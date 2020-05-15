Кто и насколько сократит добычу нефти в Казахстане

16:01 15.05.2020

Тенгиз и Кашаган могут взять основную нагрузку



Казахстан взял на себя обязательства уменьшить ежедневную нефтедобычу на 390 тыс. баррелей в рамках соглашения ОПЕК+, которое предусматривает коллективное сокращение производства нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне этого года. Выполнить условия сделки республике будет непросто.



Производство нефти и конденсата в первом квартале 2020 года в Казахстане составило 23,6 млн т, сообщил в середине апреля министр энергетики РК Нурлан Ногаев. В баррелях – примерно 1,9 млн в сутки. Но исходным показателем для расчета корректировок для участников сделки ОПЕК+(за исключением Саудовской Аравии и России) стал уровень октября 2018 года. В Казахстане осенью позапрошлого года суточная добыча составляла 1,7 млн баррелей. А это значит, что после вступления в силу соглашения ОПЕК+ республика должна сократить производство нефти до 1,3 млн баррелей в сутки, то есть более чем на четверть относительно сегодняшних объемов.



Сделка ОПЕК+ – не единственная причина для сокращения нефтедобычи в республике. По оценке Минэнерго РК, из-за переизбытка нефти на рынке на фоне глобального падения спроса во втором квартале может произойти полное затоваривание нефтехранилищ и аварийная остановка казахстанских месторождений. Поэтому ведомство разработало проект постановления правительства, в котором обозначены месторождения, где необходимо ограничить добычу нефти в мае-июне этого года. Ограничения коснутся месторождений, относящихся к категории средних, крупных и гигантских. В перечень не вошли малые и мелкие месторождения – там ожидается естественное падение добычи. В ведомстве отметили, что постановление предусматривает "справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти как для крупных проектов, так и для старых месторождений".



Где можно остановить?



На государственном балансе числится более 270 нефтегазовых месторождений, семь из них относятся к гигантским: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол и Каламкас. Остальные причисляются к категории крупных, средних и малых месторождений. Действующих добывающих компаний – 99.



Остановить или снизить производство можно далеко не на всех месторождениях. Технически сократить добычу возможно на участках, которые находятся на стадиях роста или стабильной добычи, с достаточным энергетическим потенциалом и низкой обводненностью. Восстановить здесь уровень добычи впоследствии можно без существенных затрат, объясняет исполнительный директор ассоциации Kazenergy Яромир Рабай.



Немного сложнее с остановкой или ограничением добычи на старых месторождениях, которые практически выработаны или находятся на поздней стадии разработки – таких, например, очень много в Атырауской области. Последующий их запуск потребует значительных капитальных затрат.



"Восстановление режимности таких скважин и выход добычи на прежний уровень потребует пересмотра всех производственных планов и мероприятий. Не исключено, что часть фонда скважин может быть выведена из эксплуатации", – отмечает эксперт.



На гигантских месторождениях, таких как Тенгиз и Кашаган, сократить добычу можно без особых потерь в будущем. По мнению Рабая, уменьшение объемов добычи на этих месторождениях будет происходить за счет изменения режима работы скважин. Поскольку они здесь все фонтанирующие и энергетический потенциал месторождений довольно высокий, чисто технически снизить добычу не сложно, но встает вопрос по экономике проекта. Снижение прибыли повлияет на пересмотр производственных планов, потребует переноса сроков проектов по расширению объемов производства и т. д.



Выгодно – не выгодно



Ограничение добычи на Тенгизе и Кашагане не только удобно, но и выгодно – таким мнением с "Курсивом" поделился еще один отраслевой эксперт, попросивший не упоминать его имя. Главный аргумент в пользу такого утверждения – сегодня спрос и цена на легкую нефть из этих глубоких подсолевых месторождений значительно ниже, чем на тяжелую, которая добывается на надсолевых месторождениях. Тяжелая нефть более востребована, в том числе из-за того, что из нее выгоднее производить дизтопливо, которое наиболее популярно у потребителей в Европе и США.



К тому же поставки тяжелой российской нефти сорта Urals из балтийских портов в мае сократятся на 40%, из-за чего цена на нее в Северо-Западной Европе выросла до $25 за баррель, что даже выше эталонной северо­американской марки WTI.



Нужно пояснить, что казахстанская нефть продается на экспорт в основном в трех сортах. Первый – CPC Blend – это смесь нефти, которая получается в результате транспортировки сырья по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Сюда отгружается нефть с Тенгиза, Кашагана, Карачаганака, а также других казахстанских и российских месторождений. Из 72,2 млн т прошлогодней казахстанской экспортной нефти более 77% было транспортировано через КТК.



