Мирзиеев пообещал расселить всех "утопленцев" в 66 новых домов

13:35 16.05.2020

Президент посетил Сырдарью: здесь построят 66 пятиэтажек

15 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Сардобинский район, где заложил первый камень нового массива многоэтажек, сообщает пресс-служба лидера.

Для жителей, дома которых стали полностью непригодными для проживания, в Мирзаабадском, Сардобинском и Акалтынском районах построят три жилых массива с 66 пятиэтажками.

Только в махалле Дустлик Сардобинского района возведут 37 многоэтажных домов на 1480 квартир.