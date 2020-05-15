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Таджикистанец Юсупов придумал устройство, убивающее коронавирус за 15 секунд... Пистолет?
00:08 16.05.2020

В Согдийскую областную клиническую больницу поступило дезинфицирующее устройство, придуманное местным жителем.
ДУШАНБЕ, 14 мая - Sputnik. Житель Худжанда Рустам Юсупов изобрел дезинфицирующее устройство, которое позволяет убить коронавирус нового штамма за 15 секунд.
Как 32-летний мужчина, с помощью антивирусного раствора устройство обеззаразит одежду любого человека.
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Он уточнил, что изобретение имеет высоту 2,2 метра и ширину более метра. Оно предназначено для врачей, лечащих пациентов с коронавирусной инфекцией.
"Врачи могут войти в него в любое время после общения с больным коронавирусом, чтобы продезинфицировать одежду", - уточнил таджикистанец.

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Во время изготовления оборудования от коронавируса были использованы 3 метра фанеры и 12 метров металла, а также 30-литровый двигатель. Свое изобретение он передал врачами в Согдийскую областную клиническую больницу.

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"Несколько дней я думал, как предотвратить распространение коронавируса, и внезапно меня осенило. Я пригласил знакомых, и мы начали работать", - поделился мужчина.
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Мастер признался, что был рад внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в Таджикистане.

Источник - tj.sputniknews.ru
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