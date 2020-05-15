ТаджПравительство оставило себе "золотые акции" Рогуна и ТАЛКО

07:49 16.05.2020

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление правительства, утверждающее новый список предприятий, в которых правительство имеет особое право на "золотые акции"

ДУШАНБЕ, 15 мая - Sputnik. Утвержден список акционерных обществ, в которых Правительство имеет право на "золотую акцию", сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.



Владение этим ресурсом позволяет правительству Таджикистана играть особую роль в управлении акционерными обществами.



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Рогунская ГЭС, "Таджик Эйр", ТАЛКО, "Барки Точик", "Таджикцемент", "Таджиктрансгаз", "Таджиктелеком", "Телерадиоком", Душанбинский центр электроснабжения и отопления, Яванский центр электроснабжения и отопления и Международный аэропорт Душанбе были включены в список акционерных обществ, в которых правительство имеет "золотую акцию".

Данные меры были приняты после разрешения на покупку акций крупных таджикских компаний частным лицам, зарубежным фирмам и предпринимателям.

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"Золотая акция" - это условное наименование корпоративного права, принадлежащего государственному или муниципальному образованию, являющемуся акционером акционерного общества. Служит для государственного контроля за приватизируемым предприятием, широко распространено в европейских странах.