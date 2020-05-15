Осужденную на два года экс-замакимшу Атырауской Казобласти Сайлауову освободили через четыре месяца

11:51 15.05.2020

Сайлауову обвиняли в присвоении вверенного имущества.

Осужденная на два года за присвоение вверенного имущества экс-заместителя акима области Нурсауле Сайлауова вышла на свободу спустя четыре месяца после приговора, передает BaigeNews.kz.

Напомним, приговор был вынесен в январе Атырауским городским судом №2. В апелляционном порядке приговор в отношении нее был оставлен без изменения. Сумма хищения Сайлауовой по двум эпизодам составила 7 100 000 тенге.



"Нурсауле Сайлауова полностью возместила причиненный материальный ущерб, одна воспитывает малолетнего ребенка, имеет на иждивении престарелую мать, судом назначено наказание в пределах санкции статей, по которой она была признана виновной. В связи с отбытием назначенного судом наказания в виде 2 лет лишения свободы Сайлауова освобождена из-под стражи. Обвинение в причастности к хищению более 110 миллиона тенге ей изначально не предъявлялось", - пояснили в пресс-службе Атырауского областного суда

Также в суде отметили, что другие фигуранты уголовного дела, причастные к хищению бюджетных средств на сумму более 110 миллиона тенге, продолжают отбывать наказание.

Напомним, 18 марта 2019 года Сайлауова подозревалась в совершении преступлений по статьями 189 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", 366 "Получение взятки", 190 "Мошенничество", 362 "Превышение власти или должностных полномочий" УК РК.