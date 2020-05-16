В узбекском Красногорске восстановили памятник Герою СовСоюза итальянскому партизану Федору Полетаеву

15:58 16.05.2020

В УЗБЕКИСТАНЕ ВОЗРОДИЛИ ПАМЯТНИК ЛЕГЕНДАРНОМУ ГЕРОЮ



В узбекском поселке Красногорск под Ташкентом возродили памятник легендарному Федору Полетаеву. С 1965 года его имя носила местная школа и улица.



История началась с того, что губернатор Рязани Николай Любимов побывал под Генуей на памятной церемонии в честь 75-летия подвига земляка Федора Полетаева, Героя Советского Союза и национального Героя Италии.



35-летний русский солдат в одиночку бросился с автоматом на засевших немцев и заставил сдаться. И только подлый выстрел оборвал ему жизнь.



Николай Любимов посетовал, что в далеком узбекском поселке Красногорск в 2015-ом был тайно снесен памятник (1972 год) легендарному Герою, награжденному высшим боевым орденом Италии.



"Если бы сообщили, мы бы собрали деньги и переместили памятник на место рождения нашего героя", заверил губернатор.



Увы, при Исламе Каримова память о подвиге советских солдат в Великую Отечественную войну убиралась подчистую.



При Мирзиееве поступили иначе. Памятник решили восстановить. Выполнить бюст поручили известным мастерам-Р. Хужаниезову и Р.Рахматову.





