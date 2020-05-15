Геолокация протеста. Что сделал коронавирус с соцсетями и казахстанцами

01:46 16.05.2020

Как изменилась гражданская самоорганизация в социальных сетях в условиях кризиса, анализирует социолог



Пандемия повлияла на возникновение новых способов самоорганизации, новых сообществ с сильной внутренней культурой. Определяющую роль в этом процессе сыграли социальные сети.



Рост онлайн-участия как результат самоизоляции



Если вести речь об участии, самоорганизации, то следует различать гражданское и политическое участие, которые в самом общем виде можно рассмотреть в виде ступеней, уровней участия, когда гражданское участие выступает предпосылкой политического участия граждан.



При этом гражданское участие включает в себя решение проблем сообществ, в то время как политическое офлайн- и онлайн-участие больше относятся к поведению, направленному на оказание влияния на политику правительства и в целом процесс принятия решений.



Участие населения в управленческих процессах значимо, поскольку позволяет более детально, всесторонне учитывать проблемы при принятии решений, что напрямую отражается на их оптимизации. Вовлечение населения в процесс принятия решений также отражается на стабильности политической системы и на эффективности управления в целом.



В ходе пандемии, вынужденной самоизоляции граждане были вовлечены в разные формы участия. Речь идет о том, что большее развитие получило как гражданское участие в форме волонтерства, краудсорсинга, так и политическое, когда граждане объединялись в рамках различных дискуссионных площадок, обсуждая политические события и принимаемые решения.



Так, посредством инициатив исследователей, программистов и индивидуальных пользователей появились карты распространения коронавируса. При этом одна из самых популярных панелей управления ncov2019.live была создана не корпорацией, а индивидуальным волонтером.



Во всем мире распространение получили проекты взаимопомощи, в частности так называемые карты дефицита, которые собирают данные о нехватке разных типов продуктов, начиная с санитайзеров и заканчивая продовольственными товарами.



В условиях Казахстана, как отмечают исследователи, коронавирус повлиял на рост уровня субъектности различных сообществ.



Речь, в частности, идет о нашумевшем движении "антипрививочников", которые активно ведут свою деятельность в социальных сетях, создают различные группы и паблики. Так, созданная ими петиция вызвала широкий общественный резонанс (127 тыс. подписей) и реакцию руководства страны.



Из-за ситуации с распространением коронавируса с инициативой создать свою собственную независимую организацию выступали и медики.



Благодаря социальным сетям распространение получают и различные волонтерские инициативы. Так, общественное объединение "Я алматинец" существующее уже пять лет, после введения карантина запустило акцию "Кто, если не я?", которое охватило волонтеров по всему Казахстану. Создав call-центр в мессенджере WhatsApp, волонтеры предлагают заполнить нуждающимся специально созданную форму и отправляют мобильную группу по адресу. При этом формы волонтерства носят самый различный характер, в том числе и удаленный.



В целом к волонтерской деятельности подключаются и организации, в том числе супермаркеты, рынки, а также кофейни, кафе, обеспечивающие медработников горячим питанием.



Отдельно стоит отметить то, что кризис повлиял и на отраслевое объединение различных предприятий из сферы бизнеса, которые были вынуждены объединиться, вырабатывая общее видение предложений правительству по мерам поддержки, путям выхода из кризиса. Речь идет о фермерах, представителях промышленных предприятий, представителей МСБ и ряда отдельных направлений бизнеса.



Будет ли интерес к политике выливаться в практическую плоскость?



Тем не менее сложно сказать, насколько процессы участия, интерес к политике, обусловленный как и самоизоляцией граждан, так и объективным интересом к событиям, происходящим в стране, отразится на уровне участия, вовлеченности населения в гражданскую и политическую активность. Существуют научные данные, которые статистически доказывают, что уровень интереса граждан к политике не влечет автоматического повышения уровня участия. Также есть точка зрения, что участие населения определяется степенью его веры в эффективность предпринимаемых им действий.



Одним из определяющих факторов для роста участия является формирование групповой идентичности, которая является определяющей силой в отношении коллективных действий, движений, развития активистских позиций граждан. То есть политические коммуникации в интернете создают виртуальную среду, некую форму для интерактивного общения граждан, постепенно влияя на трансформацию политической культуры граждан. В этом ключе особенно показательным примером являются возникшие или получившие большее распространение за период пандемии дискуссионные онлайн-площадки, которые напрямую влияют на самоорганизацию, информирование и обсуждение проблем.



Социальные сети, даже не вовлекая граждан в процесс политической и гражданской активности, влияют на распространение информации мобилизующего характера. Большие социальные сети также увеличивают вероятность возможного приглашения поддержать те или иные акции, подписать петиции или выступить волонтером. Можно сказать, что граждане, которые состоят в большом количестве социальных сетей, чаще выступают волонтерами.



В ходе нынешней пандемии социальные сети широко использовались для создания сообществ взаимопомощи, быстрого установления связей между людьми для реализации совместных гражданских акций и общественной деятельности.



Наиболее показательным примером роста политической активности во время нынешней пандемии стало возникновение так называемого онлайн-протеста, когда российские водители, используя геолокационный анализ в карте Яндекс, писали свои претензии к власти. Этот пример не только показывает возможность новых форм мобилизации, участия граждан, которые получают развитие во время пандемии, но и ярко демонстрируют диагностическую функцию социальных сетей, которые позволяют обозначить существующие в обществе проблемы. При этом использование социальных сетей в отношении выявления проблемных узлов напрямую от граждан позволяет избежать деформации полученной информации и излишней бюрократизации.



В то же время, несмотря на то что пандемия, самоизоляция и социальные сети повлияли на объективный рост участия граждан, вряд ли можно однозначно заявить, что после отмены карантина мы получим информированное общество, где граждане будут выступать в роли коллективных управляющих общественными делами. Значение будут иметь и приоритетность частного контекста, который традиционно является определяющим для большей части населения. Ситуация усугубится и общим ухудшением социально-экономического положения большинства граждан. Значение имеет и тот факт, что, как подчеркивают многие исследователи, после распространения инфекции люди будут с большей опаской относиться к коллективным действиям.



Кризис как шанс перезагрузить идеологию



Вместе с тем существует и точка зрения, что после пандемии и вынужденной самоизоляции в сознании граждан будут актуализироваться вопросы коллективной собственности / коллективной ответственности, общественных благ.



Кризис обнажил проблемы в работе многих общественных институтов, и во время общественных дискуссий в тех же социальных сетях граждане стали больше осознавать важность деятельности общественных институтов, возник общественный запрос на переформатирование их деятельности с приоритетом интересов общества, а не государства.



Можно сказать, что нынешний кризис запустил в обществе процессы самоорганизации, которая начинается с публичной дискуссии. Важнейшими ее элементами являются солидарность, взаимная ответственность, и в этом ключе кризис явился тем отправным пунктом, который позволил заложить основу для выстраивания своего рода горизонтальных сетей, стал временем наращивания практик самоорганизации.



Таким образом, в условиях реагирования на коронавирус граждане проявляли самоорганизацию двумя путями. Во-первых, участвуя в проектах, направленных на борьбу с эпидемией. Во-вторых, участвуя в общественной дискуссии, касающейся контроля государственных институтов, которые получили в рамках чрезвычайного положения еще большие полномочия. В этом ключе нынешний кризис показал важность вовлечения граждан в процессы управления, что, по сути, является благом и для самой власти.



Айман Жусупова,

эксперт ИМЭП при Фонде первого президента РК - Елбасы