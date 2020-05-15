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Весеннее обострение в Жогорку Кенеше. Что так нервирует кыр-парламентариев? - О.Гут
18:36 15.05.2020

Весеннее обострение в Жогорку Кенеше. Что так нервирует парламентариев?

15 мая 2020 - Оксана Гут

Впервые за долгое время на прошедших заседаниях Жогорку Кенеша было действительно "жарко". 13 мая, напомним, депутаты серьезно раскритиковали отчет правительства за 2019 год, раздали свои "рецензии" на действия кабмина за последние четыре месяца (отчет, как ни странно, все же приняли большинством). Но вот интересный эпилог - подводя итоги, торага парламента Дастанбек Джумабеков отметил, что правительством было достигнуто немало успехов, и в 2020 году были бы достижения, помешала только эта пресловутая пандемия коронавируса. На что нардеп Каныбек Иманалиев сыронизировал, мол, речь спикера больше похожа на тост.
На следующий день, 14 мая, обмен любезностями ряда депутатов с главой парламента продолжились. Обсуждали, значит, нардепы закон о снижении избирательного порога до 7%. И нардеп Кенжебек Бокоев напомнил, что подобный проект закона, но о снижении до 5%, был инициирован раньше, и рассмотрен должен был быть первым. И потому "Республика – Ата-Журтовец" обвинил Дастана Джумабекова в двойных стандартах.
В ответ услышал от торага недвусмысленное предложение: "Не нравится этот парламент – вас никто не держит".

Спикер Джумабеков недовольным депутатам: Не нравится – вас никто не держит

И тут, что называется, понеслось. Каныбек Иманалиев заявил, что Дастан Джумабеков назначил завотделом комитета по международным делам ЖК КР человека с уголовным прошлым. Максат Сабиров напомнил спикеру о его провалах, позорящих весь парламент. А Жанар Акаев назвал его адвокатом правительства и предложил проверить, на что и куда за последние годы выделялись деньги с фонда торага Жогорку кенеша.
Вступился за высокопоставленного коллегу только Тазабек Икрамов. Он со всей искренностью призвал коллег не говорить в адрес спикера нелицеприятных вещей, так как "все здесь неидеальные, жирные и кривые".
Заседание завершилось принятием в первом чтении закона о снижении избирательного порога с 9-ти до 7 %. Но закончилось ли противостояние депутатов с их "предводителем"? И еще один вопрос – почему оно (противостояние) вдруг появилось сейчас, что стало истинной причиной "весеннего обострения" у наших парламентариев? Эти вопросы редакция VB.KG решила задать политологу Марсу Сариеву.
"В связи с последними событиями из-за пандемии коронавируса – нелегкая обстановка в обществе, возвращение трудовых мигрантов из-за рубежа, накаливается ситуация в жилмассивах – чувствуется общая растерянность депутатов. Более того, с появлением политдвижения "Чон Казат", которое призывает пройтись по особнякам депутатов, состоятельная часть парламентариев заметно нервничают. Рейтинг спикера упал, уровень самого парламента оставляет желать лучшего. Сейчас они могут стать той точкой, куда будет направлен народный гнев. Ведь у нас, действительно, слишком олигархический парламент. Но такие ситуации на заседании Жогорку Кенеша как перепалка в семье. Так депутаты просто выпускают пар", - считает эксперт.
И это по большому счету все, что депутаты могут сделать – улучшить свои рейтинги среди населения уже практически невозможно. А выборы все ближе…
"А тут отчет правительства. И депутаты с удовольствием хотели бы отправить в отставку и кабмин, и спикера, так как им кажется, что он подставляет их. Чтобы так канализировать народный гнев. Но это уже нецелесообразно. У нас нет реформаторов. А выборы-то приближаются. Каждый депутат хочет выступить в критической форме. Конечно, они будут нервничать. Для них мандат - это сохранение своего бизнеса. Ведь Джумалиев (Кубанычбек - ред.) - он как лакмусовая бумажка", - заключил Сариев.

Источник - vb.kg
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