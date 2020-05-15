Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха

16:07 15.05.2020

В королевстве втрое повышены налоги и ликвидированы щедрые социальные пособия



Дмитрий Мигунов



Саудовскя Аравия объявила о намерении дополнительно сократить добычу нефти в июне. Россия приветствовала такое решение. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в Минэнерго РФ. Между тем экономическая ситуация в Саудовской Аравии стремительно ухудшается. Из-за проблем с наполнением бюджета государство решило втрое повысить налог на добавленную стоимость. Параллельно Эр-Рияд приостановил финансирование инвестиционных проектов на несколько десятков миллиардов долларов. Если не случится чуда, то меры жесткой экономии со временем только усилятся: королевство стремительно сжигает свои валютные резервы и в определенный момент просто не сможет выдерживать привязку рияла к доллару, что может привести к социально-экономическому коллапсу. Подробности - в материале "Известий".



Непредвиденное обстоятельство



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8 марта, вскоре после разрыва сделки об ограничении добычи продукции в рамках ОПЕК+, Саудовская Аравия сделала разворот на 180 градусов. Нефтяное министерство королевства анонсировало, что добыча в стране будет увеличена почти на 3 млн баррелей в сутки до рекордных 12,3 млн баррелей. Мало того, эта нефть стала продаваться со скидкой в $6–8 для иностранных потребителей. Таким образом Эр-Рияд планировал стать лидером мирового рынка нефти, потеснив тем самым Россию (в "наказание" за отказ выполнить предложенные саудовцами новые условия сделки ОПЕК+) и США, чья сланцевая индустрия является уязвимой к продолжительному периоду низких цен.



Сложно представить, к каким результатам могла бы привести такая стратегия в иных условиях, но эпидемия коронавируса, влияние которой на глобальную экономику оказалось куда более сильным, чем ожидалось в марте, смешала все планы. Из-за карантина и обвального падения спроса нефть снизилась до уровней даже ниже дисконта, предлагаемого арабами иностранцам. В определенный момент в апреле цены в Америке достигли отрицательных значений - трейдеры спешно избавлялись от черного золота, которое никому было не нужно.



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В скором времени в Эр-Рияде осознали последствия своего хода ва-банк и в силу вступило новое соглашение между основными производителями, согласно которому с рынка нужно было убрать около 10 млн баррелей нефти в день. Беспрецедентная по масштабам договоренность была достигнута в кратчайшие сроки, однако ущерб уже был нанесен, и цены еще несколько недель оставались на антирекордных с начала века уровнях.



Для Саудовской Аравии это означало резкое сокращение бюджетных доходов. В I квартале 2020 года они сократились на 22% относительно того же периода предыдущего года. При этом дефицит составил 34 млрд риялов (около $9 млрд). Все это происходило на фоне сравнительно высоких цен в январе–марте, когда средняя цена на нефть составляла около $50 за бочку. Дыра в бюджете в апреле–июне будет, вероятно, в разы больше.



При этом убытки Саудовская Аравия несет не только от дешевой нефти. Карантин ударил и по второму важному источнику валюты и бюджетных доходов - религиозному туризму. Сотни тысяч паломников-мусульман, собиравшихся в этом году на хадж, так и не смогли прибыть. Выручка гостиниц в Мекке и Медине предположительно сократится вдвое. Может и больше, если карантинные меры продлятся еще два-три месяца.



В итоге государство было вынуждено запустить руку в запасы казны. Только в марте чистые расходы из резервов составили около $27 млрд. Даже для Саудовской Аравии эта сумма является колоссальной и выбрасывать ее на ветер на протяжении многих месяцев не представляется возможным.



Залезть в карман



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В сложившейся финансовой ситуации государство решило, что пора приучать граждан жить по средствам. 11 мая стало известно, что правительство повышает НДС в стране втрое - с 5% до 15%. Стоит отметить, что НДС в Саудовской Аравии явление новое - он был введен в 2018 году по инициативе наследного принца Мухаммеда бин Салмана в рамках проекта "Видение 2030", предусматривавшего диверсификацию как экономики, так и статей бюджетных доходов. До этого в стране косвенных налогов вообще не платили (впрочем, для граждан страны не существовало и подоходного налога). Предполагалось, что в будущем налог подрастет, но никто не ожидал, что повышать его придется так скоро и так резко.



