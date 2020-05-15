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Арестована за взятки зкс-глава Госагентства связи Киргизии Наталья Черногубова
08:20 15.05.2020

15 мая 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Экс-главу Госагентства связи Наталью Черногубову водворили в СИЗО ГКНБ

Экс-главу Госагентства связи Наталью Черногубову водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Бывшую чиновницу взяли под стражу до 12 июля.
Напомним, межведомственная следственная группа возбудила уголовное дело по факту коррупции. По предварительным данным, Наталья Черногубова вступила в сговор с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологий и связи и в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформила лицензию оператора в связи с изменением стандартов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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