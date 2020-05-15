Деньгомешалка "Байтерека", или Кому в Казахстане жить хорошо? - САМ

08:17 16.05.2020 В начале текущего года президент Касым-Жомарт Токаев подверг жесткой критике деятельность национального холдинга "Байтерек", не узрев никаких значимых шагов по реформированию этой неэффективно работающей структуры. Особое внимание глава государства акцентировал на раздутых штатах и завышенных административных расходах. И хотя руководство "Байтерека" тут же выразило готовность исправиться и начать жить по средствам, расходы холдинга по-прежнему продолжают будоражить воображение.

"Поле чудес"

Под занавес прошлого года Счетный комитет в очередной раз указал на системные проблемы в госхолдингах, препятствующие эффективному использованию средств республиканского бюджета и Национального фонда. А глава государства и вовсе озвучил шокирующую информацию, сообщив, что административные расходы холдинга "Байтерек", управляющего институтами развития, оцениваются в 54 миллиарда тенге в год, и 24 миллиарда из них уходят на зарплаты сотрудников. Получается, что средняя зарплата по холдингу составила 715 тысяч, или в три с половиной раза больше, чем в среднем по стране, и это, естественно, не могло не вызвать вопросов. Еще больше их возникает, если учесть, что "Байтерек" тратит на себя больше, чем зарабатывает. Его чистая консолидированная прибыль по итогам 2018-го составила 34,7 миллиарда тенге, в прошлом году – 51,5 миллиарда…

Должностные лица холдинга клятвенно пообещали, что уже в этом году ужмут общие и административные расходы на 5,9 миллиарда тенге, а штатную численность сократят на 170 человек. В течение же ближайших трех лет, по их заверениям, общий объем затрат на содержание этой махины под государственной крышей уменьшится на четверть. Несложно подсчитать, что речь идет о потенциальной экономии, как минимум, в 13 миллиардов тенге. Этой суммы с лихвой хватило бы, например, на модернизацию и техническое дооснащение пунктов пропуска на казахстанской границе, на финансирование из бюджета в течение шести лет государственных мер по улучшению состоянию качества окружающей среды. А сколько школ и больниц можно построить на эти деньги – не счесть… Словом, хочется верить, что обещания руководства холдинга начать экономить не окажутся пустышками, хотя определенная доля скепсиса относительно таких прогнозов все же есть. Тем более что пока экономить у "Байтерека" получается, как в известной пословице – быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Если кто-то захочет ознакомиться с закупками холдинга и его многочисленных "дочек", то обнаружит на этом "поле чудес" немало интересного. И автомобили представительского класса (пользование таким "железным конем" в течение десяти месяцев обойдется в 8,4 миллиона тенге), и услуги уборки офисных помещений стоимостью свыше 36 миллионов тенге (причем это только на полгода!), и много иных дорогостоящих покупок.

У "дочек" холдинга, а их насчитывается свыше десятка, дела обстоят еще интереснее. Например, только на комплексное обслуживание и содержание административного здания, включающее в себя услуги охраны, клининга, прачечной, вывоза мусора, почты, АО "Байтерек девелопмент" (то самое, которое несколько лет назад было замешано в крупном коррупционном скандале со взятками в размере 345 миллионов тенге) тратит более 300 миллионов тенге в год. Поэтому неудивительно, что общая сумма административных расходов данной компании в прошлом году превысила два миллиарда тенге.

Впрочем, как показывает практика, для структур холдинга это, скорее, норма. Судите сами. К примеру, общие административные расходы АО "Банк развития Казахстана" в прошлом году превысили 5,9 миллиарда тенге. В первом квартале текущего года административные расходы АО "Жилищный строительный сберегательный банк" превысили 5,5 миллиарда. Похоже, эта структура идет на то, чтобы превзойти собственное прошлогоднее "достижение": тогда она за все четыре квартала потратила на свою жизнедеятельность 17 миллиардов тенге…

О какой экономии говорят руководители холдинга и его "дочек" при подобной динамике роста административных расходов? А, может, они решили безжалостно отказаться от прочих "радостей жизни"? Но, увы, и здесь дебет с кредитом явно не сходятся

Буквально на днях "Жилстройсбербанк" разместил объявление о закупке услуг по информационному и имиджевому сопровождению. Стоимость лота (не падайте в обморок) – 530,5 миллиона тенге. Размещение наружной рекламы обойдется еще почти в 50 миллионов. На изготовление сувенирной, имиджевой и атрибутной продукции в этом году компания уже потратила 44 миллиона тенге. Кстати, ранее она намеревалась разместить рекламу еще и на телевидении. Это удовольствие обошлось бы ей в дополнительные 98,2 миллиона тенге, но от закупа связанных с ним услуг решено было отказаться.

АО "Банк развития Казахстана" тоже не скупится. На услуги по организации мероприятий с участием СМИ оно в этом году потратило 19,1 миллиона тенге. Столько же – на услуги по организации, проведению PR и аналогичных мероприятий. В феврале БРК израсходовал 6 миллионов тенге на закуп услуг по подготовке информационных материалов и их публикации в СМИ, а в последних числах апреля разместил еще одно объявление с аналогичным лотом, стоимость которого составляет уже свыше 43-х миллионов тенге. Видимо, с таким упорством в банке хотят поведать миру трагическую историю о том, как им к началу апреля удалось получить убытки в 1,4 миллиарда тенге.

Свято место пусто не бывает

Что касается раздутых штатов, то, как неоднократно сообщалось, руководство "Байтерека" вроде бы уже начало протыкать этот мыльный пузырь. Аккуратно, потихонечку, но хотя бы так. Из 2800 работников работу сохранят 2630, судьба остальных неизвестна. Впрочем, как говорится, свято место пусто не бывает.

