Экс-спикер КырПарламента Чолпонбаев болен коронавирусом в тяжелой форме

07:52 16.05.2020

15 мая 2020, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Бывший спикер Жогорку Кенеша заразился коронавирусом



Бывший спикер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаев заразился коронавирусом. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По их данным, он сейчас проходит лечение в Республиканской инфекционной больнице, состояние оценивается как тяжелое.

По некоторым данным, Мукар Чолпонбаев заразился от супруги-медика, которая также в больнице. Она являлась сотрудником ЦСМ № 3 города Бишкека.

Мукару Чолпонбаеву 70 лет. Он был министром юстиции Кыргызстана, депутатом и спикером Законодательного собрания Жогорку Кенеша.