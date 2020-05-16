Братские могилы неолиберальных моделей, - С.Кожемякин

15:46 16.05.2020 Братские могилы неолиберальных моделей



Бесславным крахом закончилась военная авантюра против Венесуэлы. Но неудача не остановила капитал, пытающийся продлить свой век интервенциями и террором. Агрессивность буржуазии подогревается крахом неолиберальных экономик, что ярко показывает пример Эквадора и Колумбии.



Провал "Гедеона"



Выведя на новый уровень противоречия капитализма, пандемия лишь заострила основные тенденции развития Латинской Америки. Среди них борьба прогрессивных движений за самостоятельный путь развития и стремление капитала этому помешать. Но, пытаясь сдержать ход истории и загнать народы обратно в стойло буржуазного рабства, правые силы и их зарубежные покровители раз за разом терпят фиаско.



Последние события напомнили о позорном для США поражении под Плая-Хирон. В апреле 1961 года кубинские контрреволюционеры с американским вооружением, при поддержке американского спецназа и американской авиации вторглись на остров Свободы. В Белом доме были уверены, что правительство Фиделя Кастро не окажет серьезного сопротивления. Сколоченный в Майами марионеточный кабинет сидел на чемоданах и ждал сигнала для вылета на Кубу.



Силам революции хватило трех дней, чтобы порвать эти планы в клочья. Интервенты потеряли свыше сотни человек (в том числе сотрудников ЦРУ) убитыми и больше тысячи пленными, на поле боя остались десятки единиц бронетехники. "Битва на Плая-Хирон помешала повернуть историю нашей страны вспять, к прежним временам, и спасла революцию", - говорил позже Кастро.



История повторилась, но, по меткому замечанию Маркса, не в виде трагедии, а в виде фарса. 3 мая власти Венесуэлы сообщили о вторжении диверсантов. Вооруженный до зубов отряд покинул базу в Колумбии и, двигаясь на быстроходных катерах, высадился на побережье штата Ла Гуайра в 40 километрах от Каракаса. В ходе боестолкновения восемь вояк были убиты, несколько задержаны. В руки венесуэльской армии и полиции попали тяжелые пулеметы, штурмовые винтовки, современные средства связи.



Как сообщили в правительстве, работа спецслужб позволила принять упреждающие меры. В последующие дни продолжился отлов боевиков, высадившихся на других участках побережья. Среди них оказался сын бывшего министра обороны Рауля Бадуэля, отбывающего наказание за коррупцию, а также несколько граждан США. Задержанные рассказали о целях вторжения: совершить теракты, похитить президента Николаса Мадуро и погрузить страну в хаос для передачи власти оппозиции.



Американские и колумбийские власти первоначально отрицали свою причастность, но их подвели непосредственные организаторы провальной экспедиции. Ведущие СМИ США, включая "Ассошиэйтед Пресс" и "Вашингтон пост", опубликовали интервью с Джорданом Гудро. Бывший спецназовец и участник войн в Ираке и Афганистане, он возглавяет частную военную компанию (ЧВК) "Сильверкорп". Гудро открыто говорит о связях с окружением Дональда Трампа и охране зарубежных визитов президента. Из Белого дома, продолжает он, исходила и идея интервенции. В прошлом году Гудро познакомился с самопровозглашенным "президентом" Хуаном Гуайдо и с согласия властей Колумбии создал лагерь подготовки боевиков. Среди 300 диверсантов были бывшие сослуживцы Гудро, венесуэльские дезертиры и "солдаты удачи" со всего континента.



Готовящейся операции присвоили название "Гедеон". Так звали библейского героя, с отрядом в 300 воинов освободившего Израиль от врагов. Но если ветхозаветный Гедеон следовал велению бога, то нынешние "освободители" оказались куда прагматичнее. Американский бизнес и венесуэльская оппозиция выделили на кровавую затею свыше 200 млн долл. В течение 96 часов диверсанты должны были создать очаги насилия по всей Венесуэле и арестовать Мадуро.



Обширный список диверсий в итоге свелся к подрыву магистральной ЛЭП в штате Миранда и ряду более мелких актов вредительства. Мобилизация сил безопасности и народного ополчения не оставила врагам никаких шансов.