За несколько дней до объявления начала увольнений одна из "дочек" холдинга – АО "Байтерек Девелопмент" закупила услуги по аутстаффингу персонала на сумму, превышающую 260 миллионов тенге (кстати, годом ранее компания, привлекая персонал со стороны, ограничилась суммой куда меньшей, уложившись в 166 миллионов тенге). К тому же, если верить плану ее закупок на текущий год (обновленному в середине мая), осенью она будет набирать в свои ряды новобранцев. По крайней мере, в расходы заложены 3,5 миллиона тенге на "онлайн-тестирование кандидатов при конкурсном отборе и работников в АО "Байтерек девелопмент" для определения профессиональных знаний и уровня компетенций".

11 мая "Жилстройсбербанк" тоже разместил объявление о привлечения персонала со стороны. Цена вопроса – более 12 миллионов тенге. При этом чуть раньше банк уже осуществил аналогичный закуп услуг на 30 миллионов тенге. АО "Инвестиционный фонд Казахстана" в этом году тоже потратилось на персонал. Аутсорсинг обошелся компании в 78 миллионов тенге. В БРК затраты на аутсорсинг в прошлом году составили 294 миллиона тенге. И таких примеров – масса. Является ли все это экономией? Большой и жирный вопрос.

"Золотые рыбки"

Пока трудно предположить, насколько будут урезаны зарплаты сотрудникам холдинга (и будут ли урезаны вообще), но в любом случае им есть что терять.

Например, АО "Байтерек девелопмент" в прошлом году потратило на зарплаты и премии работникам свыше 805 миллионов тенге (это чистыми, без учета уплаты налогов). Руководящий персонал обошелся компании почти в 133 миллиона тенге. А если иметь в виду, что в этой структуре работают, судя по данным официального сайта, всего 70 человек, в том числе и управленцы, то получается, что деятельность каждого "среднестатистического" сотрудника обошлась в 11,5 миллиона тенге за год, или 958,3 тысячи тенге в месяц. Такие цифры даже на фоне других дочерних организаций холдинга выглядят, мягко говоря, вызывающими.

Например, расходы по оплате труда и обязательным отчислениям "Жилстройсбербанка", согласно данным на конец марта текущего года, превысили 3,5 миллиарда тенге. С учетом динамики они к концу года, похоже, превысят прошлогодние показатели. Для справки: в 2019-м расходы на содержание персонала (а это 1092 работника) обошлись банку в 9,1 миллиарда тенге. Грубо говоря, на каждого сотрудника из фонда оплаты труда в среднем ушло порядка 670 тысяч тенге. Правда, в ЖССБ куда выше выплаты руководству. Их размер по итогам прошлого года превысил 352 миллиона тенге, что на 30 миллионов больше, чем в 2018-м.

Аналогичная картина и в других дочерних организациях "Байтерека".

Конечно же, "топы", менеджеры рангом повыше (так называемый ключевой управленческий персонал) во всех этих структурах получают значительно больше, чем "простые смертные", рядовые сотрудники, но то, как устроена градация окладов, – тайна за семью печатями. По крайней мере, руководство "Байтерека" отказывается озвучить такую информацию. Впрочем, в конце прошлого года глава МФЦА фактически "слил" управленцев холдинга, прозрачно намекнув на то, что в среднем их оклады составляют порядка пяти тысяч долларов в месяц (2,1 миллиона тенге по сегодняшнему курсу). И это, естественно, без учета премий, бонусов и прочих "вкусняшек"…

Возникает вопрос: за что сотрудники холдинга получают такие зарплаты? А вот это как раз таки раз не секрет. Вкушают они манну небесную, по сути, за то, что им просто посчастливилось усесться за руль этой гигантской деньгомешалки под названием "Байтерек" и смешивать государственное финансирование экономики с привлеченными на внешних рынках деньгами. Причем речь тут вовсе не об инвестициях (поиск и привлечение которых является одной из задач институтов развития, коим себя позиционирует и холдинг) – разговор идет о банальных внешних заимствованиях под вполне себе рыночный процент. При смешивании с дешевыми государственными деньгами использование этих займов приводит к значительному удорожанию государственной поддержки. По этому поводу еще несколько лет назад бил во все колокола бывший председатель Счетного комитета, а ныне депутат мажилиса Омирхан Оксикбаев. Но воз, как говорится, и ныне там...

Вместо P.S.

Изменилось ли что-то после критики, прозвучавшей из уст президента? Вопрос, увы, не риторический, особенно если учесть, что буквально на днях "Байтерек" попал в эпицентр нового скандала. Столичный департамент Агентства РК по противодействию коррупции начал в отношении должностных лиц холдинга досудебное расследование – дело касается хищения бюджетных средств, выделенных на закуп консультационных услуг по преобразованию бизнес-модели дочерней организации АО "Национальное агентство по технологическому развитию". Сумма похищенного оценивается почти в 200 миллионов тенге…

И с этой точки зрения очень странным выглядит решение, не дождавшись конкретных улучшений в работе холдинга (упражнения его руководства в словесной схоластике не в счет), существенно увеличить переток государственных средств через сообщающиеся сосуды "Байтерека". Несмотря на то, что в уточненном бюджете исключены расходы на кредитование холдинга для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики, чуть снижены расходы на деятельность "Жилстройсбербанка", в то же время на увеличение уставного капитала "Байтерека" с последующей капитализацией в трех его "дочках" предусмотрено аж 109 миллиардов тенге.

В такой ситуации депутатский запрос "Народных коммунистов" о необходимости полноценного развития государственного финансового сектора и отказа от промежуточных схем в виде госхолдингов не кажется таким уж наивным и оторванным от реальности…



Автор: Асель Омирбек

15 мая 2020 Источник - camonitor.kz

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