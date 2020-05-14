Миллионы китайских рабочих готовы протестовать.., - пиар-гонево от "НГ"

00:11 16.05.2020

Эпидемия обостряет социальные противоречия в КНР

Владимир Скосырев



Из-за пандемии многие китайцы лишились рабочих мест.

Пандемия лишила миллионы людей в Китае источников постоянного заработка. Рабочие-мигранты и хозяева мелких предприятий не получают денег от государства. По ним, в отличие от служащих государственных компаний, кризис, вызванный карантином и другими ограничительными мерами, ударил сильнее всего. Руководство страны опасается всплеска протестов и демонстраций. Поэтому Пекин обязал партийные комитеты в провинциях уделять главное внимание не росту экономических показателей, а обеспечению занятости населения.

Государственные медиа публикуют сводки о том, как быстро восстанавливается экономика. Например, в апреле объем грузовых перевозок почти достиг того же уровня, как в прошлом году в том же месяце. Потребление электричества, как ожидают, возрастет в апреле на 2% по сравнению с показателями прошлого года. Увеличилось производство экскаваторов.



Тем не менее, как пишет газета South China Morning Post, из-за пандемии резко вырос уровень безработицы, и соответственно весьма несовершенная государственная система социального обеспечения испытывает серьезное напряжение. Пока неясно, есть ли у правительства возможность решить проблему. Тут речь идет прежде всего о самых уязвимых слоях – о примерно 300 млн рабочих, которые приезжают из сравнительно бедных внутренних районов в западной части страны в процветающие прибрежные провинции. Часть внутренних мигрантов трудится на крупных фабриках, ориентированных на экспорт, часть – на мелких предприятиях, которые обеспечивают большинство рабочих мест в стране. Если правительству не удастся полностью оживить сектор услуг, то это подорвет веру в Коммунистическую партию.



Официальные данные о безработице рисуют сравнительно благополучную картину. В марте она равнялась 5,9%. Но независимые исследования показывают, что реальное положение гораздо хуже. Брокерская фирма Zhongtai Securities в конце апреля оценила уровень безработицы в 20,5%. Это означает, что безработных насчитывается 70 млн. А Лю Чэньцзе, главный экономист фонда Upright Asset, в конце марта заявил, что пандемия могла превратить в частично безработных 205 млн китайцев. Впрочем, каковы бы ни были подлинные цифры, пандемия заставила лидеров государства пересмотреть приоритеты в социальной и экономической политике. Безработица среди выпускников вузов, мигрантов и мелких предпринимателей, как подчеркивает обозреватель в Гонконге Эко Се, сильнее всего угрожает стабильности государства. Поэтому ЦК КПК дал указание руководителям партийных организаций в провинциях и уездах сосредоточить главное внимание не на показателях роста валового регионального продукта, а на контроле безработицы. Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин также предписал местным партийным и государственным кадрам обеспечить до конца года выполнение задачи по искоренению бедности в стране. Но это задание легче поставить, чем выполнить. Ведь вчерашним крестьянам, хлынувшим в город, придется конкурировать с местными за рабочие места, которых остается все меньше.



В беседе с "НГ" руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев отметил: "Китаю важно показать, что он успешно справился и с эпидемией, и с ее экономическими последствиями. В принципе мы знаем, что экономика Китая сократилась в первом квартале на 6,7–6,8%. Во втором квартале будет оживление, а в целом по итогам нынешнего года, по разным оценкам, рост составит от 3% до 5,5%. Эти показатели будут хуже, чем планировалось до эпидемии. Но все же Китай будет выглядеть лучше, чем другие крупные экономики.

Безработица в первом квартале действительно подскочила. Но она касалась в основном частных предприятий. Это повторило тенденцию, проявившуюся во время кризисов 1998 и 2008 годов. Тогда тяжелее всего пришлось тоже людям, занятым в сером секторе. Их права меньше защищены, они часто не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. Эта категория вызывала и вызывает у руководства наибольшее беспокойство. Тем не менее тогда Китай справился с кризисом достаточно успешно".



Что касается социальной нестабильности, то она маловероятна. Ведь экономика на 85–90% заработала. Среди предпринимателей низшего звена, временных рабочих напряжение существует. Но нужно учесть два фактора. Китай сидит на огромном мешке с деньгами, обладает опытом преодоления такого рода кризисов. Кроме того, жесткая партийно-государственная вертикаль позволяет подавлять любые беспорядки. Поэтому каких-либо потрясений ожидать не стоит, заключил Карнеев.

14 мая 2020