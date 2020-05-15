16 фуражек в 400 томах. В Шымкенте начался суд над Арысскими фейерверкерами

11:27 15.05.2020

В Шымкенте начался громкий процесс по взрывам в Арыси, передает телеканал КТК. На скамье подсудимых – 16 человек. Потерпевших – больше полутора тысяч.



Все фигуранты уголовного дела – военные, которые ранее занимали высокие должности. В том числе командир воинской части № 44859 и его заместитель – начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов. Им вменяют сразу несколько статей: "Нарушение правил обращения со взрывчатыми веществами" и "Халатность, повлекшая тяжкие последствия". Всего в деле больше 400 томов, поэтому понятно, что процесс затянется.



Напоминаем, 24 июня прошлого года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли: один гражданский и двое военнослужащих. Почти 200 – пострадали, в том числе дети. Всех жителей Арыси пришлось эвакуировать, а сам город строить заново.