Умер от кровоизлияния в мозг постпред Ирана в ОПЕК Каземпур Ардебили

09:10 16.05.2020

В Иране сообщили о смерти своего представителя при ОПЕК



Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)





Постоянный представитель Ирана при Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили умер из-за кровоизлияния в мозг. Об этом сообщила пресс-служба министерства нефти Исламской Республики.

Как проинформировали в ведомстве, 68-летний Ардебили в начале мая был помещен в одну из больниц Тегерана, где он впал в кому. Смерть чиновника наступила в субботу рано утром.

Соболезнования по поводу кончины Ардебили уже выразил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Хосейн Каземпур Ардебили в 1980-1981 годах возглавлял министерство торговли Ирана. Позже он занимал пост замминистра иностранных дел страны, с 1990 по 1995 год являлся послом ИРИ в Японии. Представителем Ирана при ОПЕК Ардебили стал в 2013 году.