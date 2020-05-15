 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.05.2020
20:01  ТаджВирус. Экс-глава "Амонатбанка" Хакимзода скончался вместе с сыном
18:44  Противостояние США и Китая нарастает как "снежный ком", - И.Дронина
18:36  Весеннее обострение в Жогорку Кенеше. Что так нервирует кыр-парламентариев? - О.Гут
16:13  Что делать заразившемуся коронавирусом мигранту - памятка
16:10  "Центральная Азия в период пандемии, вероятные последствия для региона" (итоги вебинара)
16:07  Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха
16:04  Гонка возражений: участники СВПД выступили за снятие эмбарго с Ирана

16:01  Кто и насколько сократит добычу нефти в Казахстане
15:59  Истеъфо как повестка дня и национальная идея для Узбекистана: утопичность и реалистичность, - Б.Мусаев
15:57  COVID–19 в Таджикистане: что происходит в стране?
15:51  Два года премьерства Абылгазиева в Киргизии: на переправе…
15:50  Почему казахстанских чиновников не наказывают за незаконное обогащение?
15:48  В таджикском Бохтаре умер известный имам-хатиб Кори Ирфониддин
11:51  Осужденную на два года экс-замакимшу Атырауской Казобласти Сайлауову освободили через четыре месяца
11:27  16 фуражек в 400 томах. В Шымкенте начался суд над Арысскими фейерверкерами
11:19  Отдел внутренней политики Администрации КазПрезидента возглавила "няшная" Нургуль Мауберлинова (аппаратный псведоним - "МяуМяу")
10:23  Мирзи-Ташкент. Dream City увеличивает скидки на недвижимость в Tashkent City
10:09  КырТрайб. Сына экс-губера Чуйской области Абдраимова присунули в зампреды "Кыргызско-российского фонда развития"
10:02  В Узбекистане карантин продлили до 1 июня
09:49  Пакля в дырка. Узбекистан допустит Казспецов к "техническому аудиту" новой Сардобинской плотины
08:56  Фикса Джонсону. Англия - главный покупатель кыргызского золота
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане карантин продлили до 1 июня
10:02 15.05.2020

Карантин в Узбекистане продлили до 1 июня, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространение коронавируса COVID-19, но с 15 мая возобновляется работа парков, музеев и стадионов. Об этом сообщает Специальная республиканская комиссия.

При этом, согласно решению комиссии, с 18 мая возобновляются авиарейсы из Ташкента в Нукус, Ургенч, Термез и обратно.

Также с 18 мая начнут курсировать поезда Afrosiyob из Ташкента в Навои, Бухару и Карши. В решении комиссии отмечается, что будет возобновлено движение скоростных поездов в Ферганскую долину (Ферганская, Андижанская и Наманганская области) и обратно.

С 15 мая в зоне "красного" уровня карантина разрешается:
- ремесленничество в индивидуальном порядке;
- техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;
- ремонт электронных (компьютеров и бытовой техники) и мобильных устройств;
- оказание услуг аренды и лизинга;
- предоставление бухгалтерских услуг (аудит, налоговый консалтинг и другие).

В зонах "желтого" уровня карантина в дополнение к указанным выше видам деятельности разрешены:
- работы риэлторов;
- рекламная и маркетинговая деятельность;
- работа частных агентств занятости;
- приготовление блюд в собственной кухне отелей и их доставка в номера;
- работа парков (за исключением аттракционов, развлекательных объектов и пунктов быстрого питания). В парки и зоны отдыха будут пускать группами (не более 2 человек, кроме семейных групп) с 9:00 до 20:00 в строгом соответствии с требованиями карантина;

В "зеленых" зонах в дополнение к перечисленным выше видам деятельности разрешается:
- работа открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием (с условием ограничения числа посетителей, без использования раздевалок и душевых комнат и с соблюдением социальной дистанции);
- компьютерные (сканирование, копирование, набор текста, печать) и полиграфические услуги;
- работа музеев (с ограничением числа посетителей и сохранением дистанции);
- оказание ветеринарных услуг;
- техническое обслуживание зданий и ландшафтные работы.

Напомним, в Узбекистане зафиксировано 2 645 случаев заболевания.

Источник - УзТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589526120
Новости Казахстана
- Сенат вернул в Мажилис законопроекты о мирных собраниях с поправками
- Премьер-Министр РК А. Мамин проинспектировал ход посевной кампании в Акмолинской области
- Н.Нигматулин: фракцией "Nur Otan" в Мажилисе даны предложения в антикризисный план Правительства
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2020 года №278
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-апреле 2020г. составил 101,2%
- Правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Е. Тугжановым с рабочей поездкой посетила Атыраускую область
- Верховным Судом приняты Разъяснения по отдельным вопросам судебной практики в связи с введением чрезвычайного положения
- Кадровые перестановки
- Меры, принятые министерством энергетики во время действия режима ЧП
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  