Связь заговорщиков с Вашингтоном лежит на поверхности. Напомним, там объявили о начале международной "контрнаркотической операции" и установили награду за поимку "главного преступника" - Николаса Мадуро. Пентагон получил одобрение на использование авиации и флота. Подробности "демократического перехода" (читай: переворота) обсуждали непосредственно перед вылазкой Гуайдо и госсекретарь США Майк Помпео. Они поставили цель: формирование временного правительства и досрочные выборы.



Убийцы из-за угла



События в Венесуэле привели к очередному саморазоблачению "демократического мира". "Оглушительное молчание правительств и международных организаций… является соучастием, - подчеркнул глава МИД страны Хорхе Арреаса. - Те люди, которые без промедления осуждают нас, основываясь на ложной информации, сегодня молчат перед лицом множества доказательств".



Примером двойных стандартов является и то, что Колумбия, чье руководство десятки лет связано с наркокартелями, пользуется неизменным благоволением США. Это связано с той ролью, которую она выполняет в стратегии Вашингтона. Сенатор от оппозиционной партии "Альтернативный демократический полюс" Иван Сепеда на днях потребовал от правительства дать разъяснения, что делают американские военные на границе с Венесуэлой. "Вы хотите ввергнуть Колумбию в войну в разгар пандемии?" - осведомился он.



Реакции не последовало. Как известно, ни США, ни их ближайшие сателлиты не удосуживаются отвечать на неприятные вопросы. Точно так же в Боготе проигнорировали отчет специального докладчика ООН Мишеля Фроста, в котором Колумбия названа страной с наивысшим уровнем убийств правозащитников и общественных активистов. Особо подчеркивается безнаказанность убийц и отсутствие превентивных мер государства.



С начала года в Колумбии убиты 90 социальных лидеров. В департаменте Каука преступники расправились с главой совета общественных действий Альваро Нарваэсом, не пощадив его жену, сына и внучку. В соседнем регионе Путумайо убиты Марко Риваденейра и Юрий Кинтеро, требовавшие замены посевов коки другими культурами. Департамент Валье-дель-Каука стал свидетелем кровавой расправы над членами семьи из индейского племени эмбера. А в регионе Боливар убита защитница прав женщин Карлота Салинас. И это далеко не полный список преступлений последних недель.



Террор развернут и против бывших бойцов Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), сложивших оружие после мирного соглашения с правительством. Только в прошлом году были убиты 77 человек, 14 пропали без вести. Власти, обещавшие гарантировать им безопасность, закрывают на расправы глаза. Лишь по одному из десяти преступлений выносятся хоть какие-то приговоры. Пренебрегло правительство и другими обязательствами, связанными с аграрной реформой и развитием социальной инфраструктуры. Районы, оставленные партизанами, занимают наркокартели и преступные группировки. В департаменте Антьокия согнаны со своих земель 70 индейских семей, свыше тысячи находятся под аналогичной угрозой.



Неудивительно, что вооруженное сопротивление набирает силу. Число бойцов РВСК, снова взявшихся за оружие, достигло 2 тыс. Другая левая партизанская организация - Армия национального освобождения - предложила властям договориться о перемирии на время пандемии. Не дождавшись ответа, с 1 мая она возобновила боевые действия.



Как и другие правые режимы, правительство Колумбии демонстрирует повышенную активность в вопросах, связанных с обслуживанием интересов США и собственной буржуазии. На остальные сферы их энергия не распространяется. Это подтвердила пандемия коронавируса. С конца марта в стране действует режим изоляции, закрыты многие предприятия. Особенно пострадал неформальный сектор экономики, в который вовлечены свыше 5 млн человек. Мелкие торговцы и работники сферы обслуживания остались без средств к существованию. Обещанная продовольственная помощь до большинства людей, однако, не дошла. Это вызвало массовые протесты, принявшие особый размах в бедных районах столицы и ее пригородах. Люди перекрывают дороги, скандируя отчаянный лозунг "Умираем не от вируса, а от голода!". Власти бросили на разгон демонстраций полицию с водометами и слезоточивым газом.



