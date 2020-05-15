От COVID-19 скончался экс-глава следственного отдела АКН Таджикистана Беков. Ранее от вируса умер его брат

00:12 16.05.2020

Аваз Юлдашев,



Полковнику Саидмухтору Бекову было 63 года. Он скончался 14 мая в одной из больниц Душанбе, сообщил "Азия-Плюс" один из родственников покойного.

Беков неделю находился в больнице, где лечился от диагностированного у него COVID-19. За пять дней до его смерти от этой же болезни скончался его брат - 55-летний Сайгуфрон.

Еще один из братьев покойных – 48-летний Саидджафар с диагнозом коронаврус сейчас находится в больнице.

Саидмухтор Беков известен тем, что в августе 2015 года был задержан сотрудниками антикоррупционного ведомства Таджикистана с поличным при получении взятки в особо крупном размере. Был приговорен к 10 годам лишения свободы.

В конце прошлого года был амнистирован.