Cпикер нижней палаты ТаджПарламента Зокирзода вылечился от коронавируса

21:07 16.05.2020

Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Махмадтоир Зокирзода через 10 дней после госпитализации выписан из столичной инфекционной больницы. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава и социальной защиты Таджикистана.

Зокирзода положили в больницу 5 мая с диагнозом "пневмония", а накануне, 15 мая, был выписан из больницы.

Спикер высоко оценил работу медперсонала вышеназванной больницы и выразил признательность ее главврачу Хуршеду Хабибзода.

По данным Минздрава страны, по состоянию на 15 мая под наблюдением врачей в больницах находятся 4297 человек, 477 человек были выписаны после выздоровления.

В Таджикистане в настоящее время зарегистрировано 1118 случаев заражения COVID-19, 33 человека скончались.