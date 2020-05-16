Мрачная неопределенность: что ждет нефть после черного апреля и сделки ОПЕК

00:04 17.05.2020

МЭА обратил внимание на улучшение ситуации на нефтяном рынке на фоне резкого падения добычи топлива после активации новой сделки ОПЕК+.



ДУШАНБЕ, 14 мая - Sputnik. Перспективы мировых нефтяных рынков "несколько улучшились", пишет Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство.



Как отмечает МЭА, спрос на нефть немного выше ожидаемого, а предложение ограничено жестоким падением цен.



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В отчете агентства подчеркивается, что в мае мировая добыча нефти находится на пути к "историческому снижению" за последние девять лет. Решение было достигнут не без труда участниками ОПЕК+ и партнерами организации, среди которых и США,



"Рыночные силы продемонстрировали свою мощь и показали, что боль от низких цен затрагивает всех производителей. Мы наблюдаем массовое сокращение добычи (нефти - ред.) в стран, не входящих в соглашение ОПЕК+. Причем это происходит быстрее, чем ожидалось", - говорится в заявлении МЭА.



Резкое изменение тона на нефтяном рынке вызвано "черным апрелем", когда война России и Саудовской Аравии привела к обвалу цен на топливо и угрозе переполнение мировых хранилищ к середине года.



Шок спроса



Нефтяной рынок по-прежнему находится в очень сложном положении.



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Международные цены на сырую нефть упали более чем на 50% с начала года, поскольку коронавирус блокировал наземные рейсы, опустошил дороги и привел к закрытию предприятий.



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Тем не менее, текущая цена на топливо в районе 30 долларов за баррель на 10 долларов выше апрельских минимумов.



"Картина все еще очень мрачная для отрасли. Самое сокрушительное снижение спроса, возможно, уже позади, но остается огромная неопределенность", - сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль в Twitter.



Агентство повысило свои оценки по мировому спросу на нефть во II квартале на 3,2 миллиона баррелей в день - до 79,3 миллиона. Однако потребление все равно будет почти 20 миллионов баррелей в день ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.



Сокращение поставок



Мировые поставки нефти в мае могут упасть на 12 миллионов баррелей в день или примерно на 12% по сравнению с прошлым месяцем, поскольку альянс экспортеров во главе с Саудовской Аравией и Россией сокращает добычу.



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Кроме того, Королевство и другие производители на Ближнем Востоке пообещали еще больше снизить показатели в июне.



"Их старания усиливаются за счет менее преднамеренных действий среди производителей вне коалиции ОПЕК +, таких как США и Канада. По данным МЭА, с начала года объем добычи снизился на 3 миллиона баррелей в день. По прогнозам, в июне они могут потерять еще 1 миллион в день", - говорится в статье Bloomberg.



Американские бурильщики сланцевой нефти, которые чувствительнее других производителей к колебаниям цен, понесли основные потери от войны России и Саудовской Аравии.



"Активность в сланцевом пласте упала до рекордно низкого уровня, и почти все операторы закрыли нерентабельное производство", - указывается в отчете МЭА.



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Несмотря на свой более оптимистичный тон относительно состояния мировых рынков, МЭА признало неопределенность перспектив. Пока неясно, смогут ли правительства возобновить экономическую активность, не вызвав новых вспышек пандемии коронавируса, и как долго альянс ОПЕК+ будет реализовывать обещанные ограничения поставок.



Срыв сделки ОПЕК+



В марте страны-участницы ОПЕК+ не смогли согласовать параметры сделки по добыче нефти. Пока Россия предлагала сохранить существующие объемы, а Саудовская Аравия требовала их снизить.



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Срыв сделки привел к ценовой войне на нефтяном рынке, в результате чего 18 марта стоимость топлива обрушилась до 24 долларов за баррель - уровня 2002-го.



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Спустя почти месяц участникам ОПЕК+ пришлось снова собраться на переговоры из-за критической ситуации на нефтяном рынке. К диалогу подключились и страны, не входящие в Альянс, - США, Мексика, Норвегия. На заседании принято решение снизить мировую добычу на 10% с 1 мая.