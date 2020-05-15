COVID–19 в Таджикистане: что происходит в стране?

15:57 15.05.2020

13 мая глава группы Миссии ВОЗ в Таджикистане Патрик О. Коннор заявил, что стране нужно подготовиться к худшему сценарию по заболеваемости коронавирусом, поскольку республика только вошла в фазу распространения инфекции. Что на самом деле происходило в республике последние месяцы пока в мире свирепствовала пандемия, и какова ситуация в стране на сегодня?



30 апреля, в преддверии приезда комиссии ВОЗ, Таджикистан все-таки признал наличие COVID-19 на территории страны. До этого в республике активно проводились массовые гуляния, а из мер безопасности было предпринято только закрытие границ с Узбекистаном, Кыргызстаном и Китаем и то – в самый последний момент.



В то же время, начиная с марта, больницы массово заполнялись пациентами с диагнозом: "пневмония", "бронхопневмония". На этом же фоне действия соседнего Узбекистана, по заявлению ВОЗ, были признаны крайне эффективными в борьбе с эпидемией.



Как это было?



Официально коронавирус в Таджикистане начался с 15 инфицированных, а кто был признан тем самым "нулевым пациентом" – до сих пор неизвестно. По мнению многих таджикистанских специалистов и журналистов, Министерство здравоохранения РТ скрывает реальные цифры заболевших и умерших.



Объективно, у Таджикистана было больше всех времени на подготовку. Так как до определенного момента в Таджикистане правда не было коронавируса. В стране не сильно развито международное авиасообщение, сухопутные границы довольно пассивны по своей проходимости. Однако, несвоевременное принятие строгих мер безопасности почти привели на данный момент к хаосу.



В Таджикистане не все спокойно.



На 12 мая в Таджикистане 661 заболевших, это цифры Министерства здравоохранения РТ.



Официальный орган публикует данные с опозданием, обновляя их раз в 3-4 дня. По неофициальной же информации – пациентов больше тысячи. Сайт народной статистики о погибших, который обновлялся самими активистами на днях был заблокирован.



Врачи на условиях строгой анонимности утверждают, что все отделения заполнены и даже не разделены на "красные зоны". Официально около 5000 койко-мест были подготовлены только в столице в случае выявления вируса.



Сейчас, как утверждают сами больницы и поликлиники – мест нет, а отделения заполнены. В самом крупном республиканском Центре Здоровья "Истиклол" на данный момент заняты все отделения интенсивной терапии.



По центральным каналам, активно рапортуется о постоянной дезинфекции в городе и по стране. Выступают врачи, которые рассказывают о том, как важно мыть руки и носить маски. При всем этом, режим чрезвычайного положения как у соседнего Казахстана, например, – в РТ не вводится. Также не объявляется карантин.



Люди изолируются самостоятельно, целыми семьями. Однако в период Рамадана (священный месяц поста у мусульман) сдержать массовые собрания на вечерние трапезы и молитвы почти невозможно, хотя власти закрыли мечети и настоятельно рекомендовали не собираться компаниями. Главные и жизненно важные моменты – упущены. В регионах ситуация намного хуже – там намного менее развито медицинское обеспечение.



Министерство здравоохранения открыло горячую линию, от которой, кстати говоря, толку мало. Самое популярное, что там советуют – позвонить участковому врачу и в скорую помощь, которые, как надо отметить, перегружены.



Банк, который входил в некогда компанию-монополиста "Фароз", принадлежащую ближайшему родственнику президента, открыл колл-центр по консультации больных. Десятки врачей круглосуточно отвечают на звонки со всей страны.



Социальные сети некоторое время негодовали об отсутствии комментариев президента страны по текущей ситуации. Глава государства на публике все-таки появился, обратился к нации с поздравлениями в честь Дня Победы и посоветовал набраться терпения, готовится к возможному кризису, который будет скорее всего – глобальным.



Помощь отовсюду



Задолго до сложившейся ситуации 30 апреля некоторые страны безвозмездно, а другие под очень низкий процент оказали Таджикистану помощь.



