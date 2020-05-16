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Cпикер нижней палаты ТаджПарламента Зокирзода вылечился от коронавируса
21:07 16.05.2020

Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Махмадтоир Зокирзода через 10 дней после госпитализации выписан из столичной инфекционной больницы. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава и социальной защиты Таджикистана.
Зокирзода положили в больницу 5 мая с диагнозом "пневмония", а накануне, 15 мая, был выписан из больницы.
Спикер высоко оценил работу медперсонала вышеназванной больницы и выразил признательность ее главврачу Хуршеду Хабибзода.
По данным Минздрава страны, по состоянию на 15 мая под наблюдением врачей в больницах находятся 4297 человек, 477 человек были выписаны после выздоровления.
В Таджикистане в настоящее время зарегистрировано 1118 случаев заражения COVID-19, 33 человека скончались.

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Источник - centralasia.media
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