Гонка возражений: участники СВПД выступили за снятие эмбарго с Ирана

16:04 15.05.2020

Берлин, Париж и Москва не хотят продлевать ограничения на продажу вооружений исламской республике



Эльнар Байназаров



Германия и Франция поддерживают снятие оружейного эмбарго с Ирана в октябре, но с большой осторожностью. Об этом "Известиям" заявили в МИД ФРГ и французском дипведомстве. Там напомнили, что запрет на поставки деталей ракет и технологий в Иран продолжит действие до 2023 года. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил: Вашингтон по-прежнему считается участником сделки - это нужно Штатам для того, чтобы принять участие в голосовании по снятию оружейного эмбарго с исламской республики. В Совфеде "Известиям" заявили, что не видят причин продлевать запрет, а действия Вашингтона назвали "шантажом членов Совбеза".



Запретный режим



Ограничения на импорт и экспорт вооружений из Ирана были оговорены в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) в 2015 году. Согласно договору, любая продажа или покупка оружия у Тегерана должна быть одобрена в Совбезе ООН. Де-факто это превратилось в "оружейное эмбарго", поскольку США как член СБ заблокируют любую такую сделку.



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В октябре 2020 года режим "эмбарго" должен истечь: исламская республика сможет покупать вооружения у иностранных поставщиков без оглядки на Совбез.



Спецпредставитель Штатов по Ирану Брайан Хук заявил, что "США задействуют все возможные инструменты, чтобы добиться продления эмбарго на поставки вооружений Ирану, даже если Совбез ООН наложит вето на соответствующий американский проект резолюции".



В МИД Германии "Известиям" заявили, что поддерживают снятие ограничений, но "в свете нынешней напряженности в регионе важно контролировать и ограничить последствия снятия эмбарго на поставки оружия Ирану".



- Тем не менее важно отметить: ограничения ООН в отношении ракет и технологий носителей, а также аналогичные меры ЕС в отношении обычных вооружений, ракет и технологий носителей будут оставаться в силе до 2023 года, - подчеркнули в дипведомстве.



В МИД Франции "Известиям" заявили, что Париж привержен резолюции ООН, то есть не имеет возражений против отмены эмбарго. Но подчеркнули: снятие ограничений с Ирана "может иметь серьезные последствия для региональной безопасности и стабильности".



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В МИД Великобритании, третьей участницы СВПД от ЕС, не ответили на запрос "Известий".



В интересах США продлить нынешние ограничения, для этого, как пишет газета The New York Times, Вашингтон намерен внести в СБ ООН резолюцию о сохранении оружейного эмбарго через СВПД.



Хитрость Штатов проста: они продолжают настаивать, что, несмотря на показательный выход из "ядерной сделки", они якобы прописаны в резолюции СБ ООН 2231 в качестве одного из ее учредителей. И это дает им право задействовать специальный механизм урегулирования споров в рамках СВПД.



Россия с таким подходом не согласна. 12 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не могут требовать продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, поскольку Вашингтон еще два года назад, в мае 2018-го, вышел из сделки.



Председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев заявил "Известиям", что Москва не видит никаких оснований для того, чтобы продлевать эти санкции в отношении Тегерана. Действия США политик назвал продолжением "демонизации" Ирана и шантажом членов Совбеза. Поддаваться их давлению ни в коем случае не следует, подчеркнул сенатор.



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- Иран продемонстрировал в рамках выполнения СВПД, утвержденного резолюцией СБ ООН, свою готовность взаимодействовать и выполнять свою часть обязательств, эта позиция была четко зафиксирована МАГАТЭ в ходе многочисленных проверок, - напомнил сенатор. - Москва никогда не выйдет за пределы резолюций СБ, но точно так же Россия не будет поощрять действия, которые идут в нарушение этих резолюций.



Ваш купец



Дискуссия о снятии оружейного эмбарго уже вызвала отклик у потенциальных продавцов вооружений исламской республике.



