|Арестована за взятки зкс-глава Госагентства связи Киргизии Наталья Черногубова
08:20 15.05.2020
15 мая 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Экс-главу Госагентства связи Наталью Черногубову водворили в СИЗО ГКНБ
Экс-главу Госагентства связи Наталью Черногубову водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.
Бывшую чиновницу взяли под стражу до 12 июля.
Напомним, межведомственная следственная группа возбудила уголовное дело по факту коррупции. По предварительным данным, Наталья Черногубова вступила в сговор с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета технологий и связи и в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформила лицензию оператора в связи с изменением стандартов.