версии, новые случаи заболевания в Цзилине стали результатом проникновения вируса из соседнего города Шуланя, что создает угрозу возникновения еще одного вирусного кластера на территории КНР. Дополнительную интригу вносит географическая близость провинции Цзилинь к Северной Корее, что уже породило версию о возможном проникновении вируса в Китай из КНДР.



Статистика по коронавирусу COVID-19

Мир

Россия

Москва

Заболели

Выздоровели

Умерли

252 тыс.

+9974

(за сутки)

53 530 чел.

+5527

(за сутки)

2373 чел.

+161

(за сутки)

Данные обновлены 15.05.2020 в 0:13 по московскому времени

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После выявления новых случаев заражения коронавирусом в городе "нулевого пациента" Ухане, находящемся в центральной провинции Хубэй, сигналы тревоги поступают из северо-восточной провинции Цзилинь, граничащей с КНДР. Как заявили в среду в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, из семи зафиксированных накануне новых случаев инфицирования COVID-19 в Китае шесть приходятся на Цзилинь, второй по величине город одноименной провинции на северо-востоке, население которого составляет 4,5 млн человек.

Еще один случай выявлен в Шанхае, в то время как в Ухане, где в свое время был обнаружен "нулевой пациент", нового роста числа заболевших после неожиданной вспышки начала этой недели не происходит.

Как следует из официального заявления властей провинции Цзилинь, случаи заражения не были привнесены из-за рубежа, а имеют исключительно местное происхождение. Выяснилось, что заболевшие контактировали с неким носителем COVID-19 из находящегося в той же провинции города Шуланя, где с 8 по 12 мая произошла своя вспышка пандемии. После того как в Шулане было выявлено 22 новых случая заболевания, местные власти еще в минувшее воскресенье были вынуждены вернуться к режиму самоизоляции.



Кроме того, в зоне риска оказался и город Шэньян в соседней с провинцией Цзилинь провинции Ляонин, где были зафиксированы бессимптомные случаи заражения. Население Шэньяна составляет 7,7 млн человек.

Таким образом, возникла реальная угроза превращения сразу двух провинций северо-востока Китая - Цзилинь и Ляонин - в "сообщающиеся сосуды" COVID-19 и возникновения нового кластера заражения коронавирусом на территории КНР за последние месяцы.

Как в Ухане снова появился "нулевой пациент" и новые больные коронавирусом.



В связи с этим, как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, по требованию действующего в городе Цзилинь оперативного штаба по борьбе с пандемией с шести часов утра 13 мая было приостановлено железнодорожное сообщение с другими провинциями: отменены исходящие рейсы, а проходящие через Цзилинь поезда теперь будут следовать без остановок. Приостановлено и автобусное сообщение, в связи с чем Цзилинь фактически оказался отрезанным от остального Китая. Как долго будут действовать эти новые ограничения, не сообщается.



При этом, как заявили в среду в городской мэрии, в целом вводимые в Цзилине меры по борьбе с пандемией будут аналогичны тем, которые действуют в зонах "высокого риска".

В связи с новыми ограничительными мерами жители города Цзилинь теперь смогут покинуть его пределы только после получения отрицательного теста на коронавирус или завершения периода нахождения на карантине. Помимо возвращения к режиму самоизоляции работающая в городе Национальная экспертная группа продолжит обследование нескольких тысяч лиц, которые могли иметь контакты с носителями коронавируса.



Возникновение нового кластера заражения коронавирусом на северо-востоке страны при неблагоприятном сценарии может радикально изменить всю эпидемическую ситуацию в КНР, учитывая то, что последние случаи заражения в Ухане китайские власти представляли сугубо локальной историей, которую нельзя считать репрезентативной для всего Китая.



При этом особую интригу в ситуацию вносит географическая близость провинции Цзилинь к Северной Корее.

Хотя официально в КНДР не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, закрытость страны, а также получаемая Пхеньяном помощь для борьбы с пандемией уже породили версию о том, что в Северной Корее могут быть свои инфицированные и она способна стать новым фактором дестабилизации эпидемической обстановки для Китая.



Сергей Строкань

№84 от 15.05.2020, стр. 4