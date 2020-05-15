В России заразившихся коронавирусом кыргызов-мигрантов не принимают больницы , - депутат Мамашова

08:00 16.05.2020

15 мая 2020, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА

Сюжет: Новый коронавирус

В России заразившихся коронавирусом мигрантов не принимают больницы



В России заразившихся коронавирусом мигрантов не принимают больницы. Об этом на заседании фракции "Ата Мекен" Жогорку Кенеша сообщила депутат Айсулуу Мамашева.

По ее словам, мигранты болеют в домашних условиях.

"Они звонят знакомым врачам, вынуждены заниматься самолечением. Мы должны организовать онлайн-консультацию для наших соотечественников", - предложила нардеп.

Отметим, накануне рейсом Москва - Бишкек прибыли 147 граждан Кыргызстана.