Россия и США заступились за талибов. Гани обвинил движение в совершении новых терактов и отдал приказ атаковать

08:13 15.05.2020

Президент Афганистана обвинил движение в совершении новых терактов и отдал приказ атаковать



Госсекретарь США Майкл Помпео и спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов практически одновременно призвали власти Афганистана отказаться от удара по силам запрещенного в РФ террористического движения "Талибан". Дипломаты считают, что это поставит под угрозу переговорный процесс, прогресс в котором достигался с большим трудом. Ударить по талибам афганские власти решили после вчерашних атак на участников похорон полицейского, а также на роддом. Между тем талибы отрицают свою причастность к этим терактам, а как минимум за один из них ответственность взяла на себя другая группировка - "Исламское государство" (ИГ; запрещена в России).



"Талибам нет смысла устраивать такие резонансные теракты. А ИГ всячески хочет дестабилизировать ситуацию",- заявил в среду агентству "РИА Новости" спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, по сути, переложив ответственность с одной запрещенной в России террористической группировки на другую.

Речь идет о вчерашних нападениях боевиков на похороны полицейского в провинции Нангархар и на роддом в Кабуле, которым управляет международная организация "Врачи без границ".



Первый теракт унес жизни 24 человек, а второй - 16, включая двух новорожденных детей и их матерей.



При этом "Талибан" отрицает свою причастность к обеим атакам, в то время как ИГ признало ответственность как минимум за взрыв на похоронах. Об этом сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете.

Тем не менее президент Афганистана Ашраф Гани сделал свои выводы из произошедшего, возложив вину на обе группировки. "Сегодня мы стали свидетелями атак, совершенных "Талибаном" и ИГ в больнице в Кабуле и на похоронах в Нангархаре",- сказал он, выступая во вторник по местному телевидению. Кроме того, он заявил, что "Талибан" "проигнорировал многочисленные призывы к снижению насилия" и поэтому афганские войска должны "перейти из режима активной обороны в режим наступления".



Афганские власти и представители "Талибана" провели историческую встречу

"Это вызывает чувство сожаления, поскольку своими действиями руководитель кабульской администрации, по сути, останавливает процесс движения в сторону запуска межафганских переговоров",- прокомментировал агентству ТАСС заявление господина Гани Замир Кабулов. О ситуации в Афганистане сказал в среду и министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Вопреки предпринимаемым усилиям, ситуация в лучшую сторону не меняется, если не сказать, что она все-таки меняется в худшую сторону",- отметил он, открывая заседание министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества.



Похожее заявление несколькими часами ранее сделал и госсекретарь США Майкл Помпео. Назвав теракты "примером абсолютного зла", он призвал расследовать их вместе с "Талибаном".

Мы отметили, что "Талибан" отрицает любую причастность и осуждает обе атаки, называя чудовищными,- сказал господин Помпео.- Талибы и афганское правительство должны сотрудничать, чтобы заставить виновных предстать перед судом".



Напомним, что 29 февраля США и "Талибан" подписали соглашение, предполагающее постепенный вывод иностранных войск из Афганистана, освобождение пленных с обеих сторон и формирование нового правительства с участием талибов. Существенно снизить уровень насилия это не помогло, однако процесс обмена заключенными между правительством и талибами постепенно продвигается. Ожидается, что успешное завершение этого процесса разблокирует запуск межафганских переговоров.



Кирилл Кривошеев



от 13.05.2020, 12:42