Больше 300 миллионов долларов перевели Европейский Союз, Германия, США и, по мнению многих независимых экспертов, этих денег должно было хватить на то, чтобы Таджикистан как минимум два раза переболел всем населением новым вирусом. Однако об этих деньгах можно узнать исключительно на сайтах доноров. Сами власти и регулирующие органы: казначейство и Министерство финансов пока не распространяются по поводу использования сумм.



Сейчас в столице строятся одновременно несколько временных больниц, которые должны решить проблемы с размещением многочисленных пациентов. Как решать проблему с нехваткой специалистов – непонятно. За последний месяц в стране умерло порядка 12 врачей и медиков.



Напомним, что наачиная с 1 апреля, Таджикистан охватила "мучная паника". Торговцы немедленно подняли цены на перемолотое белое золото и создали искусственный ажиотаж того, что якобы закончится очень скоро. Люди отстаивали очереди, скупая сразу по 3-4 мешка.



Надо отметить, что семьи в Таджикистане большие, и как правило, рацион у всех небогатый. Мука – основной продукт первого потребления, она у большинства должна быть с запасом. Власти обещали как отрегулировать цены, так и разобраться с ажиотажем, и даже наказали несколько оптовых продавцов, однако ситуация длилась еще 2 недели.



Казахстан после этого отправил Таджикистану 5 тонн муки высшего сорта, к нему присоединился и Узбекистан – отправил 18 вагонов муки и средств индивидуальной защиты в виде безвозмездной помощи.



Еще месяц назад Министерство здравоохранения РТ заявляло, что проблем с теми же самыми медицинскими принадлежностями не предвидится и на протяжении двух недель журналистов обвиняли в рассеивании паники среди населения и в нагнетании ситуации.



На официальном сайте было размещено письмо, в котором говорилось, что журналистов будут привлекать к ответственности, за, по мнению чиновников здравоохранения, – не подтвержденные факты и материалы. Однако сейчас все местные общественные группы в социальных сетях буквально заполонены жалобами из-за дефицита медикаментов, необходимых антибиотиков, а многие пользователи жалуются, что антисептики и перчатки стали стоить как минимум в 5 раз дороже.



Постоянное представительство АБР в Душанбе заявило о передаче 25 наименований медицинских принадлежностей стоимостью в $100.000.



Иран, который уже больше 2 месяцев буквально утопает в коронавирусе, отправил самолет с гуманитарным грузом (6 тонн) в виде безвозмездной помощи Таджикистану.



Почему многотонная гуманитарная помощь не поставляется в больницы для лечения пациентов, а по заверению граждан продается в аптеках – непонятно.



Независимые эксперты прогнозирует в ближайшее время гуманитарный кризис в Таджикистане. На сегодняшний день Правительством Таджикистана было выделено 44,5 миллиона сомони на борьбу с коронавирусом, что равняется 4 млн 335 тысячам долларов. Из них большая часть – деньги из бюджета Республики.



Нельзя однозначно утверждать, что правительство Таджикистана ничего не делает в борьбе с вирусом. Недавняя критика Министерства здравоохранения и обвинения его в заговоре и сокрытии информации о коронавирусе, привела к снятию министра с должности. Также, на момент написания этой статьи в Министерстве прошел закрытый брифинг и заместитель министра, заявила, что все распределение гуманитарной помощи будет публиковаться на сайте.



Тем временем, без объявления карантина, большинство мест массового скопления людей, фуд-корты, кафе, торговые центры в стране закрыты. Население разделилось на два лагеря. Одни утверждают, что необходима официальная, принудительная изоляция с карантином.



Другие – о том, что Таджикистану карантин не по карману в буквальном смысле. Ведь речь идет о карантине по всем законам – с выплатами, отсрочками кредитных взносов и платежей по аренде помещений и квартир. На данный момент, в стране добровольная самоизоляция. Некоторые компании, предприятия и места общепита отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Официально, от COVID-19 в Таджикистане на 12 мая умер – 21 человек.



Наргис Арабова