Туркменистан направил письмо-заявку на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) в качестве наблюдателя

21:02 16.05.2020

Сегодня в Ашхабаде состоялось заседание кабинета министров Туркменистана, в ходе которого президент страны Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление "О вступлении Туркменистана во Всемирную торговую организацию в качестве наблюдателя", - сообщает МИД Туркменистана.

Письмо-заявка отправлена на имя генерального директора ВТО Роберта Карвалью ди Азеведу. Согласно процедурам вступления в ВТО, вопрос будет рассмотрен в ходе ближайшего заседания Генерального совета ВТО.

Получение статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации (ВТО) будет способствовать развитию национальной экономики страны, - уверены в Туркменистане.