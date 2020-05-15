В Узбекистане карантин продлили до 1 июня

10:02 15.05.2020

Карантин в Узбекистане продлили до 1 июня, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространение коронавируса COVID-19, но с 15 мая возобновляется работа парков, музеев и стадионов. Об этом сообщает Специальная республиканская комиссия.



При этом, согласно решению комиссии, с 18 мая возобновляются авиарейсы из Ташкента в Нукус, Ургенч, Термез и обратно.



Также с 18 мая начнут курсировать поезда Afrosiyob из Ташкента в Навои, Бухару и Карши. В решении комиссии отмечается, что будет возобновлено движение скоростных поездов в Ферганскую долину (Ферганская, Андижанская и Наманганская области) и обратно.



С 15 мая в зоне "красного" уровня карантина разрешается:

- ремесленничество в индивидуальном порядке;

- техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;

- ремонт электронных (компьютеров и бытовой техники) и мобильных устройств;

- оказание услуг аренды и лизинга;

- предоставление бухгалтерских услуг (аудит, налоговый консалтинг и другие).



В зонах "желтого" уровня карантина в дополнение к указанным выше видам деятельности разрешены:

- работы риэлторов;

- рекламная и маркетинговая деятельность;

- работа частных агентств занятости;

- приготовление блюд в собственной кухне отелей и их доставка в номера;

- работа парков (за исключением аттракционов, развлекательных объектов и пунктов быстрого питания). В парки и зоны отдыха будут пускать группами (не более 2 человек, кроме семейных групп) с 9:00 до 20:00 в строгом соответствии с требованиями карантина;



В "зеленых" зонах в дополнение к перечисленным выше видам деятельности разрешается:

- работа открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием (с условием ограничения числа посетителей, без использования раздевалок и душевых комнат и с соблюдением социальной дистанции);

- компьютерные (сканирование, копирование, набор текста, печать) и полиграфические услуги;

- работа музеев (с ограничением числа посетителей и сохранением дистанции);

- оказание ветеринарных услуг;

- техническое обслуживание зданий и ландшафтные работы.



Напомним, в Узбекистане зафиксировано 2 645 случаев заболевания.