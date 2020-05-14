От иранских шиитских сил ждут "переезда" из Сирии, - И.Субботин

12:55 16.05.2020

США с оптимизмом смотрят на передислокацию шиитских боевиков

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

14.05.2020



Администрация президента США заявила о своих успехах в деле противодействия иранской политике в Сирии. Выступая на дискуссионной панели Гудзоновского института, американский спецпредставитель Джеймс Джеффри сообщил, что в Арабской Республике зафиксировано сокращение численности поддерживающих Дамаск проиранских формирований. Однако ситуация на местах может оказаться прямо противоположной.



"Мы стали свидетелями того, как иранцы снижают некоторые действия на периферии, например в Сирии, из-за финансовых проблем", – обратил внимание Джеффри. По его мнению, это стало результатом американской политики "максимального давления" на руководство Ирана. Спецпредставитель допустил, что некоторые передвижения иранских иррегулярных формирований могут носить только тактический характер в период пандемии коронавируса нового типа. "Однако это также является признаком нехватки средств", – отметил Джеффри.



Тема присутствия проиранских неправительственных элементов в Сирии была в повестке недавнего визита госсекретаря США Майкла Помпео в Израиль. По итогам переговоров с премьер-министром еврейского государства Беньямином Нетаньяху шеф американской дипломатии сообщил, что состоялась "продуктивная дискуссия" о том, как "работать вместе, чтобы справиться со многими общими вызовами". В этот же день генеральный секретарь ливанской группировки "Хезболла" Хасан Насралла выступил с ответной речью, с иронией заметив, что в Сирии идет "воображаемая битва", которая называется борьбой "с иранскими военными силами".

Лидер лояльной Тегерану "партии Аллаха" уверил, что в Арабской Республике со стороны Ирана находятся исключительно военные специалисты, чтобы "консультировать и поддерживать сирийские войска". "Они (иранские эксперты. – "НГ") занимаются обучением, подготовкой и командованием в рамках текущих боевых действий", а также ведут "координацию с движением сопротивления, включая "Хезболлу", заметил Насралла. Помимо этого, генеральный секретарь "партии Аллаха" отверг гипотезу о том, что иранское руководство втянуто в борьбу за влияние в Сирии с российским командованием. "Иран не ведет борьбу за влияние ни с Россией, ни с кем", – подчеркнул Насралла, заметив, что цель Тегерана – это борьба с "гегемонией Израиля и Америки".



Сами израильтяне, похоже, не особо верят в предполагаемое сокращение численности проиранских формирований в Сирии. Министр обороны Израиля Нафтали Беннет на минувшей неделе подчеркнул, что авиаудары Армии обороны (ЦАХАЛ) по сирийской территории будут продолжаться до тех пор, пока проиранские силы полностью не покинут Арабскую Республику. Кроме того, 14 мая израильская спутниковая компания ImageSat International (ISI) опубликовала снимки из космоса, которые якобы свидетельствуют о строительстве военного подземного объекта на базе "Имам Али" в восточно-сирийском городе Абу-Камаль, рядом с иракской границей. Израильское издание Jerusalem Post называет его объектом передовых вооружений иранских сил.



Данные о сокращении числа шиитских соединений в Сирии ставит под сомнение и базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), которая со ссылкой на очевидцев сообщает о продвижении через контрольно-пропускной пункт (КПП) в районе Абу-Камаля замаскированного подкрепления для проиранских боевиков. По этим данным, лояльные Ирану группировки усилили присутствие сразу в нескольких частях восточной сирийской провинции Дейр эз-Зор. Согласно информации SOHR, в настоящее время коалиция Демократические силы Сирии (ДСС), костяк которой составляют курдские формирования, обдумывает идею с блокированием автомобильного коридора между Тегераном, Багдадом, Дамаском и Бейрутом.



Тема перекрытия важной транспортной артерии, которая соединяет столицы Ирана и Ливана, по данным SOHR, поднималась на встречах между командирами ДСС и действующими на юге Сирии проамериканскими группировками. В частности, курдские представители вели переговоры с базирующимися на западной базе Ат-Танф силами "Армии революционных коммандос" и "Ан-Нухба". В заявлении SOHR отмечается, что стороны достигли договоренностей по поводу борьбы против проиранских формирований в сирийской пустыне. Кампания, как сообщается, будет вестись при поддержке возглавляемой США международной антитеррористической коалиции под предлогом борьбы с остатками группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России).

Из материалов SOHR следует, что сценарий с перекрытием транспортной артерии выгоден и российскому командованию. Однако Москва традиционно отвергает любые предположения о ее соперничестве с Тегераном за влияние в Сирии.