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|Мирзиеев пообещал расселить всех "утопленцев" в 66 новых домов
13:35 16.05.2020
Президент посетил Сырдарью: здесь построят 66 пятиэтажек
15 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Сардобинский район, где заложил первый камень нового массива многоэтажек, сообщает пресс-служба лидера.
Для жителей, дома которых стали полностью непригодными для проживания, в Мирзаабадском, Сардобинском и Акалтынском районах построят три жилых массива с 66 пятиэтажками.
Только в махалле Дустлик Сардобинского района возведут 37 многоэтажных домов на 1480 квартир.