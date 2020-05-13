Россия и США заступились за талибов. Гани обвинил движение в совершении новых терактов и отдал приказ атаковать

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.05.2020
20:01  ТаджВирус. Экс-глава "Амонатбанка" Хакимзода скончался вместе с сыном
18:44  Противостояние США и Китая нарастает как "снежный ком", - И.Дронина
18:36  Весеннее обострение в Жогорку Кенеше. Что так нервирует кыр-парламентариев? - О.Гут
16:13  Что делать заразившемуся коронавирусом мигранту - памятка
16:10  "Центральная Азия в период пандемии, вероятные последствия для региона" (итоги вебинара)
16:07  Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха
16:04  Гонка возражений: участники СВПД выступили за снятие эмбарго с Ирана

16:01  Кто и насколько сократит добычу нефти в Казахстане
15:59  Истеъфо как повестка дня и национальная идея для Узбекистана: утопичность и реалистичность, - Б.Мусаев
15:57  COVID–19 в Таджикистане: что происходит в стране?
15:51  Два года премьерства Абылгазиева в Киргизии: на переправе…
15:50  Почему казахстанских чиновников не наказывают за незаконное обогащение?
15:48  В таджикском Бохтаре умер известный имам-хатиб Кори Ирфониддин
11:51  Осужденную на два года экс-замакимшу Атырауской Казобласти Сайлауову освободили через четыре месяца
11:27  16 фуражек в 400 томах. В Шымкенте начался суд над Арысскими фейерверкерами
11:19  Отдел внутренней политики Администрации КазПрезидента возглавила "няшная" Нургуль Мауберлинова (аппаратный псведоним - "МяуМяу")
10:23  Мирзи-Ташкент. Dream City увеличивает скидки на недвижимость в Tashkent City
10:09  КырТрайб. Сына экс-губера Чуйской области Абдраимова присунули в зампреды "Кыргызско-российского фонда развития"
10:02  В Узбекистане карантин продлили до 1 июня
09:49  Пакля в дырка. Узбекистан допустит Казспецов к "техническому аудиту" новой Сардобинской плотины
08:56  Фикса Джонсону. Англия - главный покупатель кыргызского золота
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Россия и США заступились за талибов. Гани обвинил движение в совершении новых терактов и отдал приказ атаковать
08:13 15.05.2020

Президент Афганистана обвинил движение в совершении новых терактов и отдал приказ атаковать

Госсекретарь США Майкл Помпео и спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов практически одновременно призвали власти Афганистана отказаться от удара по силам запрещенного в РФ террористического движения "Талибан". Дипломаты считают, что это поставит под угрозу переговорный процесс, прогресс в котором достигался с большим трудом. Ударить по талибам афганские власти решили после вчерашних атак на участников похорон полицейского, а также на роддом. Между тем талибы отрицают свою причастность к этим терактам, а как минимум за один из них ответственность взяла на себя другая группировка - "Исламское государство" (ИГ; запрещена в России).

"Талибам нет смысла устраивать такие резонансные теракты. А ИГ всячески хочет дестабилизировать ситуацию",- заявил в среду агентству "РИА Новости" спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, по сути, переложив ответственность с одной запрещенной в России террористической группировки на другую.
Речь идет о вчерашних нападениях боевиков на похороны полицейского в провинции Нангархар и на роддом в Кабуле, которым управляет международная организация "Врачи без границ".

Первый теракт унес жизни 24 человек, а второй - 16, включая двух новорожденных детей и их матерей.

При этом "Талибан" отрицает свою причастность к обеим атакам, в то время как ИГ признало ответственность как минимум за взрыв на похоронах. Об этом сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете.
Тем не менее президент Афганистана Ашраф Гани сделал свои выводы из произошедшего, возложив вину на обе группировки. "Сегодня мы стали свидетелями атак, совершенных "Талибаном" и ИГ в больнице в Кабуле и на похоронах в Нангархаре",- сказал он, выступая во вторник по местному телевидению. Кроме того, он заявил, что "Талибан" "проигнорировал многочисленные призывы к снижению насилия" и поэтому афганские войска должны "перейти из режима активной обороны в режим наступления".

Афганские власти и представители "Талибана" провели историческую встречу
"Это вызывает чувство сожаления, поскольку своими действиями руководитель кабульской администрации, по сути, останавливает процесс движения в сторону запуска межафганских переговоров",- прокомментировал агентству ТАСС заявление господина Гани Замир Кабулов. О ситуации в Афганистане сказал в среду и министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Вопреки предпринимаемым усилиям, ситуация в лучшую сторону не меняется, если не сказать, что она все-таки меняется в худшую сторону",- отметил он, открывая заседание министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества.

Похожее заявление несколькими часами ранее сделал и госсекретарь США Майкл Помпео. Назвав теракты "примером абсолютного зла", он призвал расследовать их вместе с "Талибаном".
Мы отметили, что "Талибан" отрицает любую причастность и осуждает обе атаки, называя чудовищными,- сказал господин Помпео.- Талибы и афганское правительство должны сотрудничать, чтобы заставить виновных предстать перед судом".

Напомним, что 29 февраля США и "Талибан" подписали соглашение, предполагающее постепенный вывод иностранных войск из Афганистана, освобождение пленных с обеих сторон и формирование нового правительства с участием талибов. Существенно снизить уровень насилия это не помогло, однако процесс обмена заключенными между правительством и талибами постепенно продвигается. Ожидается, что успешное завершение этого процесса разблокирует запуск межафганских переговоров.

Кирилл Кривошеев

от 13.05.2020, 12:42

Источник - "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589519580
Новости Казахстана
- Сенат вернул в Мажилис законопроекты о мирных собраниях с поправками
- Премьер-Министр РК А. Мамин проинспектировал ход посевной кампании в Акмолинской области
- Н.Нигматулин: фракцией "Nur Otan" в Мажилисе даны предложения в антикризисный план Правительства
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2020 года №278
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-апреле 2020г. составил 101,2%
- Правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Е. Тугжановым с рабочей поездкой посетила Атыраускую область
- Верховным Судом приняты Разъяснения по отдельным вопросам судебной практики в связи с введением чрезвычайного положения
- Кадровые перестановки
- Меры, принятые министерством энергетики во время действия режима ЧП
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  