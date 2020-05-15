В таджикском Бохтаре умер известный имам-хатиб Кори Ирфониддин

15:48 15.05.2020

В больнице Бохтара скончался известный имам-хатиб Кори Ирфониддин



Сайрахмон Назриев, Asia-Plus



Вечером 11 мая в областной клинической больнице имени Бури Вохидова скончался известный в Бохтарском регионе богослужитель Ирфониддин Шамсуддинов (Кори Ирфониддин).

Источник в больнице сообщил, что Кори Ирфониддин был госпитализирован несколько дней назад с диагнозом "пневмония".

"Вечером 11 мая он скончался в инфекционном отделении", - сообщил источник.

Кори Ирфониддин - известный имам-хатиб в Бохтарском регионе Хатлонской области. Ранее он был имам-хатибом одной из крупнейших мечетей имени Имома Аъзама города Бохтара, расположенной в 14 микрорайоне города.

Напомним, 11 мая в этом отделении скончался экс-глава "Амонатбонк" Рухулло Хакимзода, а 10 мая - его 25-летний сын Кароматулло.

Главный врач этой больницы Алихон Нурализода сообщил, что за последние сутки в инфекционном отделении скончались три человека от пневмонии и хронического острого бронхита. Также он добавил, что в отделении находятся еще 11 пациентов, состояние которых оценивается как средней тяжести.