ТаджВирус. Экс-глава "Амонатбанка" Хакимзода скончался вместе с сыном

20:01 15.05.2020

Экс-глава "Амонатбанка" скончался через несколько часов после смерти сына



Предположительно, бывший председатель "Амонатбанка" Рухулло Хакимзода и его сын скончались от коронавируса.

ДУШАНБЕ, 11 мая - Sputnik. В Таджикистане скоропостижно скончался бывший председатель "Амонатбанка" Рухулло Хакимзода, сообщил экс-пресс-секретарь банка Сайфулло Салимов.



Отмечается, что мужчина умер спустя несколько часов после смерти сына - Кароматуллоха Рухуллозоды.

Предположительно, причиной смерти экс-председателя "Амонатбанка" и его сына стал коронавирус нового штамма. При этом официального подтверждения этой информации пока нет.



Рухулло Хакимзода был одним из ведущих деятелей финансового сектора Таджикистана. Долгие годы работал в Министерстве финансов Таджикистана.

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С 2015-го по январь 2019-го Хакимзода возглавлял крупнейший государственный банк республики "Амонатбанк".

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Хакимзода был уволен по решению президента Таджикистана Эмомали Рахмона. На заседании 21 января 2019-го глава государства подверг резкой критике отчет председателя "Амонатбанка" и попросил немедленно покинуть совещание.



© Sputnik Амир Исаев