Что делать заразившемуся коронавирусом мигранту - памятка

16:13 15.05.2020

Среди трудовых мигрантов ходит много заблуждений, связанных с заражением COVID-19. Одни считают, что если выявят вирус, то больного запрут в госпитале и депортируют, а другие боятся "дорогого лечения". Sputnik разобрался в ситуации.



Куда обращаться?



Если вы стали кашлять, почувствовали недомогание, слабость, у вас повысилась температура, а в груди возникло чувство тяжести и дискомфорта, первым делом необходимо позвонить на горячую линию непосредственно по месту проживания.



Как узнать телефон или адрес коронавирусного центра? В Яндексе, Гугле или любом другом интернет-поисковике вводите запрос: "Коронавирусный центр" и добавляете либо станцию метро, рядом с которой живете, либо свою улицу. Например, в Москве коронавирусные центры организованы при каждой районной поликлинике.



Если ваше состояние стремительно ухудшается, вызывайте "скорую". Важно обратить внимание оператора на то, что вам нужна именно коронавирусная "скорая", а не обычная. Простая "неотложка" вас не заберет в стационар просто потому, что не имеет права этого делать. Однако отказать вам в помощи оператор не имеет права. Наличие или отсутствие гражданства или медицинского полиса не является основанием для отказа в медицинской помощи.



Если вы решили дойти до ближайшего коронавирусного центра своим ходом, имейте в виду, что вход в них располагается, как правило, отдельно от общего входа в поликлинику. Но предпочтительней вызвать медиков на дом.



В коронавирусном центре вам обязаны сделать компьютерную томограмму легких. Это делается бесплатно, независимо от гражданства, прописки и наличия полиса обязательного либо добровольного медицинского страхования. Если у вас есть полис, то вам совершенно бесплатно выдадут и набор необходимых лекарственных препаратов. Если полиса нет, вам выпишут на них рецепты.



В коронавирусном центре мигрант должен получить самый главный документ - справку о самоизоляции, которая послужит основанием для ряда льгот. Они есть.



Права и обязанности больного



Далее справку о самоизоляции вы должны сфотографировать и отправить по мессенджеру WhatsApp в Единый центр коронавируса мигрантов. На основании этой фотографии Федерация мигрантов предоставит вам продуктовый набор, рассчитанный на две недели, и при необходимости медикаменты. Все это волонтеры центра доставят прямо к порогу вашего жилья.



Если в квартире, общежитии, хостеле вы проживаете не один, то члены вашей семьи и соседи также отправляются на самоизоляцию, поскольку по документам ваше место жительства будет проходить, как очаг заражения. Положительный момент: продуктовый паек ваши соседи и члены семьи тоже получат и также из расчета на две недели.



Важно: в коронацентре вы не должны никому ничего платить. Прием врача, компьютерная томография и лекарства бесплатные. Также бесплатным является визит участкового врача к вам на дом.



Многие мигранты опасаются, что в случае подтверждения коронавирусной инфекции их либо уволят с работы, либо попросят очистить жилплощадь, либо все вместе. Ни увольнять, ни выселять из дома заболевших никто не имеет права по закону. Если вы оформлены на работу официально, а на съем жилья составлен договор, никто не вправе ввести против вас санкции.



Избегать обращения к медикам не нужно хотя бы потому, что вам проведут положенное по закону тестирование. Если диагноз подтвердится, тесты сделают трижды и бесплатно.



Имейте в виду, что многие работодатели уже не принимают мигрантов на работу без результатов теста на коронавирус. На коммерческой основе стоимость однократного прохождения этих тестов - от 1 900 до 2 400 рублей.



Также по результатам компьютерной томографии в коронацентре медики установят степень тяжести заболевания. В зависимости от результатов исследования примут решение, где вы будете проходить лечение. Существует три степени тяжести заболевания, вызванного вирусом CoViD-19. При первой и второй вы будете лечиться дома в условиях самоизоляции. При третьей, самой тяжелой стадии, вас госпитализируют, несмотря на наличие или отсутствие гражданства или прописки.



Если вам необходимо подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, осуществить его могут только в стационаре. Производится оно также бесплатно, вне зависимости от наличия гражданства.



Информация предоставлена медицинским представительством при посольстве Кыргызской Республики в Москве и доктором Дильбар Асаналиевой.



Лев Рыжков