Фикса Джонсону. Англия - главный покупатель кыргызского золота

08:56 15.05.2020

Куда Кыргызстан поставляет золото?



Tazabek - За январь-февраль 2020 года Кыргызстан экспортировал 2,48 тонны золота на $124,2 млн.

За 2019 год КР экспортировала 18,7 тонны золота на $832,9 млн, в 2018 году экспортировано 16,6 тонны драгметалла на сумму $664,2 млн.



По данным Минэкономики, золото экспортируется в основном в Великобританию.

Как приводит Нацстатком, в январе-феврале 2020 года по сравнению с январем-февралем 2019 года произошел рост экспорта золота на 47,5%, его доля в общем объеме экспортных поставок республики по сравнению с соответствующим периодом 2019 года увеличилась с 32,6% до 40%.

При этом по данным ГКПЭН, в 2019 году общий объем вывезенных концентратов, содержащих драгоценные металлы, составил 73 тыс. 401,87 тонн, количество золота в концентрате 5 тонн 518,38 кг.