Вторая смесь, относящаяся к российскому сорту Urals, транспортируется по нефтепроводу Атырау – Самара и далее – по системе "Транснефти", сюда же отгружается в основном тяжелая нефть с месторождений Урала и Поволжья. На мировые рынки сырье поставляется через морские порты в Новороссийске, Приморске и по нефтепроводу "Дружба" в балтийском терминале Усть-Луга. В среднем около 15% казахстанского экспорта идет под этой маркой. Третья смесь – это сырье из различных казахстанских месторождений, которое доставляется в китайский Алашанькоу по системе трубопроводов Атырау – Алашанькоу. Наиболее высокая цена на сегодняшний день наблюдается на Urals – на $3–5 дороже остальных смесей. Поэтому как по техническим, так и по экономическим соображениям целесообразнее ограничить добычу на Тенгизе и Кашагане.



Как выяснило агентство Reuters, ряд казахстанских экспортеров уже подали заявки на транзит через систему "Транснефти" более 500 тыс. т сырья сверх стандартных поставок, перекинув их с КТК. Компания "Тенгизшевройл" (ТШО), разрабатывающая месторождение Тенгиз, изъявила желание поставить в Усть-Лугу в мае 270 тыс. т нефти, "Карачаганак Петролиум Оперей­тинг" – оператор месторождения Карачаганак – 100 тыс. т, а "КазМунайГаз" – 180 тыс. т.



Сокращение добычи и доходов



По итогам первого квартала 2020 года на Тенгизе и Кашагане было добыто более половины казахстанской нефти. В среднем суточная добыча на Тенгизе составляла около 630 тыс. баррелей, на Кашагане – 355 тыс. баррелей. По сведениям источников "Курсива", правительство рекомендовало ТШО в период действия соглашения ОПЕК+ снизить суточную добычу на 102 тыс. баррелей, а North Caspian Operating Company (NCOC), разрабатывающей Кашаганское месторождение, – на 100 тыс. Остальная квота по сокращению добычи в размере около 190 тыс. баррелей ляжет на плечи других производителей. Договоренность в рамках ОПЕК+ касается только объемов добычи нефти, но не газа и газового конденсата. Поэтому сокращение может не затронуть Карачаганак.



"КазМунайГаз" (КМГ) недавно объявил, что в мае-июне сократит добычу на 164 тыс. т, то есть примерно на 20 тыс. баррелей в сутки. Не исключено, что ограничение производства коснется также месторождений Каламкас, Жетыбай и Жанажол, разрабатываемых компаниями "Мангистау­мунайгаз" и "СНПС-Актобемунайгаз". Кроме того, на некоторых месторождениях происходит естественное снижение добычи, которое тоже может быть отнесено в счет выполнения квоты ОПЕК+. Например, в первом квартале естественное падение уровня добычи на месторождениях компаний "Казгермунай" и "Пет­роКазахстан" превысило 28% и 22% соответственно. Снижение производства может произойти и на других старых месторождениях, разрабатываемых дочерними предприятиями КМГ.



Добиться согласия ТШО и NCOC на сокращение добычи будет непросто. Предприятия, акционерами которых являются такие крупные иностранные компании, как Chevron, ExxonMobil, Shell, Total и Eni, работают на условиях соглашения о разделе продукции, что может ограничить рычаги влияния на решения операторов. К тому же на Кашагане коммерческая добыча нефти началась всего лишь осенью 2016 года и только набирает обороты, а на Тенгизе оператор запустил четыре года назад дорогостоящий проект по увеличению производства нефти более чем на 40%.



И все же ТШО, NCOC и другие нефтедобывающие компании могут пойти на уменьшение добычи в силу естественного падения спроса. Все вышеназванные мейджоры по итогам первого квартала объявили о планах по сокращению нефти в этом году. Chevron и ExxonMobil намерены снизить производство на своих предприятиях в мире на 800 тыс. баррелей в сутки.



Стоит напомнить, что после снижения добычи на 2 млн т в 2016 году в Казахстане наблюдался ежегодный рост производства нефти, и начало года поддержало тренд. Но во втором квартале ситуация должна резко измениться. Аналитики IHS Markit считают, что снижение спроса и реализация соглашения ОПЕК+ приведут к падению добычи нефти в Казахстане с прошлогодних 90,5 млн т до 76,1 млн т в этом году. Экспорт упадет на 18%, до 59 млн т.



В начале апреля правительство подкорректировало прог­ноз годовой добычи на 4 млн т в сторону уменьшения, а средняя цена на нефть на остаток года заложена на уровне $20 за баррель. По прогнозу Министерства национальной экономики доходы республиканского бюджета в 2020 году сократятся на 1,6 трлн тенге. Основное снижение поступлений ожидается по НДС, экспортным таможенным пошлинам на сырую нефть и сборам за использование природных ресурсов.



Национальная компания "КазМунайГаз", на которую приходится четверть добытой в респуб­лике нефти и газового конденсата, зафиксировала по итогам первого квартала трехкратное снижение чистой прибыли с 309 млрд тенге до 100 млрд тенге. Потери за апрель, когда произошло самое глубокое падение цен, и за остаток года, начиная с 1 мая, когда вступило в силу соглашение ОПЕК+ и началось сокращение добычи, КМГ еще предстоит подсчитать.



Дулат Тасымов