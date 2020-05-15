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Здравствуй, дедушка Мазай... Мирзиеев вновь улетел разгребать Сырдарьинские потопы
08:25 16.05.2020

Президент вновь в Сырдарье
Шавкат Мирзиеев 15 мая прибыл в Сырдарьинскую область, пострадавшую от наводнения. Глава государства заложил первый камень нового массива жилых домов в махалле Дустлик. Всего планируется построить три таких массива в трех пострадавших районах с 66 пятиэтажными домами на 2640 квартир.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 15 мая прибыл в Сырдарьинскую область, сообщила пресс-служба главы государства.
Напомним, 1 мая текущего года в результате частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранилища затопило близлежащие махалли и поля. Президент прибыл на место происшествия и лично проследил за работой по стабилизации ситуации.

В результате чрезвычайного происшествия были разрушены 2570 индивидуальных и 76 многоквартирных домов в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах. Кроме того, частично подтоплены 1781 индивидуальный и 52 многоэтажных дома. Были повреждены 70 социальных, производственных и сервисных объектов, около 20 тысяч гектаров сельхозугодий, 828 км дорог, сетей электро-, газо- и водоснабжения, связи.

В результате оперативных мероприятий около 90 тысяч жителей 28 махаллей Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов были эвакуированы в безопасные районы. Им были предоставлены предметы первой необходимости, еда, одежда и прочая продукция, в Сырдарью были направлены средства и гуманитарная помощь, собранные государством, бизнесом и населением.
В ходе предыдущей поездки в регион глава государства поставил задачу не только восстановить, но и улучшить жизнь населения, построить новое жилье, социальные объекты и создать новые рабочие места.
Сегодня в этом направлении работает правительственная комиссия, отмечает пресс-служба. "Большие усилия и средства мобилизованы для реставрации и ремонта поврежденных домов, возвращения людей в их восстановленные дома, содействия им в налаживании быта, воссоздания инфраструктуры, защиты здоровья населения. Сотрудники министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и обороны, а также Национальной гвардии усердно работают в этом направлении", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день расчищены поврежденные дома и улицы около 20 населенных пунктов, остатки воды выведены из 13 махаллей. Около 66 тысяч человек вернулись в свои дома. В других местах продолжается работа по расчистке и ремонту.

Сперва президент Шавкат Мирзиеев посетил Сардобинский район и ознакомился с проводимой работой, осмотрел ремонтируемые дома, побеседовал с людьми.
Для жителей, дома которых стали полностью непригодными для проживания, запланировано построить в Мирзаабадском, Сардобинском и Акалтынском районах три жилых массива с 66 пятиэтажными домами на 2640 квартир. Ранее сообщалось о планах построить в этих районах, пострадавших от наводнения, 50 многоэтажных домов.
В частности, в махалле Дустлик Сардобинского района будет построено 37 многоэтажных домов на 1480 квартир. Глава государства сегодня заложил первый камень нового массива, отметила пресс-служба.
Ранее президент дал отдельное поручение по срокам и качеству возводимых домов для населения. "Не растягивайте строительство на год. Все пострадавшие люди в течение двух месяцев должны переехать в новые качественные дома, где можно высадить райхон и фруктовые деревья", - заявил он.

Источник - gazeta.uz
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