Маски сброшены. Единственный в Казе завод, производивший респираторы и промышленные фильтры, сдали в аренду за 1000 тенге в месяц

08:13 16.05.2020

Как единственный в стране завод, производивший респираторы и промышленные фильтры, сдали в аренду за 1000 тенге в месяц



Михаил КОЗАЧКОВ, "Время", 14 мая



Нужно признать, что своевременно введенный карантин уберег казахстанцев от массового заражения коронавирусом. В стране всего около 6000 зараженных, и это довольно скромная цифра даже на фоне наших соседей. Но есть предположение, что и этот показатель мог быть ниже, если бы в стране с самого начала хватало средств индивидуальной защиты. К сожалению, в продаже не оказалось ни респираторов, ни перчаток, ни простейших одноразовых масок.

Самое удивительное, что у нас есть отечественные производители этих товаров, более того, в Зыряновском районе Восточного Казахстана давно существует завод по выпуску индивидуальных и коллективных средств защиты дыхания. Но вот незадача - это предприятие из-за проблем с банками попало в Фонд проблемных кредитов (ФПК), менеджеры которого так и не смогли найти эффективного управляющего. И результат - такой нужный в период пандемии промышленный объект не работает…

Серебрянский завод неорганических производств (СЗНП) был запущен более 50 лет назад, в 1969 году, и стал градообразующим предприятием. Большинство жителей Серебрянска трудились на заводе, выпуская респираторы, противогазы и фильтры для танков, причем во всесоюзных масштабах.

На заводской территории размещалось 24 корпуса общей площадью 64 тысячи квадратных метров, в том числе единственная в стране лаборатория по средствам защиты органов дыхания. Сейчас в Серебрянске проживает меньше 9 тысяч человек, и этот населенный пункт трудно назвать процветающим - часть домов разобрана местными жителями, работы прак­тически нет…

После развала Советского Союза предприятие приватизировали, и оно пошло по рукам. В итоге под СЗНП взяли огромный кредит, который выплатить оказалось просто невозможно, и несколько лет назад завод попал в ФПК. Этот фонд соз­дали специально для того, чтобы выкупать у банков второго уровня неработающие активы и впоследствии перепродавать инвесторам или отдавать их в аренду тем, кто готов восстановить бизнес.

Нашелся такой "купец" и на Серебрянский завод. В ноябре 2017 года директор департамента по работе с розничными займами и управлению имуществом ФПК Айдар УВАЛИЕВ подписал договор аренды СЗНП с руководителем ТОО "КТБ Восток" Кайратом КУАНБАЕВЫМ. Новый управляющий сразу же выступил в региональных СМИ и пообещал не только восстановить производство, но и привлечь инвестиции.

А летом 2018 года Фонд проб­лемных кредитов решил выяснить, как же обстоят дела на предприятии. В Серебрянск выехала комиссия, чтобы увидеть все своими глазами. И эта картина проверяющих не обрадовала.

Получив ключи от всех помещений, руководители ТОО "КТБ Восток" уже через месяц сдали комплекс в субаренду другой организации - ТОО "СЗНП ВК". В тот же день начальники "СЗНП ВК" передали часть помещений другому арендатору. Остается лишь добавить, что в результате этих действий на территории завода действительно закипела жизнь: несколько фирм открыли офисы, начали заниматься каким-то бизнесом, вовсю пользоваться имуществом предприятия, помещениями и электроэнергией. Одна организация занималась утилизацией, другая получила в пользование железнодорожный тупик, на территории разместили прачечную…

При этом у "КТБ Восток" рос долг по коммунальным платежам, а работа по восстановлению предприятия не велась вообще. Проще говоря, арендатор получил от ФПК огромную площадь с помещениями на 64 тысячи квад­ратных метров, но возобновлять промышленное производство респираторов, противогазов и фильтров почему-то не спешил. А у ТОО "СЗНП ВК" бизнес пошел в гору.

На бобах остался лишь Фонд проблемных кредитов. Знаете, какую сумму он получал от "КТБ Восток" за аренду огроменного завода? Одну тысячу тенге в месяц!

Якобы арендатор брал на себя все расходы по содержанию предприятия, отсюда и такие расчеты. Вот только задолженность росла, а представители фирмы просили дать им время, чтобы наладить все производственные процессы.

При проведении служебного расследования удалось подсчитать, что сдавать в аренду весь комплекс надо было не менее чем за 1,8 миллиона тенге с учетом всех площадей и расположенного на территории имущества. Но в ФПК почему-то решили, что тысячи тенге за завод вполне достаточно.

Итог мы знаем: предприятие не работает, продукцию не выпускает, а во время эпидемии Covid-19 казахстанцы пользовались самодельными масками, даже врачей в первое время не удавалось обеспечить всеми необходимыми средствами защиты. А работай завод в нормальном режиме, сколько бы заказов он получил!

Но у нашей истории есть и другое продолжение. Служебное расследование по передаче Серебрянского завода в аренду провел главный специалист управления безопасности АО "Фонд проблемных кредитов" Тулеген СЕЙДАЛИЕВ. Он порекомендовал привлечь к дисциплинарной ответственности Айдара Увалиева и еще двоих сотрудников.

И после этого… Сейдалиев оказался на улице! С ним просто не продлили трудовое соглашение. Сотрудник управления безопас­ности с этим не согласился и подал в суд на работодателя. И выиграл! В начале 2020 года Медеуский районный суд Алматы признал незаконным приказ о расторжении трудового договора с Сейдалиевым, восстановил его в должности и обязал ФПК выплатить ему зарплату за полгода.

Человека, который обнаружил многочисленные нарушения в работе своих коллег, заключивших очень странное соглашение, просто вышвырнули за дверь, и он был вынужден добиваться справедливости в суде. Неужели Сейдалиеву надо было закрыть глаза при проведении расследования, и тогда, глядишь, он бы остался и при работе, и при деньгах?

А как же сложилась судьба Айдара Увалиева - того самого директора департамента, отдавшего целый завод в аренду за тысячу тенге? У него все хорошо, он заслужил повышение и теперь трудится заместителем председателя правления АО "Фонд проблемных кредитов". Значит, все правильно сделал.

Редакция направила в ФПК запрос с просьбой прокомментировать эту ситуацию, однако председатель правления Ержан ЕЛШИБАЕВ ничего конкретного в своем ответе не сообщил, подтвердив лишь, что Серебрянский завод неорганических производств действительно никакой продукции не выпускает, а арендатор принимает меры для возобновления производства