Назад в прошлое: к чему приведут изменения в таджикских фамилиях и отчествах

01:43 16.05.2020

Власти Таджикистана на протяжении многих лет борются за возвращение к историческим корням, вплоть до необходимости гражданам выбирать имя ребенку лишь из официально утвержденного списка. Вопрос в том, успешна ли борьба бюрократов за чистоту культуры



ДУШАНБЕ, 15 мая - Sputnik. В апреле Таджикистан решил отказался от славянских фамилий и отчеств. С соответствующими поправками в закон "О государственной регистрации актов гражданского состояния" выступила нижняя палата парламента страны.



Отныне при регистрации новорожденных нельзя использовать суффиксы -ов, -ова, -ев, -ева, а также -ович, -овна, -евич, -евна. На смену им пришли исконно таджикские -зод, -зода, -он, -ен, -ер, -ние, -фар, а для указания отчества мальчика и девочки пур и –духт.



Стоит отметить, требования эти не распространяются на представителей национальных меньшинств – они вправе сами выбрать, как именно себя называть и регистрировать. Таким образом, проживающие в Таджикистане русские, узбеки, памирские кыргызы и другие могут пользоваться старыми правилами.



Первый сигнал о том, что власти собираются вернуться к корням, а заодно и вернуть весь остальной народ, прозвучал еще 13 лет назад. Пример подал не кто-нибудь, а лично президент Таджикистана – в 2007 году он сменил имя с Эмомали Шариповича Рахмонова на Эмомали Рахмон.



После этого многие чиновники и общественные деятели последовали примеру главы государства и поменяли фамилии и отчества. Для госслужащих высокого ранга это был достаточно важный и в каком-то смысле необходимый жест, подчеркивавший полное одобрение президентского курса. Одним из последних имя сменил действующий глава МИД Таджикистана. В мае 2018-го Сироджиддин Мухриддинович Аслов стал Сироджиддином Мухриддином.



В 2016-м национальные имена закрепили в правовое поле, добавив соответствующие поправки в закон о регистрации актов гражданского состояния. С этого момента фамилией могло становиться имя отца с добавлением таджикского суффикса. Например, именно так Рустам Эмомалиевич Рахмонов - сын президента и нынешний мэр Душанбе - стал Рустамом Эмомали.



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Уже тогда в правительстве и в парламенте среди депутатов правящей партии раздавались голоса, что имянаречение в соответствии с таджикскими традициями должно быть обязательным для всех новорожденных. И вот, в 2020-м году, этим предложениям хотят придать силу закона.



Возвращение к истокам



Переделывать таджикские имена на славянский манер начали с самого начала установления советской власти в Центральной Азии. Никакого желания подавить таджикскую культуру у большевиков не было, напротив – они провозглашали курс на пробуждение национального самосознания (конечно, в рамках коммунистической идеологии) и охотно способствовали изданию газет и книг на национальных языках.



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Переход с арабской вязи на латиницу, а затем кириллицу и принятие русифицированных форм отчеств и фамилий имело исключительно прагматический характер - для всеобщей паспортизации населения требовался единый вариант оформления документов. И неважно, живешь ли ты на Памире или в рыболовецком колхозе в Латвии.



Однако с распадом СССР все изменилось. В процессе развития литературного языка в современном Таджикистане неизбежно обратились к традициям прошлого.



Представляя финальные поправки депутатам, министр юстиции Музаффар Ашуриен пояснил, что их главная задача – "возрождение национальных имен". В целом же этот шаг – логичное продолжение культурной политики властей страны в целом и языковой в частности.



Начало ей было положено незадолго до распада СССР: еще в 1989 году был принят первый закон "О языке". Именно с этого периода происходит процесс постепенного повышения роли таджикского языка во всех сферах жизни общества.



В ходе гражданской войны 1992-1997 правительству было явно не до обсуждения норм языка, и к этому вопросу вернулись лишь в конце 90-х.



Обращение к национальным традициям решало сразу несколько задач. С одной стороны, демонстрировало древние корни новой таджикской государственности, напоминая о славных временам персидского прошлого. Именно тогда, в 1999 году в Таджикистане состоялось празднование 1100-летия государства Саманидов, а в Душанбе на площади Дусти был возведен архитектурный ансамбль первому правителю государства таджиков - Исмаилу Самани.



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С другой - общность истории и культуры были отличным поводом наладить дипломатические контакты с персоязычными Ираном и Афганистаном.



