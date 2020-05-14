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Киргизию могут поделить на зоны полевые командиры, - В.Панфилова
00:50 16.05.2020

Парламент недоволен деятельностью правительства страны

Киргизские депутаты опасаются результатов неформальной люстрации.
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев отчитался в парламенте о деятельности правительства за 2019 год. Он сообщил о росте ВВП и улучшении условий бизнеса. Однако из-за эпидемии коронавируса перспективы развития экономики снижаются. До конца года бюджет недополучит около 376 млн долл. Депутаты недовольны, но все-таки признали отчет удовлетворительным.
Абылгазиева в Киргизии называют премьером-долгожителем. Этот пост он занимает уже два года – 20 апреля 2018 года был сформирован новый кабинет министров после прихода к власти президента Сооронбая Жээнбекова. Сегодня от того кабмина остались кроме самого премьера министры внутренних дел и обороны, а также первый вице-премьер. Обстановка в Киргизии накаляется на фоне кризиса и предстоящих парламентских выборов, проведение которых назначено на 4 октября. Политики используют малейший промах премьера и раскачивают ситуацию. Судя по всему, они решили, что два года – это большой по киргизским меркам срок в управлении экономикой страны. За время независимости в республике сменилось 30 премьер-министров.
Отчет в парламенте Абылгазиев, несмотря на тяжелую ситуацию, когда нет денег даже на выплаты зарплат бюджетникам, начал с достижений. В частности, он отметил, что начать бизнес, в том числе и строительный, теперь можно за месяц, а не за полгода, как раньше. Оформление отчетов и оплата налогов доступны в онлайн-режиме. Экспорт за прошлый год вырос на 7% – Киргизия впервые вывозит больше, чем завозит. Открыто более 340 новых предприятий. Нуждающихся граждан на 3% стало меньше – это пятая часть населения.
Депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Мирлан Жээнчороев заметил, что такому докладу позавидовал бы Ли Куан Ю (один из создателей сингапурского экономического чуда – "НГ"). Жээнчороев поинтересовался потерями бюджета за два последних года и прогнозом на 2020 год. Депутат подчеркнул, что ко всем этим бюджетам Абылгазиев имеет прямое отношение. "За 2018 год выпадения из бюджета составили 6 млрд 450 млн сомов (почти 84 млн долл.) В 2019 году выпадения по налоговым поступлениям составили 6 млрд 258 млн сомов (81,3 млн долл.) Прогнозы по потери бюджета на 2020 года составят 28–29 млрд сомов (376 млн долл.) Разве это не результат вашей политики в экономике?" – спросил Жээнчороев главу кабмина. Депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Тазабек Икрамов предложил рассмотреть вопрос о незаконно разбогатевших, подчеркнув, что у людей скопилось недовольство. По его словам, начиная с 90-х годов государство получило грантов на 10 млрд долл. Однако на эти деньги не было построено ни одного мало-мальски значимого завода или фабрики. Икрамов считает, что правительство обязано провести соответствующую работу. "Полученные зарубежные средства были поделены бывшими чиновниками. Если правительство не проведет работу, то получит очередные беспорядки. В стране уже созданы группы, которые своими требованиями о раскулачивании могут привести к хаосу", – сказал Икрамов.
Речь идет об активизировавшемся в республике движении "Чон казат", что в переводе означает "Великий поход", по аналогии с эпическим богатырем Манасом, который собрался в поход на Китай. Члены движения "Чон казат" призывают экспроприировать имущество у богатых и раздавать бедным. Де-факто – провести люстрацию богатых людей. Подобные лозунги находят широкую поддержку при эпидемии, вызвавшей падение уровня жизни. Один из членов движения Максат Мамытканов, бывший сотрудник спецслужб, заявил, что "Чон казат" "работает над списком коррупционеров и будет требовать возвращения награбленного".
Депутат Руслан Казабеков выразил беспокойство в связи с деятельностью "Чон казат". Он отметил, что видеообращение "Чон казат", выложенное в сеть, просмотрели до 300 тыс. человек. "Сейчас представители движения призывают поддержать их", – заявил депутат. Он подчеркнул, что "Чон казат" уже начал проверять имущество парламентария Кубанычбека Жумалиева. Депутаты требуют проверить законность деятельности движения "Чон казат". С учетом того, что киргизский парламент называют "парламентом кошельков", это чревато большим конфликтом – за каждым депутатом стоит не только армия сторонников, но имеются и отряды самообороны.
Генеральный директор Аналитического центра "Стратегия Восток-Запад" Дмитрий Орлов считает, что призывы "Чон казат" ложатся на благодатную почву – поводов для недовольства много, и социальный заказ на "раскулачивание" существует. Другой вопрос, можно ли будет управлять этим недовольством. Сейчас не видно реальной силы, которая направила бы протест людей по мирному руслу, поэтому ситуация быстро станет неуправляемой. "Республика может оказаться поделенной некими полевыми командирами", – сказал "НГ" Орлов.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

14 мая 20

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589579400
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