Евросоюз не готов к наступлению постамериканского мира, - Лиам Кеннеди

Евросоюз не готов к наступлению постамериканского мира - Conversation



Разделенной Европе, понимающей, что она больше не может полагаться на США, потребуется выработать определенный "аппетит к могуществу". Если Евросоюз в условиях наступления постамериканского мира хочет иметь возможность отвечать на стоящие перед ним вызовы, ему придется объединиться вокруг чего-то большего, чем отвращение к президенту США.

Руководство стран - членов Евросоюза больше не смотрит на США как мирового лидера. За последние четыре года ЕС перешел от состояния шока, вызванного избранием Дональда Трампа на пост президента США, и абсолютного непонимания того, что это значит для атлантического альянса, до полного неприятия американской роли мирового лидера. В блоке все чаще задумываются о том, как будет выглядеть мир, в центре которого находятся не США, пишет профессор американистики в Университетском колледже Дублина Лиам Кеннеди в статье, опубликованной 13 мая порталом The Conversation.



Трансатлантические отношения, этот символический стержень западного мирового порядка, находятся в ужасном состоянии. Такое развитие событий отражает как внутренние кризисы в США и во многих европейских государствах, так и потерю веры в наднациональные объединения. Не поспособствовала усилению многосторонних инициатив и пандемия коронавирусной инфекции. Напротив, из-за нее политические элиты начали придерживаться более жесткой идеологии, а также стала очевидной неподготовленность западных государств к борьбе с кризисом. Кроме того, она вскрыла хрупкость "Европейского проекта", обострив обеспокоенность относительно его будущего.



Не в последнюю очередь такое отношение к США, отмечает журналист Irish Times Финтан О"Тул, связано с политикой американского президента, который, пообещав сделать США "снова великими", по сути, уничтожил страну. Такой оценке придерживаются и другие журналисты и издания в Европе, где многие согласны с тем, что американская мечта лопнула, а американская исключительность оказалось дискредитированным мифом. Никто не ожидает или даже хоть немного надеется, что США продемонстрируют моральное лидерство или будут продвигать либеральные ценности.



Трансатлантическая напряженность, безусловно, не является чем-то новым: проявления неприязни в отношении американского могущества и гонора имеют долгую историю. В прошлом по Европейскому континенту неоднократно проходили волны антиамериканизма, вызванного милитаризмом Вашингтона во Вьетнаме и - после терактов 11 сентября - в Афганистане и Ираке. Тем не менее какими бы сложными ни были эти моменты, тогда в Европе выступали против определенных аспектов внешней политики Вашингтона, а не против самой идеи США.



За последние несколько лет европейские лидеры могли наблюдать, как США выходят из Парижского соглашения по климату и отказываются от большого числа своих глобальных и многосторонних обязательств. В государствах ЕС могли услышать от президента США, что НАТО - это "устаревшая организация", а также многочисленные оскорбления в свой адрес. В частности, в начале февраля глава Белого дома заявил на встрече с губернаторами штатов, что европейский блок крайне плохо поступает с США, а связано это именно с его устройством.



По мере того как росли масштабы пандемии, администрация Трампа ввела 30-дневный запрет на поездки из стран Европы в США, не проконсультировавшись с лидерами стран региона. Эти лидеры смогли прочитать в СМИ, что Трамп предложил немецкой фармацевтической компании $1 млрд в обмен на исключительные монопольные права на потенциальную вакцину против COVID-19. И хотя в администрации Трампа опровергли эту нашумевшую историю, многие в ЕС были готовы поверить в нее, причем настолько, чтобы принять против такой возможности меры.



В последнее время европейские политики и интеллектуалы регулярно и детально обсуждают то, что Трамп не смог продемонстрировать какие-либо лидерские качества во время пандемии коронавируса. В частности, французский политолог Доминик Муази заявил недавно в интервью The New York Times, что европейские социально-демократические системы не только более гуманны, но и дают возможность лучше подготовиться к подобному кризису, чем жестокая капиталистическая система в США.



Хотя подобная критика американского руководства в этом случае и оправданна, такой взгляд очень часто отдает злорадством. Необходимо отметить, что в регионе многие понимают, что Евросоюз также не справляется с испытанием пандемией коронавируса.

Прежде всего, в Италии те меры, которые были приняты руководством блока в начале пандемии, были восприняты как недостаточные, из-за чего в стране стали крайне негативно относиться к официальному Брюсселю. В более широком смысле из-за нынешнего кризиса в области здравоохранения вскрылись старые трещины между северной и южной Европой, из-за чего в тупик зашло обсуждение совместной борьбы с его экономическими последствиями.



ЕС также оказался не способен обеспечить открытость границ и соблюдение принципа единого рынка и свободы перемещения. По словам президента области Венеция Луки Дзайя, "Шенгена больше не существует", а помнить его будут только по учебникам истории. Потеря европейскими властями и гражданами уверенности в американском лидерстве происходит тогда, когда Европейский проект сам сталкивается с глубоким кризисом.



Пандемия вирусной инфекции ускорила появление нового глобального мирового порядка, который с высокой долей вероятности станет эрой конкуренции глобальных держав. В этом "постамериканском мире", который принимает очертания у всех на глазах, произойдет закат США и других западных держав, тогда как другие страны, прежде всего Китай, ждет рассвет.



Разделенной Европе, понимающей, что она больше не может полагаться на США, потребуется выработать определенный "аппетит к могуществу". Если Евросоюз в условиях наступления постамериканского мира хочет иметь возможность отвечать на стоящие перед ним вызовы, ему придется объединиться вокруг чего-то большего, чем отвращение к президенту США.