Жертвы неолиберализма



Катастрофическая ситуация складывается и в Эквадоре. Не самая населенная страна региона находится в числе лидеров по заболеваемости COVID-19, причем официальные цифры явно занижены. На сегодняшний день здесь сделано всего 85 тыс. тестов (для примера, в Венесуэле - более полумиллиона, что позволило сдержать число заразившихся на уровне 400 человек), так что большинство случаев не фиксируется. Размах бедствия виден, если обратиться к другим показателям. В городе Гуаякиль, на который приходится 70 процентов заражений, отмечено трехкратное превышение смертности: 5,7 тыс. "лишних" смертей за две недели. Весь мир облетели жуткие кадры с трупами на улицах. Этому способствовал саботаж частных похоронных компаний, закрывшихся после начала пандемии, а также грубые ошибки властей. Хотя первые жертвы появились еще 13 марта, массовые мероприятия продолжались до конца месяца. Например, футбольный матч с колумбийской командой собрал в Гуаякиле 17 тыс. зрителей.



Вместо экстренных мер руководство страны принялось обвинять оппозицию в "фабрикации фальшивок" и преследовать журналистов. Главной угрозой объявлен проживающий в Бельгии экс-президент Рафаэль Корреа. В апреле его заочно приговорили к восьми годам заключения, с запретом занимать выборные должности в течение 25 лет. По версии обвинения, бывший глава Эквадора виновен в коррупции, причем единственной уликой стала записная книжка его экс-советницы Памелы Мартинес, согласившейся сотрудничать со следствием. То, что записи, якобы фиксирующие незаконные пожертвования от бизнеса, были сделаны спустя год после ухода Корреа с поста, следствие не смутило. Власти хотят помешать возвращению популярного политика, тем более что разница между нынешним и прежним руководством видна все отчетливее.



За десятилетие полномочий Корреа расходы на здравоохранение выросли с 1,8 до 4,2 процента ВВП. Обеспеченность врачами увеличилась с 16 до 20,5 на 10 тыс. жителей, а число коек интенсивной терапии - с 473 до 2,5 тыс. Страна заслужила одобрение ООН за борьбу со свиным гриппом, а также справилась с последствиями разрушительного землетрясения 2016 года, в результате которого погибли почти 700 и были ранены более 50 тыс. человек.



Преемник Корреа Ленин Морено переметнулся в либеральный лагерь. Государственные инвестиции в здравоохранение уменьшились с 306 млн долл. в 2017 году до 110 млн в 2019-м. В прошлом году из медицинской сферы были уволены 3,7 тыс. работников. Вдобавок правительство изгнало свыше 400 кубинских врачей, работавших в самых проблемных районах.



С началом пандемии эта политика не изменилась. Заявив о важности "обеспечения доверия кредиторов", власти выплатили 325 млн долл. в счет погашения долга МВФ. И это при том, что, во-первых, здравоохранение испытывает острый дефицит средств, а, во-вторых, зарубежные доноры были согласны на отсрочку.



Морено обнародовал очередной пакет реформ. Среди них сокращение бюджета на 1,4 млрд долл., ликвидация госкомпаний и регуляторных органов. Кроме того, правительство намерено обратиться за новой внешней помощью, увеличить подоходный налог и сократить зарплаты госслужащих на 10 процентов. Изъятые у населения средства пойдут в чрезвычайный фонд для борьбы с пандемией. Но, как подчеркивает оппозиционный альянс, включающий Компартию Эквадора, власти используют кризис для укрепления позиций частного капитала.



Это лишь подстегнуло коллапс социально-экономической системы. Министр здравоохранения Каталина Андрамуньо ушла в отставку, обвинив власти в отказе выделять необходимые средства. Уровень доверия президенту рухнул до 7 процентов. Среди жителей зреет недовольство, тем более что экстренные выплаты составляют 15 процентов минимальной зарплаты. "Мы превратились из страны, в которой открывались ГЭС, школы, больницы, дороги, в страну, в которой роются братские могилы", - заявил Рафаэль Корреа. Таков незыблемый закон капитализма - пренебрежение жизнями людей ради прибыли.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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