Стоит отметить, что возврат к национальным традициям начался не с фамилий и отчеств, а с переименования городов, улиц и географических объектов. Так, пик Коммунизма в Памирских горах успел превратиться в пик Сомони, а город Чкаловск стал Бустоном.



Причем региональные власти с согласия правительства зачем-то меняли не только советские названия, но и одни персидские на другие. К примеру, город Курган-Тюбе зачем-то переименовали в Бохтар.



Реформа языка постепенно набирала обороты, и многие слова, пришедшие из русского, заменялись исконно таджиксикими или перенимались из родственного фарси. А принятые в апреле поправки должны окончательно закрепить многолетнюю практику.



Проблемы с регистрацией



Что касается вопросов определения имен, то, помимо отказа от русских суффиксов, в 2017 году власти даже составили их отдельный реестр. В него вошли 6 тысяч национальных вариантов. Право выбора имени ребенка для родителей значительно ограничили.



Но какими бы благими ни были намерения властей Таджикистана, к сожалению, для граждан страны, находящихся за рубежом, новые правила могут доставлять серьезные неудобства.



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Все из-за трудностей в понимании, что есть имя, что отчество и что фамилия. Сплошь и рядом происходят ошибки. В первую очередь, с этим сталкиваются трудовые мигранты.



Велика вероятность, что если гражданина зовут Раджабали Шамсуддин Нури, то сотрудники полиции или чиновники, не сильно разбираясь, где здесь имя и фамилия, могут напутать и неверно оформить данные в разрешительном документе.



По одной только этой причине многие мигранты вынуждены обращаться с заявлениями в отделы ЗАГС, чтобы снова зарегистрировать свои русифицированные варианты фамилий и отчеств.



А уж какая путаница ждет семью, где у детей одного отца в соответствии с новыми правилами будут разные фамилии – у сына Алипур, у дочери Алидухт.



Безусловно, тут сказываются и не всегда высокий уровень осведомленности работников госорганов. Но главное – все же не до конца понятые правила оформления документов, из-за которых шанс допустить ошибку возрастает в разы.



Решение же здесь может быть только одно – подсказать чиновнику, если возможно, что есть что в таджикской традиции образования имен. Да и МИДу не мешало бы разослать официальные брошюры во все государственные учреждения, работающие с мигрантами.



А что же у других?



Само по себе регулирование написания имен со стороны государства – дело обычное, тем более - в путанице с именами за рубежом жители Таджикистана не одиноки. К примеру, у исландцев роль фамилий играют отчества, и у сына некого Густафа будет "фамилия" Густафссон, а у дочери Густафдоттир. При этом сам Густаф по отцу (пусть это будет Олаф) – Олаффсон. И из-за этого у жителей Исландии порой возникают проблемы при пересечении границ.



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В скандинавских странах существуют специальные государственные комитеты, которые составляют официальные списки разрешенных имен, а в Германии в принципе запрещено менять имя и фамилию.



В России с мая 2017 года действует закон, запрещающий называть детей именами с использованием цифр и знаков препинания. И это не чиновничьи причуды, а сформированный прецедент – в 2002 семейная пара из Москвы назвала своего сына БОЧ рВФ 260602.



А в Азербайджане вместо русских суффиксов в отчествах используют исконно тюркские: -оглы и -кызы.



Если же говорить о соседях, то пока здесь ситуация со времен распада СССР почти не изменилась. В большинстве республик Центральной Азии до сих пор повсеместно используют русифицированные формы фамилий и отчеств, хотя их можно легко поменять на национальный манер. Довольно часто так делают в Казахстане.



Единственное отличие от других государств постсоветского пространства заключается в том, что в Таджикистане эти изменения носят обязательный характер. И не только в выборе написания фамилий и отчеств, но и имен – из предоставленного государством списка.



И тут возникает вопрос: уместно ли возрождение национальной культуры путем указов сверху?



Хотя бы потому, что бессмысленно. В этом недавно лично убедился глава Комитета по языку и терминологии Олимджон Мухаммадчжонзода, гневно возмущавшийся, что, несмотря на все усилия комитета, многие граждане Таджикистана вместо достойных персидско-таджикских имен дают своим детям "непочтенные" имена любимых героев из турецких сериалов.



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Как ни крути, выбор имени – дело очень деликатное. А потому в этом вопросе люди всегда будут голосовать сердцем, без оглядки на официальные предписания.