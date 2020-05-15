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Мирзиеев пообещал расселить всех "утопленцев" в 66 новых домов
13:35 16.05.2020

Президент посетил Сырдарью: здесь построят 66 пятиэтажек
15 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Сардобинский район, где заложил первый камень нового массива многоэтажек, сообщает пресс-служба лидера.
Для жителей, дома которых стали полностью непригодными для проживания, в Мирзаабадском, Сардобинском и Акалтынском районах построят три жилых массива с 66 пятиэтажками.
Только в махалле Дустлик Сардобинского района возведут 37 многоэтажных домов на 1480 квартир.

Источник - vesti.uz
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