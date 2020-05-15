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Пакля в дырка. Узбекистан допустит Казспецов к "техническому аудиту" новой Сардобинской плотины
09:49 15.05.2020

Казахстан примет участие в техническом аудите Сардобинского водохранилища в Узбекистане
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Казахстанские эксперты примут участие в техническом аудите Сардобинского водохранилища, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Казахстан примет участие в техническом аудите Сардобинского водохранилища в Узбекистане. Об этом сообщили в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

14 мая в Шымкенте глава минэкологии Казахстана Магзум Мирзагалиев встретился с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым. Одной из главных тем встречи была дальнейшая судьба Сардобинского водохранилища.

Мирзагалиев отметил, что прорыв дамбы нанес большой экономический ущерб населению, проживающему в зоне затопления на территориях Узбекистана и Казахстана.

"В ходе переговоров мы пришли к совместному решению, что по Сардобинскому водохранилищу будет проведен технический аудит с привлечением международных и наших, казахстанских экспертов, по итогам которого будет приниматься решение о дальнейшей судьбе этого сооружения", - прокомментировал итоги встречи глава минэкологии Казахстана.

Также стороны договорились разработать и подписать межправительственное соглашение по совместному управлению, использованию и охране трансграничных водных объектов.

Стороны приняли решение разработать и утвердить дорожную карту по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений в срок до 15 июня текущего года.

Участники встречи также согласовали меры по проведению вегетационного периода 2020 года в бассейне реки Сырдарья.

Кроме того, договорились о проведении совместной работы по водохозяйственному балансу водных ресурсов реки Сырдарья и рассмотрели возможность дальнейшего обсуждения вопроса по лимиту водозабора в бассейнах рек Карадарья и Чирчик.

Напомним, 1 мая произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана. Вода хлынула в Мактааральский район Туркестанской области. В результате затопленными оказались 10 населенных пунктов, число эвакуированных жителей превысило 30 тыс. человек. Из зон бедствия откачали почти 6 млн кубометров воды.

Источник - УзТАГ
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