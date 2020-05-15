Почему казахстанских чиновников не наказывают за незаконное обогащение?

15:50 15.05.2020

Предложение Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции ввести в стране ответственность за незаконное обогащение чиновников было торпедировано в декабре прошлого года, еще до внесения законопроекта по вопросам совершенствования антикоррупционной политики в парламент.



С апреля Агенство пытается заручиться поддержкой заинтересованных госорганов с тем, чтобы провести эту норму в следующей порции поправок в антикоррупционное законодательство, но, скорее всего, это станет возможным только после внедрения всеобщего декларирования в стране.



"Наша инициатива по введению ответственности за незаконное обогащение в декабре прошлого года не была поддержана и была исключена в ходе согласования законопроекта", – сказала на брифинге 20 апреля 2020г. директор Административно-правового департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Айгуль Базарбаева.



Представитель антикоррупционного ведомства не уточнила, какие именно заинтересованные госорганы были против введения этой нормы.



Замкнутый круг?



Вероятно, формальным поводом ее отклонения стало отложенное в очередной раз внедрение всеобщего декларирования доходов и имущества. Между тем, именно механизм всеобщего декларирования должен был лечь в основу выявления тех лиц, которые могли бы нести ответственность за незаконное обогащение. Это косвенно подтвердила и сама Базарбаева на брифинге.



Почему невозможна уголовная ответственность за незаконное обогащение?



Айгуль Базарбаева сразу объяснила, что при разработке нормы предполагалось, что чиновник, который уличен в наличии разницы между его доходами и расходами, будет обязан в определенный срок доказать законность происхождения спорного имущества, а если у него не получится – налоговые органы податут иск в суд о взыскании.



Но потерей суммы дело бы не ограничилось. Антикоррупционщики настаивали на увольнении с госслужбы по отрицательным мотивам лиц, допустивших разницу в официально подтвержденных доходах и стоимости принадлежащего им имущества. При этом вернуться на госслужбу им разрешалось бы только спустя три года после разбирательства по фактам незаконного обогащения.



При этом все дела рассматривались бы в гражданском судопроизводстве, и ни о какой уголовной ответственности в норме изначально речи не шло: представительница антикоррупционного ведомства напомнила, что в основе уголовного судопроизводства Казахстана лежит принцип презумпции невиновности. То есть, подозреваемое лицо не обязано доказывать свою невиновность.



По словам источников, при согласовании законопроекта противники введения ответственности за незаконное обогащение обратили внимание на то, что четкий механизм установления разницы в доходах и расходах конкретного лица в стране появится только после введения всеобщего декларирования доходов и имущества. Было подчеркнуто, что незаконным обогащением могут заниматься не только чиновники и госслужащие, но и представители частного бизнеса.



Занятно, только то, что включение нового контингента лиц отодвигает введение данной нормы как минимум на три года.



Всеобщее декларирование вновь может отодвинуть коронавирус



Формально противники введения ответственности за незаконное обогащение только в отношении госслужащих и чиновников правы: Конституция Республики Казахстан уравнивает в правах и в ответственности всех граждан страны, вне зависимости от их социального статуса. И если у бизнеса есть возможность незаконного обогащения (скажем, за счет уклонения от уплаты налогов, полного или частичного), то и отвечать он должен наравне с чиновниками.



А вот то обстоятельство, что мерилом несоответствия доходов и расходов подозреваемых в незаконном обогащении должно стать всеобщее декларирование, вызывает немало вопросов.



Главный из которых – когда это мерило в Казахстане наконец заработает: о необходимости его введения заговорили во время кризиса 2008-09 годов, первоначально оно должно было начать внедряться с 2017 года, затем его внедрение отложили на 2020 год. А в 2019 году стало известно, что оно сдвигается как минимум еще на год.



Согласно последним планам казахстанского правительства, первый этап декларирования был намечен с января 2021 года. Однако с только что случившимся выходом страны из ЧП, очевидно, что, градус борьбы с вирусом, может, и поубавился, но с последствиями мирового кризиса бороться предстоит еще долго. А значит сроки работы над системой всеобщего декларирования вполне могут сдвинуться.



Даже если правительство уложится в обозначенные сроки, то ответственность за обогащение, следуя логике распространения его на все категории потенциальных нарушителей, сможет начать действовать не ранее 2023 года.



А нужно понимать, что норму об ответственности за незаконное обогащение в стране пытаются принять уже 15 лет.



Осведомительство не донос, а неплохой заработок?



Между тем, в Казахстане уже на протяжении трех с лишним лет действует узаконенный механизм осведомительства о совершении коррупционных преступлений за определенную плату. И общая сумма выплаченных премий за подтвердившиеся сведения о совершении коррупционных преступлений в Казахстане к концу марта 2020 года перевалила за 100 миллионов тенге.



За первый квартал текущего года количество поощренных составило 44 человека на общую сумму 7 миллионов 200 тысяч тенге.



Представитель агентства также подчеркнул, что теперь максимальное вознаграждение, на которое на сегодняшний день может рассчитывать осведомитель о коррупционных преступлениях, составляет 11,1 миллиона тенге: это потолок для подтвердившихся сведений о коррупционных преступлениях на сумму свыше 1000 месячных расчетных показателей (один МРП в Казахстане с апреля составляет 2 тысячи 778 тенге). При среднемесячной зарплате в 203 тысячи тенге в феврале этого года в республике поощрение в размере 11 миллионов тенге – это возможность безбедно существовать в течение нескольких лет.



И желающих сигнализировать о фактах незаконного обогащения как со стороны чиновников, так и предпринимателей нашлось бы в стране немало, если бы эта ответственность была бы прописана хотя бы в Гражданском законодательстве.



Егор Васильев