Параллельно Эр-Рияд сократил расходы на инвестиционные проекты. Всего было приостановлено финансирование проектов на $26 млрд. Наконец, с 1 июня прекращаются выплаты специальных надбавок для граждан на покрытие стоимости потребительской корзины, которые обходились правительству примерно в $13,5 млрд в год. Все эти шаги должны позволить государству сэкономить около $27 млрд - как раз ту сумму, которую пришлось извлечь из стратегических валютных запасов для покрытия текущих расходов.



Экономия для Саудовской Аравии сейчас жизненно важна. Финансовые проблемы страны начались не теперь, а в 2014 году, после первого обвала цен на нефть (который во многом был инспирирован самим Эр-Риядом, попытавшимся вести конкурентную борьбу с американскими сланцевиками). На тот момент страна была в великолепном, практически неуязвимом положении с точки зрения макрофинансовой стабильности. Ее резервы составляли более $730 млрд, даже несмотря на крайне щедрые социальные программы, а бюджет был стабильно профицитным.



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К середине 2010-х годов сложилось положение, при котором Саудовская Аравия имела бюджетный профицит при ценах $80 за баррель и выше. В течение почти пяти лет подряд нефть ни в один отдельно взятый месяц не опускалась ниже указанной цифры. Напротив, с осени 2014 года по сей день ни один месяц средняя цена черного золота не превышала указанную планку. Даже до коронавируса и при соблюдении мер по ограничению добычи в рамках ОПЕК+ достичь этого показателя было нереально. Сейчас он и вовсе выглядит сказочным.



В 2015 году чистый профицит бюджета страны сменился рекордным дефицитом, достигшим $98 млрд. В общей сложности из резервов было потрачено около $250 млрд . Собственно, договоренности ОПЕК+ стали неизбежными, после того как сами же официальные лица королевства в 2016 году начали признавать, что при имеющемся развитии событий государству грозит банкротство в течение трех-четырех лет.



Не отвязаться



На данный момент объем золотовалютных резервов Саудовской Аравии составляет $460 млрд, Учитывая довольно скромное население (если считать только граждан, оно едва превышает 20 млн человек), эта сумма выглядит весьма солидно. Однако нужно понимать, что для Саудовской Аравии необходимо поддерживать привязку рияла к доллару. В отличие от других стран, в том числе и ориентированных на экспорт сырья, королевство просто не может себе позволить девальвировать национальную валюту. Поскольку практически все, кроме нефти, арабское государство ввозит из-за рубежа. Если курс упадет, то экономика попросту рухнет.



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Для того чтобы валютные спекулянты не обрушили курс, Саудовская Аравия должна иметь существенный финансовый запас. Речь идет о сумме около $300 млрд. Таким образом, реально тратить деньги из резервов правительство может только сверх этой суммы. Если таяние резервов продолжится теми же темпами, что и сейчас, Саудовская Аравия рискует остаться без свободных денег в течение года-двух. С учетом нынешних цен на нефть и слабых надежд на то, что они приблизятся хотя бы к $50 за бочку, перспектива становится более чем реальной.



Изменить ситуацию в обозримом будущем нельзя. "Видение 2030" предполагает масштабный план развития туризма, сельского хозяйства, промышленности и даже возобновляемой энергетики, но до 2030 года еще надо дожить - столько времени у королевства просто нет. Кроме того, сами инвестпрограммы при отсутствии достаточных средств придется сокращать, что уже началось.



Таким образом, у Эр-Рияда не остается широкого разнообразия вариантов действий. Самое очевидное - идти на дополнительное сокращение добычи в надежде, что это будет компенсировано ростом нефтяных цен. Эти надежды могут оправдаться только если мировая экономика переживет рецессию в форме буквы V, быстро воспрянув после карантина. В чем пока есть большие сомнения. Вторая составляющая - резкое затягивание поясов, повышение налогов и урезание социальных программ. Судя по всему, и в этом направлении сделаны только первые шаги.