В начале мая директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия не исключает возможность начать диалог с Тегераном о поставках российских вооружений после снятия эмбарго СБ ООН осенью этого года. Пока таких переговоров нет, "но они станут вполне возможны, потому что устранится международно-правовое препятствие, которое существует до октября", уточнил дипломат.



Посол Ирана Казем Джалали подтвердил, что его страна получала предложения по поставке военной техники и оборонительных вооружений от ряда стран, но не уточнил, от каких именно.



По данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), в 2019 году Россия сохранила за собой второе место в мире по экспорту этой продукции, продав техники на $14,4 млрд (15% от общемировых поставок). США, будучи первыми, в том же году реализовали оружия на $38,7 млрд.



Наибольшим спросом за рубежом, по данным ЦАМТО, пользуется российская военная авиация, системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО). Хорошо продаются, в частности, истребители МиГ-29М/М2 и боевые вертолеты Ка-25, а также штурмовики Су-25.



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Если Вашингтону не удастся продлить оружейное эмбарго, высока вероятность, что США введут санкции против стран, продающих вооружение в Иран, считает консультант ПИР-центра Андрей Баклицкий. По его словам, для этого даже не понадобится принимать новые законы: действующие санкции Штатов против Тегерана уже включают все необходимые меры.



- Если вы захотите продавать оружие Ирану, вам придется вступить в финансовые отношения с иранским Центробанком, что автоматически подпадает под американские санкции. Так же как и сделки с вооруженными силами, с представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР), - пояснил эксперт "Известиям".



Но есть вторая половина вопроса: насколько санкции будут реализованы на практике. Например, по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") странам нельзя ввести сотрудничество в военной сфере с Россией. Но как показывает реальность, Индия и даже Турция, член НАТО, работают с РФ в этой отрасли, и санкции в их отношении не вводятся. Видимо, потому что слишком уж важны эти государства для США, чтобы по такому поводу с ними ссориться, пояснил Андрей Баклицкий.



Эксперт также отметил, что Тегеран находится не в лучшей экономической форме для закупки оружия - сказываются падение цен на нефть, санкции и коронавирус.



При этом эмбарго по баллистическим ракетам, как указали в МИД Германии, продлится до 2023 года. Отдельно следует упомянуть о системах ПРО - ограничения на их поставку в резолюции СБ ООН 2231 вообще не упомянуты. То есть кто угодно мог продавать эту технику Ирану, однако таких поставок в последнее время не было, как не было и интереса к ним со стороны иранцев, заключил эксперт.



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Россия поставила в исламскую республику комплексы С-300 еще в 2016 году. В июне прошлого года секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил в интервью "РИА Новости", что Тегеран может закупить еще и комплексы С-400, "если появится реальная угроза для страны".



По мнению аналитика Института международных исследований МГИМО Адлана Маргоева, иранцам крайне важно обновить военную технику в стране, особенно на фоне усиления региональных противников. Саудовская Аравия, главный оппонент исламской республики в Персидском заливе, в 2019 году стала крупнейшим импортером вооружений в мире. Объем ее закупок превысил $13,4 млрд.



- Имеющиеся у исламской республики образцы вооружений устарели, они не соответствуют необходимому уровню обороны. Иран и так вынужден переделывать старую закупленную технику, переименовывая ее на иранский манер. Этого явно недостаточно, как бы иранцы ни старались выдать, что их отечественные разработки много лучше зарубежных, - заявил эксперт "Известиям".



Он также пояснил: у Тегерана все же есть "лишние средства" на вооружения, поскольку за ракетную программу отвечает КСИР, который получает финансирование не только из бюджета, но и из исламских фондов, которые изъяты из налогообложения. У этого ведомства всегда есть деньги на дополнительные закупки, пояснил иранист.



Но даже в таком случае говорить, что сразу после снятия "эмбарго" в октябре Иран начнет реализацию соглашений на поставку вооружений, не стоит - сначала будет долгий торг, уверен эксперт.