Арестована за взятки зкс-глава Госагентства связи Киргизии Наталья Черногубова

08:20 15.05.2020

15 мая 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Экс-главу Госагентства связи Наталью Черногубову водворили в СИЗО ГКНБ



Экс-главу Госагентства связи Наталью Черногубову водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.



Бывшую чиновницу взяли под стражу до 12 июля.

Напомним, межведомственная следственная группа возбудила уголовное дело по факту коррупции. По предварительным данным, Наталья Черногубова вступила в сговор с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологий и связи и в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформила лицензию оператора в связи с изменением стандартов.