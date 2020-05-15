 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 16.05.2020
01:46  Геолокация протеста. Что сделал коронавирус с соцсетями и казахстанцами
01:43  Назад в прошлое: к чему приведут изменения в таджикских фамилиях и отчествах
00:50  Киргизию могут поделить на зоны полевые командиры, - В.Панфилова
00:12  От COVID-19 скончался экс-глава следственного отдела АКН Таджикистана Беков. Ранее от вируса умер его брат
00:11  Миллионы китайских рабочих готовы протестовать.., - пиар-гонево от "НГ"
00:08  Таджикистанец Юсупов придумал устройство, убивающее коронавирус за 15 секунд... Пистолет?
Пятница, 15.05.2020
20:01  ТаджВирус. Экс-глава "Амонатбанка" Хакимзода скончался вместе с сыном

18:44  Противостояние США и Китая нарастает как "снежный ком", - И.Дронина
18:36  Весеннее обострение в Жогорку Кенеше. Что так нервирует кыр-парламентариев? - О.Гут
16:13  Что делать заразившемуся коронавирусом мигранту - памятка
16:10  "Центральная Азия в период пандемии, вероятные последствия для региона" (итоги вебинара)
16:07  Закат в пустыне: как Саудовская Аравия спасается от финансового краха
16:04  Гонка возражений: участники СВПД выступили за снятие эмбарго с Ирана
16:01  Кто и насколько сократит добычу нефти в Казахстане
15:59  Истеъфо как повестка дня и национальная идея для Узбекистана: утопичность и реалистичность, - Б.Мусаев
15:57  COVID–19 в Таджикистане: что происходит в стране?
15:51  Два года премьерства Абылгазиева в Киргизии: на переправе…
15:50  Почему казахстанских чиновников не наказывают за незаконное обогащение?
15:48  В таджикском Бохтаре умер известный имам-хатиб Кори Ирфониддин
11:51  Осужденную на два года экс-замакимшу Атырауской Казобласти Сайлауову освободили через четыре месяца
11:27  16 фуражек в 400 томах. В Шымкенте начался суд над Арысскими фейерверкерами
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
От COVID-19 скончался экс-глава следственного отдела АКН Таджикистана Беков. Ранее от вируса умер его брат
00:12 16.05.2020

Аваз Юлдашев,

Полковнику Саидмухтору Бекову было 63 года. Он скончался 14 мая в одной из больниц Душанбе, сообщил "Азия-Плюс" один из родственников покойного.
Беков неделю находился в больнице, где лечился от диагностированного у него COVID-19. За пять дней до его смерти от этой же болезни скончался его брат - 55-летний Сайгуфрон.
Еще один из братьев покойных – 48-летний Саидджафар с диагнозом коронаврус сейчас находится в больнице.
Саидмухтор Беков известен тем, что в августе 2015 года был задержан сотрудниками антикоррупционного ведомства Таджикистана с поличным при получении взятки в особо крупном размере. Был приговорен к 10 годам лишения свободы.
В конце прошлого года был амнистирован.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589577120
Новости Казахстана
- Сенат вернул в Мажилис законопроекты о мирных собраниях с поправками
- Премьер-Министр РК А. Мамин проинспектировал ход посевной кампании в Акмолинской области
- Н.Нигматулин: фракцией "Nur Otan" в Мажилисе даны предложения в антикризисный план Правительства
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2020 года №278
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-апреле 2020г. составил 101,2%
- Правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Е. Тугжановым с рабочей поездкой посетила Атыраускую область
- Верховным Судом приняты Разъяснения по отдельным вопросам судебной практики в связи с введением чрезвычайного положения
- Кадровые перестановки
- Меры, принятые министерством энергетики во время действия режима ЧП
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  