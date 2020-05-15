Мирзи-Ташкент. Dream City увеличивает скидки на недвижимость в Tashkent City

10:23 15.05.2020

Компания Dream City предлагает новые условия приобретения квартир в ЖК Boulevard и Gardens Residence на территории МДЦ Tashkent City.



В компании Dream City действуют грандиозное предложение рассрочки и большие скидки на недвижимость в престижной локации Ташкента.

Выгодная рассрочка

Беспрецедентное предложение рассрочки от компании Dream City позволит клиентам увеличить срок погашения платежей до 30 месяцев, 27 из которых будут являться сроком фактических платежей, а 3 - льготным периодом. Минимальный первоначальный взнос снижен до 15%. Увеличивая размер первого платежа, покупатель увеличивает скидку на общую сумму.



Грандиозные скидки

Скидки на приобретение недвижимости в двух высококлассных жилых комплексах выросли до 22%. В офисе продаж компании специалисты помогут подобрать подходящий вариант и произвести индивидуальные расчеты понравившейся квартиры или коммерческого помещения.



Многомиллионные подарки

Компания Dream City подготовила особый сюрприз для покупателей - подземную парковку в подарок. Теперь, приобретая квартиру, офис или магазин в одном из комплексов компании, покупатель автоматически становится владельцем собственного машино-места в просторном подземном паркинге. При покупке коммерческой недвижимости также есть бонус - бесплатная система кондиционирования Shivaki.



Предложение ограничено. Подробную информацию можно получить в офисе продаж компании Dream City ежедневно с 9:00 до 19:00 и по телефону в едином информационном центре: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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Instagram: @dreamcity.uz



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